Valentin Mihăilă, jucătorul Parmei, împlinește astăzi 21 de ani, fiind sărbătorit și în Italia și în România prin intermediul unor urări postate pe rețelele de socializare.

Jucătorul român se află într-o revenire de formă după operația de pubalgie care l-a ținut departe de teren timp de 4 luni, marcând primul său gol în tricoul “cruciaților”.

Deși echipa sa a pierdut duelul cu Lazio din Cupa Italiei, Mihăilă a fost felicitat de antrenorul Roberto D’Aversa, tehnicianul considerând că fotbalistul ofensiv deține potențialul necesar pentru a se impune.

Valentin Mihăilă, sărbătorit și în Italia și în România. Urările celor de la Parma și U Craiova

Valentin Mihăilă a fost transferat în Italia pentru suma de 8,5 milioane de euro anul trecut, însă nu a apucat din cauza problemelor de sănătate să se impună în cadrul echipei. Operația pentru pubalgie ținându-l departe de teren timp de 4 luni.

Cu ocazia zilei sale de naștere, care are loc pe 2 februarie, ambele cluburi au ținut să îl felicite pe jucător. Universitatea Craiova și-a amintit de contribuția lui Mihăilă în cadrul echipei, postând și ea un mesaj destinat fotbalistului.

Tehnicianul Roberto D’Aversa a analizat prestația lui Valentin Mihăilă după meciul cu Lazio Roma, având și un sfat pentru internaționalul român: “Mihăilă are un potențial enorm. Joc bun, gol frumos. La mine, nu contează dacă ești tânăr sau veteran, contează doar dacă ești bun sau slab. Pentru a rezista în Serie A, ai nevoie de fizic, aici trebuie să lucreze”, a declarat D’Aversa.

Adrian Mutu face o analiză a situației lui Mihăilă la Parma

Adrian Mutu, un veteran al campionatului italian, fotbalist cu peste 100 de goluri marcate în Serie A, a analizat cum se poate impune Valentin Mihăilă în echipa de start a lui Parma: “Am vorbit cu Liverani, pe care l-au dat afară cei de la Parma, am fost colegi la Fiorentina. Era mulțumit atât cât l-a văzut.

Mihăilă s-a dus acolo cu o problemă, avea pubalgie, a durat ceva recuperarea lui, dar cei de acolo erau mulțumiți, pentru că are calitățile care se pupă cu fotbalul italian, adică are vitează, are tehnică, e incisiv. Nici eu nu aveam forță când m-am dus în Italia și am pus șase kilograme de mușchi în șase luni, are timp. Știi ce are Mihăilă și n-au ceilalți?

În afara faptului că e un băiat inteligent tactic, care înțelege perfect sarcinile tactice, are și viteza aia, care, cu câteva kilograme de mușchi pe el, devine o calitate foarte importantă în fotbalul de azi. Sper să ajungă într-o formă bună și să mă bazez pe el la Euro”, a declarat Adi Mutu la Digi Sport.