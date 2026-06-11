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Zi de neuitat pentru Valentin Mihăilă și partenera sa de viață, Ami Colhon. Fostul jucător al Universității Craiova s-a căsătorit civil joi, 11 iunie, într-un cadru elegant, cu inspirație toscană, alături de familie și cei mai apropiați prieteni. La scurt timp după ceremonie, cei doi au publicat primele imagini de la eveniment, iar fotografiile au cucerit imediat rețelele sociale.

Mihăilă și Ami Colhon, apariție impecabilă într-un decor de poveste

Valentin Mihăilă și Ami Colhon și-au unit destinele în cadrul unei ceremonii civile desfășurate la Domeniul Cesari din Belciugatele, într-o atmosferă rafinată și romantică. Evenimentul a început la ora 17:30, fiind urmat de petrecerea organizată în aceeași locație.

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La aproximativ două ore după momentul special, cei doi au împărtășit cu urmăritorii lor primele imagini de la cununie. Îmbrăcați într-un alb imaculat, au atras toate privirile prin eleganța și naturalețea afișate în fața invitaților.

Ami Colhon a ales o rochie lungă, cu umerii descoperiți și un design sofisticat, care i-a pus în valoare silueta, în timp ce coafura elegantă și accesoriile discrete au completat perfect apariția sa. De partea cealaltă, Valentin Mihăilă a optat pentru un costum alb-crem, cu o croială modernă și relaxată, într-o ținută care s-a potrivit perfect cu stilul ales de partenera sa. Fotografia publicată de cei doi surprinde un moment plin de emoție, într-un decor spectaculos, dominat de aranjamente florale în nuanțe pastelate și de peisajul verde care amintește de grădinile toscane.

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Alexandru Mitriță, naș la unul dintre cele mai importante momente din viața lui Mihăilă

Un rol special la eveniment l-au avut Alexandru Mitriță și soția sa, cei care le-au fost nași lui Valentin Mihăilă și Ami Colhon. Actualul jucător al chinezilor de la Zhejiang Professional este unul dintre cei mai buni prieteni ai internaționalului român, relația dintre cei doi fiind construită încă din perioada petrecută împreună la Universitatea Craiova.

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Prietenia dintre Valentin Mihăilă și Alexandru Mitriță a rămas la fel de puternică de-a lungul anilor, chiar dacă cei doi au evoluat ulterior la echipe diferite. Astfel, alegerea lui Mitriță și a soției sale în rol de nași a venit firesc, având în vedere legătura strânsă pe care familiile lor au construit-o în timp.

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Valentin Mihăilă și partenera sa de viață s-au logodit la finalul anului 2025

Cunoscutul sportiv în vârstă de 25 de ani și Ami Colhon au fost surprinși împreună prima oară în primăvara lui 2024. Au fost văzuți împreună la petrecerea organizată de Parma cu ocazia reușitei revenirii în Serie A. Tânăra a întors toate privirile datorită faptului că a intrat pe teren pentru a-l felicita pe internaționalul român.

De atunci a trecut mai bine de un an, povestea amoroasă fiind una solidă. Pe rețelele de socializare cuplul apare frecvent în imagini. În timpul vacanței pe care a petrecut-o la finalul anului trecut la Dubai, într-un loc de vis, .

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Acesta a rostit marea întrebare într-un decor inedit din Dubai, încărcat cu flori albe și lumânări. Totul s-a petrecut în locația în care se aflau și alți jucători de fotbal și iubitele acestora. Dennis Man, Olimpiu Moruțan se bucurau tot în acel timp de vremea frumoasă din Emiratele Arabe. Ei au luat parte, cel mai probabil, la logodna lui Valentin Mihăilă cu aleasa inimii sale. Vestea a fost confirmată prin intermediul unei imagini în care blondina își prezintă inelul prețios.

Și Denis Alibec și Anca Surdu s-au căsătorit! Cei doi formează un cuplu din 2024

După doi ani de când s-au cunoscut, Denis Alibec și Anca Surdu au făcut pasul cel mare. Cei doi s-au căsătorit la Constanța, , la doar câteva ore după ce goalkeeper-ul lui FCSB a apărat poarta naționalei.

Atacantul Farului Constanța și-a organizat cununia civilă în orașul său de suflet, la malul Mării Negre, chiar la celebrul Cazino Constanța: „Atacantul de la Farul Constanța, Denis Alibec, și fosta gimnastă Anca Surdu, s-au căsătorit duminică, la Constanța, cununia civilă având loc la Cazinoul de pe malul mării, iar cea religioasă la Biserica Sfinții Constantin și Elena. Cei doi, care sunt împreună din 2024, vor deveni părinți la sfârșitul acestui an, urmând să aibă o fetiță”, anunță Constanța Sport.