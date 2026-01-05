ADVERTISEMENT

Valentin Mihăilă a revenit, fie și pentru câteva momente, în mijlocul Universității Craiova. Internaționalul român, aflat în cantonament tot în Antalya cu formația turcă Çaykur Rizespor (zona Serik, Belek), le-a făcut o vizită-surpriză foștilor săi colegi din Bănie, care se pregătesc în aceeași zonă. Momentul a fost imortalizat într-o fotografie devenită rapid virală printre suporterii olteni.

Valentin Mihăilă, vizită surpriză în cantonamentul Universității Craiova din Antalya

Universitatea Craiova se află în plină perioadă de pregătire în Antalya, acolo unde oltenii pun la punct ultimele detalii înainte de reluarea competițiilor oficiale. Cantonamentul din Turcia a adus însă și un moment special pentru jucătorii alb-albaștri.

Valentin Mihăilă, fostul jucător al Științei, a profitat de faptul că și echipa sa actuală, Çaykur Rizespor, se află în Antalya, pentru a-i vizita pe olteni. Internaționalul român s-a reîntâlnit cu foștii săi colegi și s-a fotografiat alături de Laurențiu Popescu, Nicușor Bancu și Vladimir Screciu, într-o imagine care a atras imediat atenția fanilor Craiovei. Totuși, vizita a fost una strict amicală, prilejuită de relațiile foarte bune păstrate între jucător și foștii săi colegi, iar Universitatea a ținut să noteze și câteva cuvinte: „Vizită surpriză în cantonamentul din Turcia. A fost leu odată, rămâne leu pentru totdeauna – Valentin Mihăilă!“.

Valentin Mihăilă și partenera sa de viață s-au logodit

Valentin Mihăilă este în culmea fericirii alături de partenera sa de viață, o blondă superbă cu o siluetă de invidiat. Cunoscutul sportiv în vârstă de 25 de ani și Ami Colhon au fost surprinși prima oară în primăvara lui 2024.

Au fost văzuți împreună la petrecerea organizată de Parma cu ocazia reușitei revenirii în Serie A. Tânăra a întors toate privirile datorită faptului că a intrat pe teren pentru a-l felicita pe mijlocașul care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor în partida Bosnia – România 3-1.

De atunci a trecut mai bine de un an, povestea amoroasă fiind una solidă. Pe rețelele de socializare cuplul apare frecvent în imagini. Acum, în timpul vacanței pe care a petrecut-o jucătorul într-un loc de vis a decis că este timpul să o ceară de soție. Acesta a rostit marea întrebare într-un decor inedit din Dubai, încărcat cu flori albe și lumânări. Vestea a fost confirmată prin intermediul unei .

Valentin Mihăilă, mari șanse să plece de la Rizespor

Internaționalul român are 8 partide pentru gruparea Rizespor cu care a semnat în urmă cu jumătate de sezon. A ajuns în SuperLig după plecarea de la Parma, pentru un contract pe 4 sezoane, însă lucrurile s-au schimbat.

A primit un salariu uriaș de la turci, care se ridică la valoarea de 1,2 milioane de euro pe sezon. Din păcate, nu a fost confirmat la noua echipă. În prezent, se vehiculează că are mari șanse să plece la altă grupare.

Primele informații arată că Valentin Mihăilă are deja prețul setat pentru următorul transfer. Suma pentru care pleacă este de 2 milioane de euro, pentru acești bani fiind luat în vara lui 2025 de la fosta echipă, Parma.

Universitatea Craiova, amicale cu echipe din Turcia și Germania în cantonamentul din Antalya

, unde s-a cazat la Hotelul Regnum Carya, una dintre locațiile preferate de cluburile europene pentru pregătirea de iarnă.

Pe lângă sesiunile intense de antrenament care vor avea loc pe parcursul cantonamentului, , menite să ofere ritm de joc și să testeze diferite formule de echipă. Primul test este programat pe 7 ianuarie, împotriva formației Konyaspor, echipă din prima ligă a Turciei (locul 13). Al doilea meci de verificare va avea loc pe 10 ianuarie, contra celor de la VfB Stuttgart II, o reprezentantă a Germaniei din liga a 3-a (locul 10). Orele de start ale celor două confruntări vor fi stabilite și anunțate ulterior.