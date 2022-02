Valentin Mihăilă, pe lista marilor perspective din Serie A! E pe primul loc în topul “punem pariu ca vor fi faimoşi” din Gazzetta dello Sport

Aşa cum FANATIK a anunţat în exclusivitate, , unde este împrumutat de Parma până la finalul sezonului. Prezentat oficial în ultima zi de mercato, mijlocaşul ofensiv de 22 de ani se pregăteşte de meciul cu Cagliari, programat duminică, de la ora 13:30.

Valentin Mihăilă, vedetă în Gazzetta dello Sport. Primul loc pe lista marilor perspective din Serie A

Jurnaliştii de la Gazzetta dello Sport au publicat sâmbătă, în ediţia tipărită, un topul al jucătorilor de mare perspectivă, transferaţi în perioada de mercato a iernii din 2022, denumit “Punem pariu că vor fi celebri?”. a prins primul loc, devansându-l clar pe Demba Seck, ocupantul locului 2, jucător care a plecat de la Spal la Torino.

Italienii consideră că viteza, driblingul şi şutul la poartă sunt calităţile lui Valentin Mihăilă, chiar dacă susţin că transferul este unul straniu, după ce Atalanta l-a împrumutat şi pe Jeremie Boga, de la Sassuolo, care joacă pe acelaşi post.

ADVERTISEMENT

“Simplitatea este puterea lui. Este dreptaci şi pleacă din banda stângă ca să se întoarcă în poziţia favorită. A fost comparat cu Mutu, conaţional de referinţă, dar este diferit. Mai puţin fantezist, dar mult mai direct.

La Parma, a alternat marile lovituri cu pauze discrete. Trebuie să-şi perfecţioneze şutul la poartă. Ajunge cu uşurinţă în careu, dar nu are încă sângele rece şi luciditatea unui atacant”, au scris italienii.

ADVERTISEMENT

Pe cine a depăşit Valentin Mihăilă în topul din Gazzetta dello Sport

Valentin Mihăilă a primit 43 de puncte în ancheta din Gazzetta dello Sport, cu 11 puncte mai mult decât Demba Seck. Torino a plătit 3.500.000 de euro pentru a-l transfera de la Spal, după ce atacantul de 20 de ani a marcat 1 gol în cele 18 meciuri jucate în Serie B.

Pe locul 3 s-a clasat Michel Aebischer, împrumutat de Bologna de la Young Boys Berna. Mijlocaşul central de 25 de ani a primit 27 de puncte în topul jurnaliştilor italieni

ADVERTISEMENT

Valentin Mihăilă (22 de ani, împrumutat de Atalanta de la Parma) – 43 puncte Demba Seck (20 de ani, transferat de Torino de la Spal) – 32 puncte Michel Aebischer (25 de ani, împrumutat de Bologna de la Young Boys Berna) – 27 puncte Vladislav Supriaga (21 de ani, împrumutat de Sampdoria de la Dinamo Kiev) – 20 puncte Jean-Pierre Nsame (28 de ani, împrumutat de Venezia de la Young Boys Berna) – 18 puncte Nadiem Amiri (25 de ani, împrumutat de Genoa de la Bayer Leverkusen) – 13 puncte Mikael (22 de ani, împrumutat de Salernitana de la Sport Recife) – 10 puncte

Ce a spus Valentin Mihăilă după oficializarea transferului

La scurt timp după ce s-a oficializat transferul la Atalanta, Valentin Mihăilă a oferit primele declaraţii pentru contul oficial de YouTube al clubului de pe “Stadio Atleti Azzurri d’Italia”.

ADVERTISEMENT

“Îmi place foarte mult să am mingea, sunt un jucător de viteză. Acestea sunt caracteristicile mele. Când am venit în Italia la Parma, cu Atalanta am jucat primul meu meci adevărat. Am debutat 10 minute cu Torino, iar apoi am jucat 80 de minute împotriva Atalantei. Așa cum am simțit din teren, pot spune că Atalanta era una dintre cele mai puternice formații din Serie A.

Și anul acesta băieți au făcut lucruri frumoase. Sunt jucători de mare calitate care pot câștiga chiar și titlul. Am vorbit înainte cu fostul meu coleg Giuseppe Pezzella, care a fost luat de Atalanta în vară, și mi-a spus să vin aici.

ADVERTISEMENT

Obiectivul meu este să evoluez cât mai mult, să o fac bine și să demonstrez că am potențial să joc la Atalanta și astfel să rămân definitiv aici. Mulți fani mi-au trimis mesaje de încurajare, sper să pot demonstra că am calitatea de a juca la Atalanta”, a spus Valentin Mihăilă.