Valentin Mihăilă, transfer la o forţă a Greciei?! Anunţul lui Giovanni Becali: “S-au interesat echipele de top!”

Valentin Mihăilă are zilele numărate la Parma, românul având șanse foarte mari să părăsească echipa din Serie A în această vară. , extrema stângă ar putea ajunge într-un alt campionat. Giovanni Becali a oferit detalii despre interesul unor formații de top din Grecia.

Parma s-a salvat de la retrogradare la finalul sezonului trecut, însă echipa trece prin schimbări importante în această vară, mai ales după ce antrenorul Cristi Chivu a plecat la Inter.

Giovanni Becali a vorbit despre situația lui Valentin Mihăilă, jucătorul despre care spunea în primăvară la FANATIK că „ . Ce echipe din Grecia s-au interesat de tânărul internațional român.

„Am mai vorbit cu niște cluburi importante din Grecia”

„Am vorbit cu Lecce, cu Pantaleo Corvino. A spus că Mihăilă nu este prima lor opțiune, că mai au ceva. A zis că dacă mă cheamă o să aibă nevoie, dacă nu mă cheamă, înseamnă că au găsit. Asta e momentan la Lecce.

Am mai vorbit cu niște cluburi importante din Grecia, primele 2-3, Panathinaikos, Olympiacos. Unul dintre ele mi-a spus că a vorbit cu șeful scouterilor, cu directorul lor sportiv, și a întrebat de ce Mihăilă în 5 ani de zile a jucat nu mai mult de 50% din meciuri.

Am zis că prima dată a fost vorba de integrarea în Italia, la 20 de ani. Apoi am zis că a avut o pubalgie, apoi că primul an au picat din A în B. Au zis că ok, dar n-au mai dat niciun telefon. Cine e interesat, te ține în alarmă. Mihăilă nimic concret momentan”, a spus Giovanni Becali la „DON Giovanni”.

Valentin Mihăilă a ajuns la Parma în toamna anului 2020, când italienii le plăteau celor de la Universitatea Craiova 9,10 milioane de euro. El a bifat o scurtă aventură la Atalanta, unde a fost împrumutat în a doua jumătate a sezonului 2022-2023.

