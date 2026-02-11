Sport

Valentin Mihăilă, transfer surpriză la Dinamo Zagreb! Ce s-a întâmplat în ultimele ore de mercato

Valentin Mihăilă s-a aflat în această iarnă pe lista de achiziții a lui Dinamo Zagreb. Motivul pentru care transferul internaționalului român nu s-a mai făcut.
Traian Terzian
11.02.2026 | 17:20
Valentin Mihăilă, aproape de un transfer la Dinamo Zagreb. Sursă foto: Facebook Caykur Rizespor
Dinamo Zagreb a căutat să-și întărească lotul pentru a doua parte a sezonului și s-a arătat interesată de achiziționarea lui Valentin Mihăilă. În cele din urmă, transferul nu s-a mai realizat.

Fosta adversară a FCSB-ului din grupa de Europa League a țintit sus și a încercat să-l aducă pe Valentin Mihăilă de la Rizespor. S-au purtat discuții pe finalul perioadei de mercato, dar până la urmă transferul a picat.

Agentul Victor Becali a vorbit despre contactele avute cu formația croată și a mărturisit că mutarea era greu de realizat în condițiile în care internaționalul român are contract cu turcii și un salariu destul de mare.

”Au fost multe discuții, dar nimic concret. El costă o sumă de transfer, are și un contract mare, deci… Vedem ce va fi la vară. Oamenii întreabă, se interesează. Dar este distanță lungă de la întrebări și până la lucruri concrete”, a declarat Becali, pentru digisport.ro.

Dinamo Zagreb s-a calificat în Europa League

După ce a învins-o pe FCSB în faza grupei unice, scor 4-1, Dinamo Zagreb a prin in extremis calificarea în play-off-ul pentru optimile de finală ale Europa League, încheind pe locul 23.

În prima fază eliminatorie a competiției, croații urmează să întâlnească formația Genk. Prima manșă se va disputa pe 19 februarie, la Zagreb, returul urmând să aibă loc o săptămână mai târziu, în Belgia.

După ce sezonul precedent a pierdut surprinzător titlul în fața celor de la Rijeka, Dinamo Zagreb este lider în actuala stagiune. După 21 de etape scurse din campionatul Croației, fosta adversară a FCSB-ului are 45 de puncte, cu 5 peste marea rivală Hajduk Split.

Mihăilă e pe val în Turcia

După 5 ani petrecuți în Italia la Parma, Valentin Mihăilă s-a transferat la începutul sezonului la Rizespor, care a plătit 2.000.000 de euro în schimbul său. Așa cum FANATIK a anunțat în vară, atacantul în vârstă de 26 de ani are un salariu de aproximativ 2 milioane de euro în Turcia, iar contractul este valabil până în 2029.

După un început mai greoi pus mai degrabă pe seama perioadei de acomodare, internaționalul român a început să impresioneze cu evoluțiile sale. În 14 partide jucate în acest sezon în campionat și Cupa Turciei, el a marcat 14 goluri și a dat 4 pase decisive.

