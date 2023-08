Valentin Sanfira, primele declarații după gravul accident din Italia! Fanatik confirmat

Valentin Sanfira a făcut primele declarații despre situația sa medicală, după ce FANATIK a dezvăluit ieri că acesta a avut un accident de skijet în vacanța din Italia.

Valentin Sanfira confirmă informațiile FANATIK. Primele declarații după accidentul din Italia

pe care FANATIK a dat-o ieri, și anume că a fost nevoie să ajungă pe mâinile medicilor. Chiar el a explicat, pe pagina sa de Instagram, ce a pățit.

Fanii și apropiații cântărețului pot să stea liniștiți, căci e în afara oricărui pericol. Valentin Sanfira a fost operat la picior, chiar în Italia, după accidentare. Artistul a mai scris, în postarea sa, că va urma o perioadă de recuperare și că nu va onora toate evenimentele stabilite în perioada următoare.

Evident, după ce își va reveni complet, cântărețul se va întoarce în mijlocul oamenilor care îi apreciază enorm muzica.

Valentin Sanfira a ținut să le mulțumească doctorilor care au avut grijă de el, în Italia. Artistul a spus că a avut mare noroc de medici pricepuți, astfel că starea sa de sănătate este una bună în acest moment.

De la nunta Mariei Constantin cu Robert Stoica, cei doi cântăreți nu au mai postat nimic pe Instagram, acolo unde îi țineau la curent pe fani cu toate activitățile lor. Din data de 4 august și până acum, Codruța și Valentin Sanfira au lipsit din social media.

Fanii lor au intrat la bănuieli că ar fi putut păți ceva. FANATIK a dezvăluit, în cele din urmă, pe 14 august 2023, motivul absenței interpretului de muzică populară de pe rețelele de socializare.

Ce a scris soțul Codruței Filip pe Instagram. A fost operat la picior și va lipsi de la spectacole

„Dragii mei, vă las această postare din respect și prețuire, dar mai ales pentru a nu fi dezinformați cu privire la starea mea de sănătate.

Săptămâna trecută am avut un accident aici, în Italia. În decursul acestor zile, am fost internat în spital. Din păcate, a fost nevoie de o operație la picior. Slavă Domnului, totul a decurs cum trebuie. Starea mea de sănătate este bună. După ce voi ajunge acasă, va urma o perioadă de recuperare… Astfel, nu voi putea fi prezent la evenimentele și spectacolele viitoare. Am fost norocos să am parte de medici foarte buni și competenți. Le mulțumesc pentru tot!

Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru toată grija pe care mi-ați purtat-o. Promit să îmi revin cât mai repede pentru a mă putea întâlni cu publicul meu frumos. Multă sănătate tuturor! Este cea mai de preț!”, a scris Valentin Sanfira pe contul său de

Printre persoanele care au confirmat, cu jumătate de gură, accidentul lui Valentin Sanfira, în exclusivitate pe FANATIK, s-a aflat , la a cărei nuntă a fost prezent alături de soția sa, Codruța Filip.

Valentin Sanfira e unul din cântăreții de muzică de petrecere în vogă din România. Formează un cuplu atât pe scenă, cât și în viața reală cu partenera sa, Codruța Filip.