Cere de urgență transferuri după Universitatea Craiova – Sepsi 2-1: „Trebuie să ne întărim în această iarnă!”

. După meci, antrenorul Valentin Suciu a vorbit despre situația echipei sale și a mărturisit că este nevoie de transferuri în perioada de iarnă.

Calificarea în play-off, posibilă doar cu transferuri în iarnă la Sepsi. Ce a spus Valentin Suciu

Sepsi OSK este una dintre echipele care au emis în fiecare an pretenții la accederea în play-off. Covăsnenii au reușit acest obiectiv la limită în ultimele două ediții de campionat.

ADVERTISEMENT

Valentin Suciu, a vorbit după eșecul cu Universitatea Craiova despre faptul că echipa sa trebuie să se concentreze la ultimele două jocuri din acest an. De asemenea, tehnicianul a cerut și întăriri.

„Să vedem ce putem face în pauza de iarnă!”

„Am lucrat fazele fixe, noi știam forța Craiovei că vor veni cu 7, 8 jucători în careu. Nesincronizarea liniilor a dus la primul gol, iar la al doilea gol au fost greșeli în lanț.

ADVERTISEMENT

Trebuie să ne întărim în această iarnă, știm asta. Să vedem ce putem face în pauza de iarnă. Avem încă două jocuri, o deplasare lungă în Cupă și apoi acasă cu Universitatea Cluj. Trebuie să strângem rândurile.

Clasamentul este destul de strâns, sunt multe echipe angrenate pentru primele șase poziții. Trebuie să adunăm puncte și o să vedem la sfârșit unde ne clasăm”, a spus Valentin Suciu după Universitatea Craiova – Sepsi OSK 2-1.

ADVERTISEMENT

„Ține doar de noi să ajungem acolo!”

Cosmin Matei a reacționat și el la capătul meciului din Bănie. Experimentatul mijlocaș central consideră că echipa sa poate reuși o nouă calificare în play-off în acest sezon.

„Trebuie să ne adunăm și că câștigăm ultimul meci din acest an, cu U Cluj. Faza fixă din care am luat primul gol a fost din neatenția noastră. Al doilea gol a venit tot din neatenție, greșeli repetate care au decis soarta meciului.

ADVERTISEMENT

Va fi o luptă strânsă pentru play-off, sunt multe echipe care încearcă să prindă un loc. O să muncim în continuare, suntem optimiști, încrezători.

Ține doar de noi să ajungem acolo. Și acum doi ani am avut acel baraj cu cealaltă Craiova, am câștigat în ultima etapă. Anul trecut la Petrolul am câștigat în ultimul minut și ne-am calificat. Cred că putem gestiona situația și să fim și anul acesta în primele șase”, a spus Cosmin Matei după Universitatea Craiova – Sepsi OSK 2-1.

Sepsi OSK va juca următorul meci marți, 17 decembrie, în deplasare cu Oțelul Galați. Meciul va conta în cadrul ultimei etape din faza grupelor din Cupa României.