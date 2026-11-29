ADVERTISEMENT

O nouă seară tristă pentru Csikszereda, după 0-2 pe terenul FCSB-ului. Antrenorul Valentin Suciu a reacționat după meci, având un discurs amplu mai ales pe seama problemelor financiare ale echipei din Covasna.

Valentin Suciu, demoralizat de problemele financiare de la Csikszereda

Csikszereda, echipa care făcea furori sezonul trecut la prima participare din istoria sa în SuperLiga, are o stagiune dezamăgitoare acum. Ciucanii sunt pe ultimul loc după 17 etape, cu doar 6 puncte. Valentin Suciu a vorbit după despre cât de mult apasă problemele financiare de la club asupra mentalului jucătorilor săi. „Avem probleme financiare care apasă… Noi, pe parte sportivă, putem scoate maxim. Nu ne-a ieșit până acum, deși aveam speranțe mari chiar și în seara asta.

ADVERTISEMENT

Conducerea face eforturi pentru redresarea situației. E dificil să treci peste, din punct de vedere mental. Este un semn foarte, foarte mare de întrebare… E foarte greu să ne motivăm jucătorii. Încercăm, prin discuții multe, să-i încurajăm, să-i ajutăm cum putem, cu limitele noastre. Uneori ne iese, alteori nu. E un semn de întrebare de ce se ajunge an de an în situații de genul. Cauzele ar fi multiple… Când se permite insolvența, din punctul meu de vedere este un lucru greșit. Nu este un lucru normal!”, a spus inițial Valentin Suciu.

Valentin Suciu a spus cât de mult a contat faptul că Guvernul Ungariei a oprit finanțarea pentru Csikszereda

Sepsi și Csikszereda sunt două echipe care în ultimii ani au progresat foarte mult datorită banilor primiți din partea Guvernului maghiar, atâta vreme cât premier a fost Viktor Orban. Totul s-a schimbat odată cu învestirea Guvernului Peter Magyar, care a luat decizia ca cele două formații din SuperLiga României, dar și alte echipe din afara teritoriului ungar, să nu mai fie finanțate.

ADVERTISEMENT

Începând cu 1 ianuarie 2027, , iar Valentin Suciu a spus că această decizie se resimte deja.„Sponsorii noștri principali sunt din Ungaria, deci clar, da. Schimbarea Guvernului din Ungaria a adus schimbări și la firmele care erau sponsorii principali. În anii precedenți s-a reușit finanțarea, am primit bani pe care i-am folosit la impozite, salarii, infrastructură… acum întâmpinăm greutăți. Conducerea îmi dă încredere că lucrurile vor reveni ușor, ușor”, a mai spus Suciu.

ADVERTISEMENT

Restanțe salariale mari la Csikszereda

Pe final, Valentin Suciu a vorbit și despre salariile restante la echipa sa. Potrivit antrenorului, jucătorii săi nu au mai fost plătiți de 3 luni, existând chiar și restanțe din sezonul trecut, anume banii promiși prin atingerea obiectivului de menținere în primul eșalon. „La momentul actual, sunt 3 luni de salarii restante. Sunt restanțe și din campionatul trecut, mă refer la bonusurile de obiectiv, care s-a realizat! Obiectivul clubului este să rezolve și partea sportivă, dar și pe cea financiară”, a conchis Valentin Suciu.

ADVERTISEMENT