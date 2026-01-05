Valentin Țicu, conferință blitz în Antalya: „Cei de la Dinamo s-au mișcat foarte repede”. Ce a discutat personal cu Kopic. Video

ADVERTISEMENT

Valentin Țicu (25 de ani) este back in business odată cu transferul la Dinamo. Noul fundaș stânga al „câinilor” a dezvăluit cum s-a produs despărțirea de Petrolul și cum l-a convins Zeljko Kopic.

Valentin Țicu, prima conferință de presă la Dinamo

Valentin Țicu este primul transfer făcut de Dinamo în 2026. Țicu e nerăbdător să înceapă treaba la noua sa echipă, mai ales după ce

ADVERTISEMENT

„Dorința pe 2026 este să mă bucur de fotbal. Mă bucur că am revenit 100% și că sunt sănătos. Dorința de Anul Nou nu a fost neapărat transferul la Dinamo. Mi-am dorit să îmi regăsesc plăcerea de a juca fotbal. Uitasem cum e să joci fotbal.

E un impact mare totuși (n.r. – transferul la Dinamo). Nivelul este mai intens. Mă bucur că sunt aici și că pot fi pe teren. Asta e cea mai importantă realizare. Mă bucur că am reușit să fac antrenamente normale. Acum e o perioadă grea, dar benefică, dar care o să ne ajute să ne îndeplinim obiectivul”, a declarat Valentin Țicu.

ADVERTISEMENT

Încurajări din partea lui Zeljko Kopic

Noul fundaș stânga a povestit că a fost primit cu brațele deschise în Ștefan cel Mare și cum s-a realizat, de fapăt, transferul la Dinamo.

ADVERTISEMENT

„Colegii m-au primit foarte bine. În mare parte mă cunoșteam cu câțiva. Cu Musi chiar am fost coleg, Licsandru este și el din Ploiești. Mulți cred că s-au bucurat pentru mine.

Nu a fost greu să iau aceastpă decizie. Când am hotărât să părăsesc Petrolul, a apărut această oportunitate. Am mai avut ceva discuții, dar pe această cale vreau să mulțumesc conducerii de la Dinamo, care s-a mișcat foarte repede și la fel de repede am ajuns la un acord.

ADVERTISEMENT

(n.r. – Ce ți-a zis domnul Kopic prima dată?) Ne-am văzut înainte să plecăm în cantonament. Mi-a spus că îi plac jucătorii serioși. Și mie îmi place să cred că sunt unul dintre ei. El mi-a spus că o să meargă cu noi până la limită și să știe la ce să mă aștept. Nu vrea să ne certăm și vrea de la mine să dau tot ce e mai bun”, a mai spus fundașul stânga.

„Înțepături” pentru Petrolul Ploiești

Ploieștean get beget, Valentin Țicu nu s-a despărțit în cele mai bune condiții de „lupii galbeni”. Noul fundaș stânga de la Dinamo a crescut pe „Ilie Oană”.

„Nu îmi doresc să intru într-un duel de la distanță cu Petrolul. E echipa la care am crescut și azi sunt aici datorită lor. După terminarea campionatului am avut o discuție cu conducerea. Mi-au zis că nu se mai bazează pe mine, că au under acolo și că e foarte greu să joc. Cumva a venit și din partea mea această despărțire. Nu vreau să fiu un ghimpe în coasta nimănui. Poate e mult spus ghimpe, dar pe moment am fost dezamăgit. Cum se spune, un șut în fund e un pas înainte”, a conchis Țicu.