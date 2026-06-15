Valentin Ţicu, transfer surpriză în SuperLiga după plecarea de la Dinamo! Cu cine a semnat

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Dinamo a ratat la mustaţă calificarea în cupele europene, după barajul pierdut cu 1-2 în faţa rivalilor de la FCSB. Pentru sezonul viitor este o adevărată revoluţie la „câinii roşii”, cu un nou antrenor, Nuno Campos, dar şi foarte multe schimbări în cadrul lotului.

Valentin Ţicu a semnat cu Farul Constanţa!

Valentin Ţicu este unul dintre jucătorii care şi-au reziliat contractul în această vară cu Dinamo, după doar şase luni petrecute la club. FANATIK a aflat că fundaşul stânga a semnat cu Farul Constanţa, club care a scăpat ca prin urechile acului de retrogradare.

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Farul Constanţa vrea să uite sezonul de coşmar şi a început în forţă campania de achiziţii. La cârma echipei a fost numit Ioan Ovidiu Sabău, FANATIK. „Marinarii” i-au transferat până acum pe Tony Njike şi pe Eddy Sylvestre.

A trecut prin patru operaţii şi a stat departe de teren 555 de zile!

Valentin Ţicu a rezistat doar şase luni la Dinamo. „Câinii” l-au transferat gratis în această iarnă de la Petrolul. Fundaşul stânga a avut mari probleme cu accidentările în ultimii ani. , dar şi o leziune a meniscului la genunchiul stâng, suferind nu mai puţin de patru operaţii.

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Accidentarea gravă a fost suferită în iulie 2024 şi a stat departe de gazon nu mai puţin de 555 de zile, revenind chiar într-un meci Farul Constanţa – Dinamo 2-3. A bifat în total 9 meciuri pentru Dinamo, ultimul, chiar în barajul cu FCSB:

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