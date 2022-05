Valentin Uritescu, în stare gravă la spital? Medicii au intervenit de urgență

Cunoscutul artist se confruntă cu probleme de sănătate de o perioadă destul de lungă, motiv pentru care în ultima vreme a fost internat într-un centru de îngrijire. s-a retras de pe scena teatrului din cauza maladiei de care suferă.

Valentin Uritescu, pe mâna doctorilor. Ar fi ajuns internat la Spitalul Pantelimon

Valentin Uritescu ar fi fost transportat de urgență la Spitalul Pantelimon, unde medicii încearcă să-l stabilizeze, potrivit . Renumitul actor suferă de la vârsta de 33 de ani de Parkinson, o boală cumplită pe care nu a ascuns-o.

În urmă cu 10 ani artistul decidea să dispară din lumina reflectoarelor din cauza bolii degenerative de care suferă. Este vorba de o afecțiune care afectează sistemul nervos și care se manifestă prin mișcari involuntare și necontrolate la nivelul membrelor și capului.

Actorul recunoștea, în urmă cu ani buni, că are sindromul extrapiramidal, declarând că boala s-a agravat și că nu se simte foarte bine. Din păcate, în ultima perioadă Valentin Uritescu ajunsese să nu mai recunoască persoanele dragi.

Valentin Uritescu, despre momentul în care a aflat de boală

„Timp de doi ani şi ceva am umblat pe la toţi doctorii. Am început cu un medic din Piatra Neamţ. «Ai Sindrom Extrapiramidal!». Am venit acasă, m-am uitat în Dicţionarul Sănătăţii şi m-am îngrozit: o boală teribilă, degenerativă. Am stat 10 zile internat şi medicul mi-a spus: «Nu-i chiar Parkinson, dar e cam pe-acolo!».

Luam un medicament care are nişte reacţii secundare teribile. Îmi venea să mă sinucid. Când mergeam pe stradă şi vedeam un camion, îmi venea să intru în el. M-am dus la Icoana Maicii Domnului, am îngenuncheat şi am plâns.

Apoi, am ridicat privirea către icoana lui Iisus Hristos: «Doamne, te rog ajută-mă, mai dă-mi cinci ani, să văd ce se alege din mine!». Şi mi-a dat treizeci şi ceva de ani!”, a povestit actorul, în urmă cu ceva timp, pentru .

Valentin Uritescu: ”Am obosit să lupt”

Valentin Uritescu vorbea în urmă cu 10 ani, în ultimul său interviu public, despre boala care-l macină de circa 47 de ani. Actorul spunea că a ajuns la ultimul capitol al vieții sale, subliniind că a obosit să lupte cu afecțiunea sa.

„Nu mă simt prea bine în ultimul timp. Am obosit să tot lupt, iată, de peste treizeci de ani şi ceva cu o boală grea, care în ultima vreme s-a accentuat.

Acum, boala mea s-a agravat. Aşa e sindromul extrapiramidal. Nu e Parkinsonul ăla care te zvântă, pentru că niciodată capul şi mâinile nu mi s-au mişcat necontrolat. Picioarele, în schimb, îngrozitor mă afectează. Fac ce fac şi pic în genunchi”, spunea actorul în 2012 pentru .