Valentina a fost ucisă de un șofer beat și drogat. Copila de doar 17 ani a murit la doar câțiva metri de casă

Valentina Tolomei, în vârstă de doar 17 ani, a fost ucisă de un șofer beat și drogat, pe o stradă din Italia. Adolescenta se afla pe scuter și conducea pe Via Romana din Capannori, o comună din provincia Lucca, moment în care a fost lovită în plin de o mașină.

Valentina a fost ucisă de un șofer beat și drogat

Accidentul rutier grav s-a petrecut în noaptea de sâmbătă spre duminică. Valentina se întorcea în Paganico pe scuterul său, moment în care a fost lovită de un Mercedes Clasa A , după cum au relatat martorii. Tânărul, aflat la volan beat și drogat, a fost arestat la domiciliu, fiind vinovat de omor rutier.

ADVERTISEMENT

Valentina se întorcea acasă după ce a petrecut seara cu iubitul său, Nicholas, și cu mai mulți prieteni în Marginone, un sat din Altopascio, potrivit . Înainte de a porni spre casă, adolescenta le-a trimis un mesaj părinților cu textul „Plec acum”.

Copila de doar 17 ani a murit la doar câțiva metri de casă

Martorii au fost cei care au alertat autoritățile despre accidentul produs la intersecția dintre via Romana și via Nuova per Paganico.

ADVERTISEMENT

„În jurul orei 1:30, autoturismul Mercedes Clasa A condus de tânărul de 29 de ani, în timp ce se deplasa cu viteză mare pe via Romana în direcția Porcari, a intrat în coliziune cu scuterul Vespa 50 condus de o adolescentă de 17 ani din Capannori, care venea de pe via Nuova di Paganico și încerca să intre pe via Romana în direcția Lucca. În urma impactului, fata a fost aruncată circa zece metri într-un câmp de lângă carosabil și a murit pe loc, iar mașina a părăsit drumul, oprindu-se într-un canal”, au transmis carabinierii, potrivit publicației Corriere della Sera.

La fața locului au intervenit carabinierii din Lucca și de la posturile din Capannori și Nozzano, alături de pompieri, au demarat cercetările de la fața locului.

ADVERTISEMENT

„În jurul orei 5 dimineața, șoferul autoturismului, testat pozitiv la analizele toxicologice efectuate la spitalul San Luca din Lucca, a fost arestat pentru omor rutier și, după formalitățile legale, a fost dus la domiciliul său, unde va rămâne în arest la domiciliu în așteptarea audierii de validare”, au mai precizat carabinierii.

ADVERTISEMENT

Ultimul omagiu pentru adolescenta ucisă

Întreaga comunitate din Lucca este a Valentinei ca urmare a neglijenței unui șofer beat și drogat. Aceasta locuia împreună cu familia ei în Paganico, fiind cunoscută de toți cei din zonă drept o tânără politicoasă, bine crescută și cu poftă de viață. Colegii, profesorii și prietenii sunt tulburați de dispariția precoce a tinerei, spunând despre aceasta că avea un „zâmbet dulce și timid, cu ochi mari care luminau clasa”.

Copila ucisă era pasionată de gimnastică artistică, practicând acest sport încă de când era mică. A participat și la mai multe concursuri, liceul Paladini fiind mândru de reușitele sale. În memoria sa, în curtea liceului a fost instalat un cort alb unde s-au adunat toți elevii și cadrele didactice pentru a-și lua rămas bun de la Valentina.