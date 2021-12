Valentina Ionescu, acuzații dure la adresa Spitalului Județean din Pitești. Ce a pățit mama cântăreței: „A fost legată de pat”

Valentina Ionescu trece prin momente cumplite după ce mama ei a fost internată la Spitalul Județean din Pitești, cu accident vascular cerebral. La câteva zile după internare, femeia în vârstă de 72 de ani s-a îmbolnăvit de COVID-19.

Interpreta de muzică populară a lansat acuzații grave la adresa spitalului în care mama ei a fost internată. Artista susține că medicii ar recurs la măsuri deplasate și că ar fi legat-o pe mama ei de pat.

Femeia a ajuns într-o stare destul de gravă. La insistențele cântăreței, mama ei a fost transferată la Spitalul Militar din Capitală.

Valentina Ionescu, acuzații dure la adresa Spitalului Județean din Pitești

a declarat, în cadrul unui interviu, că și-a găsit mama legată de pat la Spitalul Județean din Pitești, acolo unde a fost internată după ce a suferit un accident vascular cerebral, în urmă cu trei săptămâni.

Bătrâna s-a infectat cu coronavirus la doar câteva zile după internare. Femeia a fost transferată la Spitalul Militar din București, la insistențele fiicei sale.

Interpreta de muzică populară a avut un mare șoc atunci când și-a găsit mama legată de pat.

Femeia a învățat din nou să meargă și să vorbească, însă mai este nevoită să rămână până după sărbători pentru a se recupera în totalitate.

„Mama a făcut un AVC. A fost internată șase zile la Spitalul Județean din Pitești pe Neurologie. Am reușit s-o transfer în București, la Spitalul Militar. A făcut între timp Covid, în Spitalul din Pitești. Un om cu un AVC a făcut și Covid!

A fost legată de pat, de mâni, de picioare. A făcut accidentul vascular cerebral, a fost dusă la Curtea de Argeș, la 27 de km, a stat în UPU și s-a făcut test antigen a fost negativ. A stat trei ore în Curtea de Argeș, a fost dusă la Pitești, tot negativă.

A învățat din nou să meargă, a început să vorbească, are nevoie de liniște. Mai stă până după sărbători în spital.

Este pe o secție de neurochirurgie chiar dacă nu i s-a făcut operație. E monitorizată cu investigații imagistice și ne rugăm la Dumnezeu să se facă bine cât mai repede”, a povestit Valentina Ionescu, potrivit

Valentina Ionescu a fost infectată cu COVID-19 anul trecut

Anul trecut, Valentina Ionescu și fiul ei au fost infectați cu COVID-19. Cei doi au fost internați la spital timp de două săptămâni.

Cei doi au trecut prin momente grele și chiar au rămas cu sechele din cauza condițiilor în care au stat internați.

„Anul trecut am fost internați amândoi pe ROL 2 Spitalul MAPN, lângă Ana Aslan într-un câmp, în niște containere. Am fost două săptămâni sechestrați, n-a avut cine să ne aducă pachet.

Am slăbit eu 7 kilograme, el cinci kilograme. Eu am avut trei zile mască, am avut o tuse că luam dormeam mult, eram confuză. Am rămas cu sechele, băiatului meu îi cade părul și acum a rămas cu un miros fantomă”, a mai declarat interpreta.

Din fericire, amândoi au avut o formă ușoară a bolii. Solista i-a sfătuit pe oameni să nu ia medicamente după ureche și să apeleze la ajutorul cadrelor medicale atunci când nu se simt bine.