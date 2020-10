Valentina Ionescu, lăsată la greu de apropiați după ce a fost diagnosticată cu coronavirus: “Puteam să mor…”

Interpreta de muzică populară, Valentina Ionescu, în vârstă de 45 de ani, a fost testată pozitiv cu noul coronavirus și a fost internatăîn spitalul de campanie de la Ana Aslan, împreună cu fiul ei, Sebastian, în vârstă de 17 ani.

Îndrăgita cântăreața a declarat că, deși tratamentul a fost bun și a suferit de o formă relativ ușoară a bolii, mâncarea primită din partea spitalului nu era suficientă și a fost nevoită să apeleze la prieteni pentru a beneficia de hrană, dar aceștia nu au dorit să îi acorde ajutorul necesar.

Dezamăgită, Valentina Ionescu a declarat că experiența traumatizantă prin care a trecut a făcut-o să conștientizeze pe ce persoane se poate baza și cine îi este cu adevărat prieten.

Valentina Ionescu, dezamăgită de prieteni după ce a fost internată cu noul coronavirus

Cântăreața de muzică populară, Valentina Ionescu, a oferit detalii despre perioada în care a fost internată în spitalul de campanie de la Ana Aslan, alături de fiul ei, Sebastian, amândoi fiind diagnosticați cu Covid-19. Artista a declarat că experiența prin care a trecut a fost foarte neplăcută, sfătuindu-și fanii să aibă grijă de starea lor de sănătate și să se protejeze constant.

”Am avut noroc de un tratament bun și cred că nimeni nu trebuie să stea acasă, ci să meargă neapărat la spital. Consider că e important să porți mască, chiar dacă nu e suficient și ea nu te protejează 100%. Eu am purtat non-stop, mai ales de când tata a făcut Covid în urmă cu două luni și a fost internat la Slatina. La noi lumea nu este educată să poarte mască și dacă le atragi atenția te jignesc sau te mai consideră și mincinos dacă le mai spui că ai avut Covid”, a mărturisit Valentina Ionescu.

Interpreta a declarat că timpul petrecut în spital a afectat-o mai ales din punct de vedere psihic, fiind martoră la suferințele altor persoane care erau diagnosticate cu noul coronavirus. Aceasta le-a recomandat tuturor să se trateze la spital și să nu ia pastile după ureche, mărturisind că a învățat din propriile greșeli.

“Sunt niște traume cu care rămâi. Pe mine de trei ori m-a durut capul în viața mea. O dată când am născut, când am avut o intervenție chirurgicală, și alta după divorț. Durerile sunt la ceafă. Acum, m-am îmbolnăvit de ceva ce nu am avut niciodată, e și teama aceasta, e și ceva psihic, am avut senzația că nu pot respira. Sunt niște traume cu care rămâi. Eu și mai ales fiul meu am avut ceva mai ușor, dar erau persoane cu tuburi, unii cu plămânii uscați. A fost o experiență traumatizantă, nimeni nu trebuie să stea acasă, ci să se trateze la spital. Nouă ni s-a spus că am venit prea târziu, inițial tratându-ne acasă cu paracetamol. Nu a fost suficient, în ciuda formei ușoare pe care am avut-o”, a spus artista.

Vedeta a declarat că ea și fiul ei au fost tratați corespunzător, suferind de o formă ușoară a bolii, însă mâncarea nu era pe bază de carne și era insuficientă pentru a le potoli foamea. Medicii i-au recomandat Valentinei să se asigure că ea și Sebastian vor primi pachet de acasă, dar, divorțată fiind, aceasta s-a putut baza doar pe prietenii ei care, din păcate, nu au acordat importanță situației în care se afla interpreta. Conform spuselor ei, deși vorbea relativ zilnic cu prietenii și îi informa în privința lipsei hranei, aceștia nu au depus nici cel mai mic efort pentru a o ajuta.

“Sunt dezamăgită de oameni de la care aveam așteptări. Mă întrebau în fiecare zi cum mă simt și nu au reacționat. Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-am dat seama de fiecare. Eu le spuneam că mor de foame și nu s-au oferit să ne ajute. Am slăbit enorm. Nu se gândește fiecare că oricine poate trece prin așa ceva și să fie în locul meu. Din păcate nu există solidaritate între prieteni. În final am primit ajutor după 6 zile de la cine nu mă așteptam și m-am convins de prieteni. Cu ocazii din acestea îți dai seama cine îți este amic și cine nu. Puteam să mor, oamenii se prefac că nu pricep, când le spui prin ce treci. Sunt foarte tristă, am patru oameni pe care mă pot baza”, a adăugat cântăreața de muzică populară, simțindu-se trădată de cei mai buni prieteni.

