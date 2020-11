Valentina Pelinel, adevărul despre ultima sarcină cu Borcea: „Da, am apelat la fertilizare in vitro”

Valentina Pelinel a recunoscut că a apelat la fertilizarea in vitro, iar ea și Borcea nu au fugit niciodată de acest subiect, doar că nu au înțeles niciodată de ce ar fi o temă tabu sau o controversă.

Fotomodelul a vorbit pentru prima oară despre asta după intense speculații pe seama ultimei sale sarcini și a mulțumit doctorilor din România pentru felul în care au tratat-o, beneficiind de servicii ca în străinătate.

Este vorba, mai exact, despre cele două fetițe gemene pe care le au cei doi, căci fără fertilizare nu era realizabilă această ultimă dublă sarcină.

Valentina Pelinel: „Nu știu de ce fertilizarea este un subiect tabu”

„Da, o să spun pentru prima dată că am apelat la fertilizare. Restul speculaţiilor n-au o bază reală, ştiu că au existat multe scenarii atunci. Nu ştiu de ce, pentru mulţi, fertilizarea este un subiect tabu, pentru că aceasta este o cale de a ne împlini visul de a fi mame”, a declarat Valentina Pelinel pentru revista OK Magazine România.

„Noi ne doream foarte mult copii şi am apelat la fertilizare aici, în România. Am avut parte de multă discreţie şi de servicii ca-n străinătate”, a adăugat Valentina.

Modelul care a fost căsătorit cu fostul pedelist Cristian Boureanu mai are un băiețel cu Cristi Borcea pe nume Milan, acesta fiind primul lor copil.

Cristi Borcea are 9 copii în total

Pentru sarcina cu cele două gemene, cei doi au căzut de comun acord să apeleze la fertilizarea in vitro, însă niciodată nu au abordat acest subiect așa cum a făcut-o blondina acum, cu adevărul pe masă.

Cristi Borcea și Valentina Pelinel formează unul din cele mai sudate cupluri din showbiz-ul românesc și se pare că manechinul i-a pus capac fostului acționar de la Dinamo, care a trecut prin două divorțuri până să o cunoască pe Pelinel.

Borcea mai are 6 copii din relațiile anterioare. Dinamovistul a mai fost căsătorit cu Mihaela și Alina Vidican.

