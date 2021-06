Valentina Pelinel, apariție spectaculoasă la petrecerea de majorat a gemenilor lui Cristi Borcea. A captat toate privirile

Frumoasa blondină s-a bucurat de o apariție spectaculoasă la petrecerea dată în cinstea copiii omului de afaceri din prima căsnicie. nu a fost trecută cu vederea, asta pentru că a purtat o rochie roșie.

Și nu numai culoarea a sărit în ochii invitaților, ci și silueta de invidiat de care se bucură Valentina Pelinel la vârsta de 40 de ani și două nașteri la activ, una fiind gemelară.

Valentina Pelinel, strălucitoare la majoratul gemenilor lui Cristi Borcea. Ținuta purtată de vedetă

Valentina Pelinel are foarte mare grijă la alimentație și face foarte mult sport, așa că nu este de mirare că atrage toți ochii de partea sa fie că este la un eveniment monden, fie alături de familie.

În plus, reușește să rămână una dintre cele mai frumoasei femei din showbiz-ul autohton. Vedeta susține că nu ține diete și nu are niciun secret în ce privește silueta sa, însă are câteva trucuri.

Mai exact, frumoasa blondină merge des la sala de antrenament, dovadă că nu are niciun fel de probleme cu greutatea sau alte neplăceri care intervin odată cu vârsta și sarcinile.

„Nu există un anumit secret, ci o anumită disciplină de la care încerc să nu mă abat. Merg la sală de 4-5 ori pe săptămână, merg la masaj și terapii de întreținere corporală”, a spus fostul model, potrivit .

Valentina Pelinel, totul despre slăbit după cele 2 sarcini

Cea de-a treia soție a lui Cristi Borcea nu crede că este o femeie foarte slabă, asta pentru că a luat câteva kilograme în plus în cele două sarcini. Din fericire, Valentina Pelinel a revenit la greutatea de dinaintea nașterilor.

Vedeta adoră mișcarea și face asta oricât de des poate, precizând că are o greutate la care se simte confortabil. Mai exact, blondina are 65 de kilograme și spune că nu are nicio restricție când vine vorba de produse alimentare.

„Nu sunt așa slabă, am 65 kilograme, e greutatea la care mă simt bine. Merg zilnic la sală, fac sport în cursul săptămânii, cu mici excepții, asta dacă plec din oraș.

Măsura mea este S-M. Sunt pofticioasă și mănânc ce doresc, dar în ultimele luni chiar am fost atentă la alimentație, mai ales cantitativ.

Mi-am dorit să ajung la greutatea mea de 65 de kilograme”, a mai spus Valentina Pelinel, mai arată sursa menționată mai sus.