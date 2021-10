Valentina Pelinel are probleme de sănătate. De ce s-a operat soția lui Cristi Borcea

Valentina Pelinel se confruntă cu probleme de sănătate. Partenera de viață a lui Cristi Borcea a suferit un accident de ski cu mulți ani în urmă, din cauza căruia s-a ales cu urmări serioase.

Blondina este nevoită să să poarte orteză, motiv pentru care îi este greu să se miște. Fiind o persoană foarte activă, Valentina Pelinel a avut, din nou, probleme cu zona afectată.

Valentina Pelinel are probleme de sănătate. Soția ui Cristi Borcea s-a operat

are probleme de sănătate după ce s-a operat din cauza unui ligament încrucișat. Soția lui Cristi Borcea poartă o orteză o perioadă, așa că îi este destul de greu să se miște.

Acum opt ani, vedeta a avut un accident la ski, atunci când și-a rupt ligamentul. De atunci, blondina a făcut mult sport, dar a fost și însărcinată, ceea ce a înrăutățit lucrurile.

În cadrul unei emisiuni, vedeta a declarat că se simte mai bine și că și-a dorit să se opereze ca să poată face sport în continuare.

Partenera fostului acționar Dinamo nu poate fi o persoană sedentară, așa că a recurs la această intervenție chirurgicală.

„Sunt foarte ok. Am avut o operație de ligament încrucișat anterior și sunt cu piciorul în orteză, mi-e un pic greu să mă mișc.

Acum 8 ani mi-am franjurat ligamentul într-un accident la ski și mi-a fost bine 8 ani, am făcut sport, am dus două sarcini și gemelare.

Între timp s-a rupt, cum era de așteptat, pentru că eu sunt o persoană activă, fac mult sport, am făcut și sporturi de contact.

A trebuit să fac această operație pentru că nu pot să fiu o persoană sedentară. Vreau să mă mișc, vreau să fac sport la nivelul la care am făcut până acum și pentru asta era necesară operația”, a declarat .

În prezent, Valentina Pelinel se recuperează și este ajutată de specialiști în acest sens. Cristi Borcea este cel care s-a ocupat de tratamentul soției pentru ca aceasta să se pună pe picioare.

„Merg trei – patru săptămâni în cârje, am orteza pe picior, dar am început deja recuperarea. Soțul meu mi-a adus cei mai buni specialiști, cu care a lucrat la Dinamo. Am încredere că știu ce fac”, a mai spus Valentina Pelinel.