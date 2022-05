Valentina Pelinel, dezvăluiri în premieră despre căsnicia cu Cristi Borcea: „Noi avem separare de bunuri”. Video

Valentina Pelinel a vorbit deschis despre relația pe care o are cu Cristi Borcea, demitizând o serie de informații apărute de-a lungul vremii în presă.

Valentina Pelinel, despre căsnicia cu Borcea: „Avem separare de bunuri”

Fotomodelul a vrut să le astupe gura celor care au tot scris că motivul principal pentru care a ales să fie cu fostul patron de la Dinamo este situația sa financiară. Fosta nevastă a lui Cristian Boureanu a mărturisit că fiecare e cu banii și bunurile sale, un lucru pe care puțin l-au știut până acum.

E adevărat, atunci când vine vorba despre anumite cheltuieli pentru casă ori pentru confortul copiilor, cei doi comunică și fac tot posibilul pentru asigurarea confortului tuturor.

„Foarte multe persoane își dădeau părerea despre noi și nu ar fi trebuit să aibă tupeul uitându-ne puțin la viața lor. La noi există boala asta: cel mai pătat să iasă și să atace alte persoane.

Vrei să știi care e adevărul? Adevărul e că noi avem separare de bunuri. Eu nu sunt în relația asta pentru bunurile soțului meu. La noi nu se rezumă la bani nimic”, a declarat Valentina Pelinel în de pe Youtube.

Vedeta a vorbit și despre perioada dificilă în care Borcea era în închisoare, iar ea se confrunta cu tot felul de critici, unele venite chiar din anturajul

„Am lăsat lumea să facă scenarii”

„Omul pe care eu îl iubesc era lângă mine. El știa că are toată susținerea mea. Amândoi am sacrificat enorm ca să fim împreună și să fim o familie. Am lăsat lumea să facă scenarii. Mulți nu au știut ce se întâmpla cu adevărat.

De când ne știm ne-am plăcut. A fost o chimie ca prieteni. Vorbeam foarte mult. Așa ne-am dat seama că avem lucruri în comun. Noi comunicam foarte mult unul cu celălalt. Când a trebuit să aleg a fost momentul crucial”, a completat Valentina.

Doamna Borcea a mai spus că nu există nicio rivalitate între ea și fostele partenere ale omului de afaceri, căci și despre asta s-a speculat mult. Copiii soțului ei se înțeleg foarte bine atunci când se întâlnesc, iar Pelinel nu a avut niciodată vreo ceartă cu fostele soții.