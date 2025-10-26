Valentina Pelinel și cei trei copii, vacanță de vis în America. Unde a mers soția lui Cristi Borcea

ADVERTISEMENT

Valentina Pelinel e în culmea fericirii și nu este singura. Vedeta se află în vacanță alături de cei trei copii ai săi, în America, iar întreaga familie a ales o destinație aparte, care a fost pe placul tuturor.

Unde au ajuns Valentina Pelinel și cei trei copii ai săi

Este bine cunoscut faptul că Valentina Pelinel și Cristi Borcea merg des în America. De altfel afaceristul mai are și alți copii, iar uneori toți se întâlnesc în același loc și se și înțeleg destul de bine.

ADVERTISEMENT

Iată însă că de această dată, familia Borcea a mers într-un loc deosebit. Valentina Pelinel a publicat câteva imagini pe contul personal de socializare, alături de ce trei copii, iar toată lumea e extrem de încântată.

Unde au mers? La Warner Bros, un loc special care poate bucura pe oricine, la orice vârstă. Iar cea mai clar dovadă o reprezintă postarea făcută de vedetă, în care s-a arătat la rândul ei încântată de experiența trăită.

ADVERTISEMENT

„Copiii s-au distrat la Warner Bros dar copilul din mine a cerut refill la popcorn”, a scris Valentina Pelinel, în dreptul mai multor fotografii postate.

ADVERTISEMENT

Vezi această postare pe Instagram

Cum se înțeleg copiii lui Cristi Borcea

Amintim faptul că în total, Cristi Borcea are nouă copii. Afaceristul a fost căsătorit de trei ori. Din primul mariaj, cei cu Mihaela Borcea, acesta îi are pe Patrick, Antonia Melissa, dar și pe Angelo.

ADVERTISEMENT

Ulterior, afaceristul s-a căsătorit cu Alina Vidican, alături de care alți doi copii, pe Alex și pe Gloria. Iar dintr-o relație extraconjugală, el mai are o fetiță pe nume Carolyn.

Valentina Pelinel și Cristi Borcea s-au cunoscut ulterior și s-au și căsătorit, iar împreună au trei copii. Este vorba despre Milan și gemenele Rania și Indira.

„Acum e important că suntem foarte bine și copii sunt foarte bine. Se înțeleg toți nouă și se iubesc foarte mult. (…) Cei mari, cu cât înaintează în vârstă, cu atât problemele sunt mai mari. Dar încerc să discut cu ei și să compensez, cum fac toți – material, cât de cât.

Am trei în America – Melissa, care e geamăna (lui Patrick, n. red.), Alex și Gloria, și șase îi am aici”, a mai spus Cristi Borcea la Fanatik SuperLiga.

Cristi Borcea cheltuie o avere pentru copiii săi

Evident, mulți copii înseamnă și cheltuieli mai mari. . Afaceristul dezvăluia suma pe care e nevoit să o cheltuie lunar pentru întreținerea acestora.

Potrivit acestuia, la final de lună, cheltuielile ajung undeva pe la 500.000 de euro. Fostul șef de la Dinamo spune că în această sumă se încadrează școlile copiilor, chiriile, meditațiile, pensiile alimentare și nu numai.

Și într-adevăr și el resimte presiunea, în special acum, însă merge mai departe. „E uluitor, dar în momentul în care le pui pe foaie, sunt nouă copii, meditaţii, şcoli, chirii, maşini, impozite, case, pensii alimentare, sunt foarte multe lucruri.

E o presiune foarte mare, mai ales în această perioadă în care lucrurile nu mai merg aşa ca înainte”, a spus Borcea, în cadrul podcastului lui Victor Vrînceanu.