Sport

Valentina Pelinel și cei trei copii, vacanță de vis în America. Unde a mers soția lui Cristi Borcea

Valentina Pelinel și cei trei copii ai săi sunt în vacanță în America. Aceștia au decis să viziteze un loc aparte, care a încântat-o până și pe vedetă.
Valentina Vladoi
26.10.2025 | 18:05
Valentina Pelinel si cei trei copii vacanta de vis in America Unde a mers sotia lui Cristi Borcea
Unde au ajuns Valentina Pelinel și cei trei copii ai săi. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Valentina Pelinel e în culmea fericirii și nu este singura. Vedeta se află în vacanță alături de cei trei copii ai săi, în America, iar întreaga familie a ales o destinație aparte, care a fost pe placul tuturor.

Unde au ajuns Valentina Pelinel și cei trei copii ai săi

Este bine cunoscut faptul că Valentina Pelinel și Cristi Borcea merg des în America. De altfel afaceristul mai are și alți copii, iar uneori toți se întâlnesc în același loc și se și înțeleg destul de bine.

ADVERTISEMENT

Iată însă că de această dată, familia Borcea a mers într-un loc deosebit. Valentina Pelinel a publicat câteva imagini pe contul personal de socializare, alături de ce trei copii, iar toată lumea e extrem de încântată.

Unde au mers? La Warner Bros, un loc special care poate bucura pe oricine, la orice vârstă. Iar cea mai clar dovadă o reprezintă postarea făcută de vedetă, în care s-a arătat la rândul ei încântată de experiența trăită.

ADVERTISEMENT
VIDEO Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea Catedralei Naționale. Au...
Digi24.ro
VIDEO Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea Catedralei Naționale. Au intervenit jandarmii

„Copiii s-au distrat la Warner Bros dar copilul din mine a cerut refill la popcorn”, a scris Valentina Pelinel, în dreptul mai multor fotografii postate.

ADVERTISEMENT
Ce a făcut Gigi Becali, după ce i s-a spus ”NU” la sfințirea...
Digisport.ro
Ce a făcut Gigi Becali, după ce i s-a spus ”NU” la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului! A avut 60.000 € ”la mână”

Cum se înțeleg copiii lui Cristi Borcea

Amintim faptul că în total, Cristi Borcea are nouă copii. Afaceristul a fost căsătorit de trei ori. Din primul mariaj, cei cu Mihaela Borcea, acesta îi are pe Patrick, Antonia Melissa, dar și pe Angelo.

ADVERTISEMENT

Ulterior, afaceristul s-a căsătorit cu Alina Vidican, alături de care alți doi copii, pe Alex și pe Gloria. Iar dintr-o relație extraconjugală, el mai are o fetiță pe nume Carolyn.

Valentina Pelinel și Cristi Borcea s-au cunoscut ulterior și s-au și căsătorit, iar împreună au trei copii. Este vorba despre Milan și gemenele Rania și Indira. Iar la un moment dat Cristi Borcea povestea că toți cei nouă copii se înțeleg de minune.

„Acum e important că suntem foarte bine și copii sunt foarte bine. Se înțeleg toți nouă și se iubesc foarte mult. (…) Cei mari, cu cât înaintează în vârstă, cu atât problemele sunt mai mari. Dar încerc să discut cu ei și să compensez, cum fac toți – material, cât de cât.

Am trei în America – Melissa, care e geamăna (lui Patrick, n. red.), Alex și Gloria, și șase îi am aici”, a mai spus Cristi Borcea la Fanatik SuperLiga.

Cristi Borcea cheltuie o avere pentru copiii săi

Evident, mulți copii înseamnă și cheltuieli mai mari. Iar asta povestea și Cristi Borcea la un moment dat. Afaceristul dezvăluia suma pe care e nevoit să o cheltuie lunar pentru întreținerea acestora.

Potrivit acestuia, la final de lună, cheltuielile ajung undeva pe la 500.000 de euro. Fostul șef de la Dinamo spune că în această sumă se încadrează școlile copiilor, chiriile, meditațiile, pensiile alimentare și nu numai.

Și într-adevăr și el resimte presiunea, în special acum, însă merge mai departe.  „E uluitor, dar în momentul în care le pui pe foaie, sunt nouă copii, meditaţii, şcoli, chirii, maşini, impozite, case, pensii alimentare, sunt foarte multe lucruri.

E o presiune foarte mare, mai ales în această perioadă în care lucrurile nu mai merg aşa ca înainte”, a spus Borcea, în cadrul podcastului lui Victor Vrînceanu.

Doi titulari de la Metaloglobus au încurcat FCSB și Craiova, dar nu au...
Fanatik
Doi titulari de la Metaloglobus au încurcat FCSB și Craiova, dar nu au luat probele în liga a patra din Spania! ”Au făcut plajă și au plecat cu 2.500 de euro!”. Exclusiv
Dănuț Lupu la ”Fanatik Dinamo”, luni, 27 octombrie, ora 13:30! Cristi Coste, show...
Fanatik
Dănuț Lupu la ”Fanatik Dinamo”, luni, 27 octombrie, ora 13:30! Cristi Coste, show alături de jucătorul de legendă al „câinilor”
Mirel Rădoi, atac direct la Mihai Rotaru: „Toți antrenorii sunt nebuni? Și Neagoe,...
Fanatik
Mirel Rădoi, atac direct la Mihai Rotaru: „Toți antrenorii sunt nebuni? Și Neagoe, și Gâlcă?”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
Parteneri
El e noul FENOMEN al SuperLigii! Șefii, în extaz: ”Nu mai există unul...
iamsport.ro
El e noul FENOMEN al SuperLigii! Șefii, în extaz: ”Nu mai există unul ca el în campionat!
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!