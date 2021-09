Valentina Pelinel și Cristi Borcea au aniversat trei ani de la căsătorie. Mesajul emoționant postat de fostul model pentru soțul ei

12 septembrie este o zi specială pentru Valentina Pelinel și Cristi Borcea. În urmă cu trei spuneau cel mai hotărât “Da”. Fostul model a postat cu această ocazie un mesaj emoționant pentru soțul ei.

Cei doi au împreună trei copii, iar în urmă cu câteva luni, omul de afaceri spune că se gândesc și la un al patrulea.

Valentina Pelinel este a treia soție a lui Cristi Borcea. Acesta a mai fost căsătorit cu Mihaela Borcea și Alina Vidican.

Valentina Pelinel și Cristi Borcea au aniversat trei ani de la căsătorie

A fost sărbătoare în familia Valentinei Pelinel și a lui Cristi Borcea. Au împlinit trei ani de la căsătorie, iar fostul model a împărtășit totul cu prietenii virtuali.

“Cu 3 ani în urmă, în această zi, ne uneam destinele. Copleșită de emoții: Milan cu zâmbetul său, Indira și Rania cuminți în burtică și noi doi. Recunoscătoare pentru acești 3 ani minunați”, a scris Valentina Pelinel pe contul de socializare.

ă, având împreună trei copii. Afaceristul a declarat însă că nu este exclus să mai aibă încă un copil.

Ce declara Cristi Borcea despre soția sa

Valentina Pelinel este a treia soție a omului de afaceri. Acesta a recunoscut că s-a îndrăgostit de aceasta cu mult timp înainte de a avea o relație cu ea. că nu a avut scrupule și a luptat pentru ea, chiar dacă după divorțul de Mihaela s-a căsătorit cu Alina.

“Când a fost vorba de Valentina, nu am avut scrupule. Când am văzut-o a doua oară am zis, e clar că va fi cu mine și va fi mama copiilor mei. Am fost tot timpul cu ea.

Tot timpul. De când am văzut-o, chiar dacă m-am însurat cu Alina, niciodată nu i-am cerut să pună capăt căsniciei cu Boureanu.

Doi la mână, ea era într-o relație care scârțâia de foarte mulți ani și ne-am plăcut. A fost o femeie care a luptat foarte mult, iar în momentul în care am intrat la pușcărie i-am zis că are apartament la New York, de ce să stea în România, la 29 de ani și atunci mi-a zis că nu poate trăi fără mine și rămâne în țară”, a recunoscut Borcea în emisiunea lui Denise Rifai de la Kanal D.