Valentina Pelinel și Cristi Borcea au spus “stop”: “Viața cu trei copii e o provocare”. Exclusiv

Valentina Pelinel se laudă cu o familie frumoasă, care a reușit să depășească toate încercările și nu au fost puține. Soția lui Cristi Borcea mărturisește că are o relație caldă cu cei trei copii și, de la nașterea celor două fetițe, a fost atentă ca Milan să nu fie pus pe locul doi. Cu toții se înțeleg bine cu frații lor mai mari din țară și din SUA, iar Valentina spune că viața cu trei copii este o provocare. Soția lui Cristi Borcea recunoaște: nu se mai vede mamă pentru a patra oară.

Valentina Pelinel și Cristi Borcea, despre al patrulea copil: ”Viața cu trei copii este completă”

Exclusiv pentru FANATIK, Valentina Pelinel vorbește despre viața de familie, planurile de vacanță și dezvăluie secretele ei de întreținere. Soția lui Cristi Borcea se laudă cu aceeași greutate pe care o avea în perioada în care defila pe podium. A făcut mișcare inclusiv în perioada sarcinilor, când a urmat un program de aerobic adaptat pentru ea, iar în sala de sport a revenit la două luni după fiecare sarcină. Ritualul ei de frumusețe începe de fiecare dată cu demachierea. Folosește produse potrivite tenului și vârstei pe care le are și, uneori, merge și la tratamente faciale de întreținere.

ADVERTISEMENT

Consideră că odihna și hidratarea, alături de o alimentație potrivită, sunt cele mai importante trucuri pentru un organism sănătos. Evită ciocolata și prăjelile și își dă pe față cu o cremă cu factor de protecție ridicată. Întrebată despre posibilitatea de a deveni iar mamă, Valentina Pelinel recunoaște sincer că viața cu trei copii este completă și nu mai este loc de al patrulea.

Cum îți petreci vara aceasta și unde?

– Vom continua să mergem cu toții la noi la mare la Hotel Pam Beach din Olimp, deoarece ne simțim excelent acolo. Poate în august sau septembrie vom reuși să petrecem câteva zile doar noi doi, în funcție de cum avem timp. Ne place Italia, dar și Grecia, eu fiind foarte adaptabilă și reușesc să mă simt bine, descoperind locuri noi sau bucurându-mă de aceleași zone în care am mai fost.

ADVERTISEMENT

Anul trecut a fost un an în care ne-am dedicat acestui upgrade hotelier din dorința de a oferi oaspeților noștri fideli și celor noi o experiență deosebită, așa cum și eu personal îmi doresc. Toate camerele au fost renovate, recepția se remarcă printr-un design nou la care am lucrat alături de un arhitect, camerele au vedere la mare spre apus sau răsărit, de unde poți admira niște imagini absolut spectaculoase.

Hotelul dispune de camere luminoase, spațioase cu finisaje premium, în culori care te reconfortează și relaxează. Iar piscina Infinity este într-adevăr punctul central de atracție, atât pentru adulți cât și pentru copii. Am testat-o la rândul nostru și suntem mândri că este primul hotel de pe litoral care oferă acest serviciu premium.

ADVERTISEMENT

Valentina Pelinel și Cristi Borcea au apelat la ajutor pentru creșterea copiilor

Ce anotimp îți place?

– Toate, dar în mod deosebit aș spune primăvara. Îmi place să-mi petrec timp în natură și în lunile de primăvară, când totul prinde viață și explodează de energie, un nou început este mereu posibil. Iar acest lucru este foarte reconfortant și plin de speranță.

Cine te ajută la creșterea copiilor? Aveți bonă?

– Noi ne ocupăm de cei mici, dar fiind niște persoane active și cu program profesional încărcat, am apelat și la ajutor specializat.

ADVERTISEMENT

Băiețelul tău cum se înțelege cu surioarele lui mai mici?

– Copiii cresc frumos și armonios, sub ochii noștri, în fiecare zi uimindu-ne cât de multă dragoste pot să trezească în sufletele noastre, în moduri noi. Ce este cel mai important este că se înțeleg toți bine, își petrec timpul împreună jucându-se și, mai ales, cei mici învață de la cei mari.

ADVERTISEMENT

Este una dintre cele mai frumoase relații. Este atât de multă iubire, protecție și sprijin între ei și sunt mândră de conexiunea lor specială. Viața cu trei copii e o provocare, dar o provocare plăcută. Nu există termen de comparație, pur și simplu ajungi să apreciezi viața din alte perspective, mai profunde și mai înțelepte.

Cum se înteleg copiii lui Cristi Borcea: “Foarte bine și cu frații și surorile mai mari din țară, dar și cu cei trei frați din America”

Când ajungi acasă și le vezi zâmbetul, simți că orice dificultate a meritat. Când au venit fetițele, am avut grijă ca Milan să se simtă cel puțin la fel de iubit și apreciat. Să nu existe diferențe sau să perceapă vreo schimbare în calitatea timpului și atenției mele, care până la acel moment îi erau acordate doar lui.

Cred că este important să tratezi fiecare aspect la momentul potrivit, iar eu și Milan avem o relație specială, Vorbesc cu el ca și cu un adult și am grijă mereu, să înțeleagă ce se întâmplă și de ce.

Ce mă bucură mult este faptul că toți trei se înțeleg foarte bine și cu frații și surorile mai mari din țară, dar și cu cei trei frați din America. În fiecare an, vara, își petrec împreună uneori, chiar și două luni și au dezvoltat o relație strânsă.

Valentina Pelinel dezvăluie cum se menține în formă: ”După mult efort, am ajuns la greutatea dorită, aceeași de când lucram ca fotomodel”

Mai vrei copii? Cum ți-ai revenit după sarcini?

– Viața cu trei copii este completă și un al patrulea nu face parte din planurile noastre. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru cei trei copii sănătoși, de care ne bucurăm din plin în fiecare zi.

Am făcut sport inclusiv pe perioada sarcinilor, mai exact am urmat un program de aerobic adaptat condiției mele. Atât pe perioada sarcinilor, cât și când am alăptat, nu m-am abținut și mi-am satisfăcut poftele, dar m-am reapucat de sală, cam la 2 luni după fiecare sarcină. Acum, după mult efort, am ajuns la greutatea dorită, aceeași de când lucram ca fotomodel, de 62 de kilograme, o greutate la care eu mă simt cel mai bine.

Ai ținut diete? Ce te-a ajutat cel mai mult?

– Sunt adepta unui stil de viață echilibrat, ceea ce presupune Echilibrul este cheia în toate, de aceea în vacanță nu țin cont de regulile obișnuite, din contra, îmi place să gust din bunătățile locului și să descoper feluri de mâncare inedite. Uneori se mai întâmplă să mă îngraș, dar nu îmi fac griji, revin la sport și la alimentația potrivită imediat cum ajung acasă.

Înfometarea, alegerile alimentare drastice, presiunea pe care o pui pe tine sau vinovăția asociate cu mâncarea nu vor fi nciodată folositoare, așa că nu văd de ce în vacanță nu aș aprecia ceea ce locul are de oferit. Nu ajung în punctul în care să fiu nevoită să dau multe kilograme jos, pentru că balansez foarte bine alimentația și sportul. Iar când ai trei copii care te provoacă la jocuri și activități dinamice toată ziua, kilogramele se dau ușor jos.

Altfel, îmi mențin în orice context rutina zilnică de sport și dietă corectă, fără să fac excese dar și fără să îmi impun restricții drastice. Apelez frecvent la sfaturile nutriționistei mele, doamna doctor Anda Avrămescu, cu care colaborez de peste 10 ani.

Valentina Pelinel: ”Aș mânca oricând cu plăcere salam de biscuiți sau eclair cu cafea”

E vreun aliment de la care te abții sau pe care nu îl consumi din vreun motiv anume?

– Practic sport regulat, dar asta nu înseamnă că nu mă bucur de un desert bun, o porție de paste delicioase sau de un fel special de mâncare gătită. Aș mânca oricând cu plăcere salam de biscuiți sau eclair cu cafea.

Arăți senzațional. Ce trucuri de frumusețe ne împărtășeșți și nouă? Ce măști naturiste folosești pentru ten?

– Nu folosesc neapărat trucuri, ci Mă demachiez cu sfințenie, folosesc produse adecvate tenului și vârstei mele și merg uneori, la tratamente faciale de întreținere. În rest, nimic special, dar încerc să mă hidratez și să dorm suficient, deoarece acestea sunt de fapt elementele de bază, alături de alimentație, evident. Evit ciocolata și prăjelile în exces pe cât posibil și folosesc protecție cu factor 50 pentru ten în mod constant, nu doar când mă expun la soare.

Ce sfaturi/sugestii le dai femeilor care vor să arate bine?

– Să fie fericite și mulțumite cu ele însele. Iubirea de sine este sursă cea mai importantă pentru a fi și a arăta bine. Cel mai important este cum te simți în interior pentru că acest lucru se oglindește în realitatea exterioară.

Valentina Pelinel: ”Inelul de logodnă este cel mai de preț”

Ce nu îți lipsește din geantă?

– Telefonul, portofelul și cheile.

Care este cel mai scump obiect din garderoba ta?

– Inelul de logodnă este cel mai de preț, atât din punct de vedere sentimental, cât și pentru că are cea mai mare valoare.

Câte perechi de pantofi ai? Dar rochii?

– Nu mi-am numărat niciodată pantofii și nici rochiile. Important este cum te simți în hainele tale, nu neapărat brandul sau numărul lor.

“Milan cât și fetițele adoră călătoriile în America și se despart cu greu de frații lor”

Ai vreun talisman care îți poartă noroc?

– Optimismul este talismanul meu norocos. Pentru că întotdeauna aleg să văd partea pozitivă a lucrurilor și a oamenilor.

Ai călătorit în multe locuri din lume. Unde ți-a plăcut cel mai mult?

– Fiecare loc are farmecul și povestea lui și păstrez amintiri frumoase de peste tot unde am mers. Prefer destinațiile cu climă caldă, unde să pot sta și la plajă și să mă bucur de soare, alături de familie.

În America mai mergi?

– Da, merg regulat în State, unde am foarte mulți prieteni buni. Dacă înainte destinația principală era New York, acum e Miami, unde ne regăsim alături de frații lui Milan și unde mergem mereu cu plăcere. Este un loc minunat, și pentru noi și pentru întreagă familie. Atât Milan cât și fetițele adoră călătoriile în America și se despart cu greu de frații lor.

Valentina Pelinel: ”Cu primii bani mi-am cumpărat strictul necesar”

Practic, te-ai mutat aici la 16 ani, dacă nu mă înșel… Ce ai făcut cu primii bani câștigați? Ce ți-ai cumpărat?

– Cu primii bani mi-am cumpărat strictul necesar. Cum sunt o persoană calculată, am reinvestit o parte din bani, dar mi-am făcut și plăceri pe care nu mi le permiteam până la acel moment. Când tânără fiind îți câștigi proprii bani, acest pas îți conferă o satisfacție aparte, dar și siguranță.

Ai câștigat bine din modeling și reclame. Se mai câștigă azi bine din acestea?

– Nu mai sunt la curent în totalitate, dar din ce am urmărit, cu siguranță este în continuare o profesie unde se pot câștiga bani și unde îți poți face o carieră. Ca de altfel în orice, atâta timp cât ești profesionist, îți foloseșți atuurile, muncești eficient și îți vezi de obiectivele tale.