Valeria Arnăutu, lacrimi de durere: “Trei zile, până a venit rezultatul, am înnebunit”

Valeria Arnautu lacrimi de durere de 3 zile, cât a așteptat rezulatul analizelor lui Pappi, cățelușul ei drag. În urmă puncției, lacrimile s-au transformat în unele de fericire, pentru că patrupedul ei nu are nimic grav.

Valeria Arnăutu: “Poate unii mă vor considera nebună dar eu cred că este reîncarnarea lui Rex”

În exclusivitate pentru FANATIK.RO, cunoscuta interpretă de muzică populară Valeria Arnăutu dezvăluie cât de multă panică și frică a trăit în ultima perioadă.

Cățelul ei, Pappi, care astăzi împlinește 10 ani, a fost la un pas de tragedie. Valeria Arnăutu dezvăluie, în exclusivitate, ce intervenție estetică a făcut de curând și cât de mult a schimbat-o, fizic.

“Nici acum nu mi-a trecut, l-am îngropat la cimitir și mă duc frecvent acolo”

, cunoscuta interpreta de muzică populară, este o mare iubitoare de animale. Nici astăzi nu l-a uitat pe Rex, ciobănescul german pe care l-a avut alături 13 ani. Chiar dacă, după moartea lui, artista a declarat că nu-i mai trebuie câine niciodată, viața i-a dovedit contrariul.

“Primul meu câine a fost Rex, un ciobănesc german care s-a născut într-o zi de 11 mai, ca și Pappi, actualul meu câine. Rex a trăit 13 ani și a fost lumina vieții mele. După ce a murit am suferit atât de mult încât am zis că nu mai vreau să văd nicio furnică în casa mea. Nici acum nu mi-a trecut, l-am îngropat la cimitirul de animale și mă duc frecvent acolo.

La un an după moartea lui, fiica mea Anamaria mi-a dat întâlnire la un mall. Am fost surrpinsă, nu înțelegeam de ce nu vine acasă și mă cheamă în oraș.

Când am ajuns, avea în brațe un bulgăraș alb, într-o păturică. Eu, foarte nervoasă, am întrebat-o ce-i asta. Mi-a spus că-i al nostru, îl cumpărase din economiile ei. Am plecat strigând că în casa mea nu va mai pune piciorul niciun câine” declară, în exclusivitate pentru FANATIK.RO, Valeria Arnăutu.

“Poate unii mă vor considera nebună, dar eu cred că este reîncarnarea lui Rex”

Anamaria, fiica Valeriei Arnăutu, nu a acceptat refuzul mamei ei. A făcut tot ce a putut pentru ca Pappi să fie acceptat în familie, recurgând și la șantajul emoțional. Cunoscuta interpreta a fost uimită să vadă că puiul de cățel era născut în aceeași zi cu Rex.

“Îmi era așa de dor de el, plângeam și îl rugam: când crezi că suntem pregătiți te rog să te întorci la noi, fie și printr-un alt patruped, pe care o să-l iubim la fel de mult. Așa că i-am făcut fetei mele scandal, i-am lăsat la mall și am plecat la emisiunea mea. În pauze, la muncă, mă uitam pe facebook unde Ana făcea șantaj emoțional. Punea poze cu ea și cățelul și scria ‘Jucăria mea vie, mama nu te vrea, dar eu nu te voi abandona’.

Evident că seara, când m-am întors acasă, Pappi era deja la mine în pat. Când am văzut în carnețelul lui că este născut tot în data de 11 mai nu mi-a venit să cred. Poate unii mă vor considera nebună dar eu cred că este reîncarnarea lui Rex, sau că el ne-a trimis pe cineva. Și așa a început aventura cu Pappi” declară Valeria Arnautu, în exclusivitate pentru FANATIK.

“Trei zile, până a venit rezultatul, am înnebunit”

Anul acesta Pappi face 10 ani dar grijile nu s-au oprit pentru . Diagnosticat cu o excrescență la o lăbuță, cățelul a fost examinat, i s-a făcut o puncție și rezultatul a fost bun. Cunoscuta interpreta a simțit că înnebunește de griji până s-au clarificat lucrurile. Acum pe Pappi îl așteaptă un tort dar și o serie de investigații în vederea operației.

“Eu acum sunt foarte îngrijorată pentru că anul asta Pappi face 10 ani și există tot felul de păreri, că ar fi bine să-l sterilizez. El a făcut și puiuți, în prezent este chiar bunic. Cum sunt eu fricoasă, când este vorba de cei pe care îi iubesc, mă gândesc cu greu la problema sterilizării. Între timp însă a apărut altceva.

La lăbuța din spate a făcut o excrescență de mărimea unui neg mic, care a crescut între timp. M-am panicat foarte tare și am început investigațiile. I-au făcut o puncție la facultatea de medicină veterinară și 3 zile, până a venit rezultatul, am înnebunit.

Din fericire, analiza a ieșit foarte bună iar negul trebuie înlăturat chirurgical. Am luat legătura cu un chirurg foarte bun, trebuie să-i fac analize și să-l duc la cardiolog. Dar până atunci vine ziua lui și i-am făcut, și lui și lui Minnie, fiica lui, costume noi populare. Am mers la 100 de km de București, la Lăcrămioara Trepăduș. Când am venit cu ei acasă m-am oprit, noaptea, într-o benzinărie. Toți oamenii de acolo au venit să le facă poze, așa de frumos erau îmbrăcați. De ziua lui Pappi va primi un tort și va participa la emisiuni tv” ne spune Valeria Arnăutu.

“Am început cu refacerea tatuajului de la sprâncene”

Valeria Arnăutu este mereu în atenția publicului așa că trebuie să fie în permanență îngrijită. Nemulțumită de micropigmentarea sprâncenelor, artista a decis să facă o schimbare și să-și refacă acest tatuaj. Este foarte mulțumită de rezultat și declară că schimbarea este evidentă.

“Și dacă tot este ziua lui Pappi, m-am gândit că și mama lui trebuie să fie mai frumoasă decât e (râde). Am decis să-mi revizuiesc aspectul și am început cu refacerea tatuajului de la sprâncene. Întotdeauna mi-a plăcut să apelez la profesioniști așa că am mers la Ștefania Zaharia, care face lucrurile la cel mai înalt nivel.

Am înțeles, după câteva ședințe, că poți realiza un tatuaj la sprâncene numai dacă ști să ‘pictezi’ foarte bine. Schimbarea la mine este evidentă și sunt sigură că acest lucru va aduce un plus de bucurie la ziua lui Pappi”, declară, în exclusivitate pentru FANATIK, Valeria Arnăutu.