Valerică Găman joacă accidentat și neplătit la Astra! „Să n-aud că te mai doare ceva”

Valerică Găman jucătorul celor de la Astra Giurgiu este indispensabil pentru Eugen Neagoe indiferent dacă este sau nu accidentat, însă asta nu îl scutește de problemele financiare pe care clubul le are.

Eugen Neagoe a fost mulțumit de prestația jucătorilor săi în meciul cu U Craiova, și a dezvăluit ce i-a spus lui Găman înaintea partidei.

Fundașul giurgiuvenilor a dezvăluit la finalul partidei că există o problemă financiară la club, plata salariilor fiind momentan în stadiul de promisiune.

Eugen Neagoe replică pentru Găman: “Să n-aud că te mai doare ceva”

“Ne-am dorit cele 3 puncte, am început jocul bine, am reușit sa marcăm, dar nu am mai pus presiune pe poarta lor după. Știam ca vor fi mai bine fizic decât noi, au avut 3 zile in plus, era logic sa se intâmple așa. I-am felicitat pe baieți pentru atitudine. Lazăr, din pacate, a fost o greșeala neforțată acolo, nu știu cum a lovit mingea, sperăm sa fie bine.

Toți jucătorii sunt importanți, dacă vorbim de Budescu și el este important, ca toți ceilalți. E o realitate, sunt restanțe la echipă și salarii și prime, am primit promisiuni ca se vor rezolva lucrurile, am vorbit eu personal cu domnul Niculae. A promis ca va achita primele și salariile pe care baieții trebuie să le primeasca.

Am avut probleme cu Găman în meciul cu FCSB, a trebuit să îl scot. I-am zis lui Găman ieri, mai in glumă, mai in serios: ‘Să nu te aud ca te mai doare ceva ca te tin și într-un picior pe teren!'”, a declarat Eugen Negoe la finalul partidei.

Valerică Găman: “Ni s-au promis anumite lucruri care nu s-au concretizat”

La Astra Giurgiu sunt probleme financiare așa cum a declarat și antrenorul Eugen Neagoe, iar restanțele salariale sunt resimțite de jucători, Valerică Găman declarând acest lucru, dar s-a referit și la situația din clasament a echipei sale.

“Este un de reconstrucție. Eu sper până la final. Mai sunt 13 meciuri și dacă vom câștiga două sau trei meciuri suntem acolo. Eu sper ca în ultima etapă să fim în primele șase echipe și să jucăm în play-off.

Ni s-au promis anumite lucruri care nu s-au concretizat. Trebuia să luăm niște bani înaintea meciului cu Steaua, dar nu s-a întâmplat. Rămânem la clasicul să sperăm. Domnul Niculae a venit în vestiar înaintea meciului cu Steaua și ne-a promis banii. Totul a rămas la stadiul de promisiune”, a declarat Găman.

