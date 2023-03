Valerie Lungu de la Bravo, ai stil a dat lovitura după o suferință ascunsă: „Am avut nevoie de terapie”

Valerie Lungu a dat lovitura după participarea la Bravo, ai stil! Basarabeanca a devenit una din cele mai urmărite influencerițe din România, iar de curând a bifat o reușită extrem de importantă.

Valerie Lungu de la Bravo, ai stil, peste 20 de milioane de vizualizări la un clip de pe Instagram

a atins un succes rar pe Instagram, chiar și pentru cei mai renumiți influenceri de la noi. Vedeta, urmărită de jumătate de milion de români pe rețeaua de socializare a depășit peste 20 de milioane de vizualizări la unul din videoclipurile despre condiția femeii și prejudecățile de care se lovește.

O independență pe care, la rândul ei, și-a câștigat-o după perioade negre din viața ei, printre care o despărțire dureroasă. Toate necazurile cu care s-a confruntat păpușica Valerie Lungu au făcut-o mai puternică. Acesta e și mesajul pe care a vrut să îl transmită prin unul din cele mai viralizate reel-uri de pe Instagram.

la nivel internațional. La această reușită, vedeta nu se aștepta niciodată! În clipul respectiv, se decide să se căsătorească. Își dă seama, pe parcurs, că acest obicei tradițional vine cu și mai multe stereotipuri, impuse de societate,. La final, șatena renunță la rochia de mireasă.

Fosta concurentă de la Bravo, ai stil: „Nu trebuie să ne lăsăm afectate de presiunea societății”

Clipul, deși e unul amuzant, spune foarte multe, mesajul fiind unul destul de profund. „Daa, la o primă vedere este un videoclip amuzant, am stârnit multe reacții cu el, însă mesajul este unul mai profund. Mi-am dorit să transmit faptul că nu trebuie să ne lăsăm afectate de presiunea societății.

Nu trebuie să fim speriate de vârstă, de “ceea ce spune lumea”. Și să ne ascultăm mai mult vocea interioară, să fim independente. Noi să fim prioritatea noastră nr. 1. Mă bucur să văd că munca mea este înțeleasă și apreciată de milioane de persoane din întreaga lume”, a declarat Valerie Lungu pentru FANATIK.

Întrebată cum a ajuns să se considere astăzi o femeie puternică, una care să sfideze regulile pe care o doamnă sau o domnișoară trebuie să le urmeze în viață, vedeta a spus că nu i-a fost deloc ușor să fie cine e astăzi.

Vedeta a avut nevoie de terapie după o despărțire: „M-am simțit nesigură, neîncrezătoare”

„Am avut și eu momente în care m-am simțit nesigură. M-am simțit neîncrezătoare în mine. S-a întâmplat, de exemplu, după o despărțire să îmi pun multe întrebări, să fiu mai introspectivă. Cert e că am realizat că puterea stă în mine. Mi-am dat seama că doar eu pot decide în ce direcție o iau. Am avut nevoie de terapie. Terapia chiar face minuni. Mă bucur că am înțeles să merg într-un loc specializat unde pot discuta despre sentimentele și stările mele”, a mărturisit Valerie Lungu în exclusivitate pentru FANATIK.

Fosta concurentă din sezonul al cincilea de la Bravo, ai stil promite să continue să vină cu alte astfel de mesaje, cu videoclipuri inspiraționale pentru femeile de toate vârstele, în special pentru cele de seama ei.

Valerie și-a propus să călătorească în diferite colțuri ale lumii pentru a descoperi povești și locuri ce merită să ajungă la comunitatea ei. Printre orașele în care vedeta va ajunge se numără Londra și Los Angeles.