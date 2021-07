Valerie Lungu de la Bravo, ai stil s-a despărțit de iubit. Cine e bărbatul căruia nu mai are voie să-i pronunțe numele

Valerie Lungu de la Bravo, ai stil 5 a lămurit unul din marile mistere ale vieții sale. Fanii vedetei de la Radio Impuls au remarcat în ultima perioadă că moldoveanca nu se mai afișează cu bărbatul cu care a avut o frumoasă relație de iubire.

ADVERTISEMENT

Valerie a fost bombardată cu mesaje din partea urmăritorilor de pe Instagram. Oamenii au vrut să știe dacă este adevărat că nu mai are iubit, iar vedeta a vrut să lămurească situația ei sentimentală.

Pentru a pune capăt tuturor speculațiilor, Valerie a făcut un vlog pe Youtube, unde a oferit toate explicațiile. Se pare că relația dintre ea și partenerul cu care a apărut în câteva emisiuni de televiziune s-a încheiat destul de prost.

ADVERTISEMENT

Valerie Lungu de la Bravo, ai stil, totul despre despărțirea de iubitul ei

a spus că a primit notificare de la fostul ei iubit, un medic stomatolog destul de cunoscut pe rețelele de socializare, potrivit căreia nu mai are voie să îi rostească numele.

Valerie susține că datorită ei a devenit cunoscut, căci l-a purtat cu ea în tot felul de emisiuni pentru a se promova. Aceasta susține că nu merita o asemenea atitudine din partea dentistului la care merg o serie de vedete precum fashionista Deea Codrea.

ADVERTISEMENT

„Îmi doresc să îmi exprim sentimentele. Vreau să explic de ce s-a ajuns aici. Am mers și eu la avocat, am făcut o notificare drăguță. Am și eu dreptul de a spune ce s-a întâmplat.

Acum două săptămâni v-am spus că am trecut printr-o depresie. A venit datorită unor mici gesturi venite din partea lui. Ceea ce vreau să transmit este că trebuie să aveți foarte mare grijă de voi și de persoanele cu care vreți să stați într-o casă.

ADVERTISEMENT

Din cauza lui, eu nu am mai putut să funcționez cum eram înainte. Nu mai zâmbeam. Viața mea nu mai avea culoare”, a povestit Valerie Lungu de la Bravo, ai stil pe .

„Îmi spunea că sunt o jegoasă, că sunt o incultă”

Valerie și stomatologul de care s-a separat s-au cunoscut în vara anului trecut. Șatena a crezut că băiatul cu care a avut o relație era să fie bărbatul vieții sale.

ADVERTISEMENT

Aceasta spunea că fiecare zi care a trecut după vacanța cu iubitul ei în Grecia de anul trecut era tot mai amăgită.

„Făceam mâncare zilnic, făceam curat. La final îmi auzeam: tu ai făcut mâncare? Ce e asta? Toată ziua nu faci nimic. Îmi spunea că nu fac nimic, că sunt o jegoasă, că sunt o incultă”, a mai spus Valerie.

ADVERTISEMENT

Totodată, aceasta a spus că ea a adus mai mulți bani în casă decât el.