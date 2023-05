Valerie Lungu, dezvăluiri fără precedent despre relațiile ei: ”A fost un șoc pentru mine”

Pe instagram afişează o viaţă perfectă pentru care mulţi ar invidia-o. În spatele pozelor şi filmărilor se ascunde însă o fată tânără . Valerie Lungu dezvăluie în exclusivitate pentru FANATIK că mirajul instagramului nu coincide mereu cu realitatea. A fost părăsită de propriul tată şi an de an, de ziua ei, aştepta un telefon de la el doar ca să-i ureze la mulţi ani. Dar asta nu s-a întâmplat niciodată. Era doar o copilă, atunci când a fost nevoită să-şi îngrijească singură mama, imobilizată la pat în urma unui accident. La 11 ani nu se juca cu păpuşi, ci învăţa să facă mâncare şi să plătească facturi.

Valerie Lungu, la un pas de căsătorie cu un viitor preot. A renunţat la tot pentru el şi s-a apropiat de Dumnezeu

Valerie Lungu a fost la un pas de căsătorie cu un viitor preot pentru care a renunţat la facebook şi şi datorită căruia l-a descoperit pe Dumnezeu. Fosta concurentă de la Bravo ai stil povesteşte şocul prin care a trecut atunci când a aflat că, după despărţire, el s-a căsătorit imediat cu o altă femeie. Acum nu mai este dispusă să se schimbe pentru nimeni şi care să o accepte aşa cum e, munceşte neîncetat.

Valerie Lungu, despre copilăria la ţară: „Când mă prindea bunica, îmi luam o bătaie din aia zdravănă”

Nu de puţine ori ai povestit că în copilărie ai mâncat bătaie de la mama ta, pentru ce anume? Ce fel de copil ai fost?

– Păi luam bătaie de la mama pentru că eram un copil care făcea năzbâtii. Chiar am fost un copil foarte năzbâtios. Eu îmi petreceam verile la ţară şi într-un an, efectiv de plictiseală, pentru că aşa este la ţară, îţi găseşti ocupaţii din orice, le-am tăiat bunicilor mei cearşafuri, chiloţi, pălării. Efectiv le tăiam pentru că voiam să-mi cos eu ceva din ele. Mai ţin minte, tot aşa într-o vară, era perioada în care trecusem de la maşinuţe la păpuşi şi neavând păpuşele, am furat nişte porumb. Porumbul avea un fel de păr şi mă jucam cu el zicând că este păpuşă. Problema a fost că îl ascundeam peste tot prin casă şi făceam mare mizerie. Când mă prindea bunica, îmi luam o bătaie din aia zdravănă.

Mama mă trimitea de exemplu să iau apă de la izvor şi eu nu mă duceam. Stăteam pe afară cu fetele, cu băieţii. Mama îmi zicea să fac una, eu făceam cu totul altceva. Dădeam petreceri acasă când mama era la muncă, îmi chemam colegii fără să ştie. Altădată, ţin minte că purtam o fustă de blugi şi mama încerca să-mi dea două palme la fund şi n-am simţit nimic. Mama credea că pe mine mă doare, iar eu muream de râs. Efectiv nu mă durea pentru că fusta era destul de groasă şi mă proteja cumva.

Valerie Lungu, despre bătăile încasate: „De fiecare dată când mi-am luat o palmă la fund, am meritat-o”

I-ai reproşat mamei vreodată faptul că te-a bătut în copilărie?

– Bătaie e mult spus oricum, îmi dădea două palme la fund. Şi nu, nu i-am reproşat niciodată. Sinceră să fiu, de fiecare dată când mi-am luat o palmă la fund, am meritat-o.

Te-a afectat în vreu fel divorţul părinţilor şi faptul că ai crescut fără tatăl tău?

– Să ştii că, la un moment dat, da. Când au divorţat ei, eram în clasa întâi şi îmi aduc foarte bine aminte că ascundeam pozele tatălui sub covor. Pe fiecare copil în parte îl deranjează într-un fel sau altul, unul arată, celălalt poate nu arată. Pe mine cred că m-a afectat puţin atunci. Mă afecta în primul rând faptul că nu mă suna să-mi zică la mulţi ani de ziua mea. După ce părinţii mei au divorţat, asta pot să zic că m-a deranjat cel mai mult. Ulterior, mama mea a ştiut să fie şi mamă şi tată pentru mine şi cumva să-i ţină locul. Pe urmă am crescut, am realizat că, efectiv, tatăl meu nu mai face nimic pentru mine şi am fost ok cu asta.

Cântăreaţa Victoria Lungu, şi mamă şi tată pentru fiica ei

Când i-ai simţit cel mai tare lipsa?

– În parte parte, aşa cum îţi spuneam, îi simţeam lipsa când era ziua mea de naştere. Atunci îi simţeam cel mai mult lipsa. În rest, chiar nu. Mama mea a fost super protectivă cu mine. Eu am fost un copil destul de cuminte, chiar dacă eram năzbâtioasă, eram cuminte în general. Şi ţin minte când m-am mutat la o şcoală de cartier, unde copiii erau destul de extrovertiţi, iar eu eram introvertită, eram considerată oaia neagră. Şi prima lecţie de la mama a fost asta: decât să mă bată alţii pe mine, mai bine îi bat eu. Vor exista dăţi în care ea nu o să fie alături de tine atunci când voi avea nevoie şi niciodată să nu las pe nimeni să mă afecteze sau să-mi spună alţii cum e mai bine pentru mine. Eu clar ştiu cum e mai bine pentru tine.

Ai avut puterea să-l ierţi pe tatăl tău că nu te-a căutat şi că practic, a renunţat la tine?

– Da, mi-am dat că şi cu el şi fără el, mama mea şi-a făcut foarte bine treaba.

Ce înseamnă mama pentru tine şi pentru ce îi eşti astăzi recunoscătoare?

– Pentru tot! Pentru că mi-a dat viaţă, pentru că ea este viaţa mea. Pentru că mă susţine zilnic în orice decizie pe care o iau. Ea este acolo pentru mine şi pentru asta îi super mega mulţumesc.

Valerie Lungu şi-a îngrijit singură mama imobilizată la pat: “A trebuit să învăţ să fac mâncare, să plătesc facturile”

Cu siguranţă accidentul mamei tale o fost o cumpănă în viaţa ta. Ai fost nevoită să o îngrijeşti singură deşi erai doar o copilă. Ai simţit atunci că te-ai maturizat mai devreme decât ar fi trebuit?

– Da, clar! Asta m-a maturizat foarte mult, dar nu m-a întristat deloc acest aspect. Chiar m-a bucurat pentru că de atunci am învăţat foarte multe lucruri, mult mai repede. Eram clasa a cincea, aveam 11 ani atunci. Este un moment de care nu-mi face plăcere să-mi aduc aminte. Recuperarea mamei a durat cam un an de zile. Am trecut prin nişte momente şi situaţii destul de complicate. Mami a stat şi la pat, nu a fost uşor.

A trebuit să învăţ să fac mâncare, să plătesc facturile şi să fac toate astea de una singură pentru că mama nu putea să le facă. Ştii cum e, în momentele astea în care se întâmplă un accident de acest gen, mama ta, te pregăteşte practic pentru viaţă. În cazul în care ea nu o să mai fie, eu să mă pot descurca în continuare. Ei bine, ăla a fost momentul meu în care mama m-a învăţat să mă pot descurca.

Valerie Lungu, la un pas de căsătorie cu un viitor preot: “A fost unica relaţie din care am învăţat ceva”

O altă cumpănă din viaţa ta, a fost despărţirea de iubitul, viitor preot de altfel, cu care ai fost la un pas de căsătorie. Cât de aproape eraţi de căsătorie?

– Da, se mai întâmplă (n.red. râde ). Eram foarte aproape de căsătorie, dar sincer, acum mă bucur de această decizie pentru că eram mult prea tânără şi nu eram pregătită pentru ceva atât de serios. Această relaţie a fost cred, unica mea relaţie din care am învăţat foarte multe şi mă bucur pentru ea. Sţii, uneori te bucuri că din anumite relaţii înveţi ceva, iar alte relaţii ajungi să le regreţi şi spui că mai bine nu s-ar fi întâmplat.

Eu sunt mega mulţumită pentru această relaţie. Eram fix în perioada facultăţii, perioada mea de creştere, perioada în care mă mutatm dintr-un oraş în altul. Iar această transformare a fost benefică pentru mine şi pentru dezvoltarea mea ca om. Aşa cum ai spus şi tu, el era student la teologie atunci, acum este preot, atunci era preot în devenire, deci clar eram pe alte drumuri.

Valeria Lungu, despre relaţia cu iubitul student la teologie: “M-a ajutat să deschid Biblia şi să îl descopăr pe Dumnezeu”

Ce anume ai învăţat din acea relaţie?

– Aşa cum ţi-am spus, era o perioadă plină de tentaţii atunci, când fetele se mutau în Bucureşti, mergeau în cluburi. Iar el a fost foarte protectiv cu mine, m-a învăţat foarte multe lucruri. M-a învăţat cum să vorbesc cu oamenii din Bucureşti, să nu am încredere în oameni, în general.

Tot în această relaţie şi cu ajutorul acestui iubit, ai povestit că l-ai descoperit pe Dumnezeu. În ce sens?

– L-am descoperit într-un sens anume. Nu acela în care te duci la biserică, iar preotul îţi spune ce să faci. L-am descoperit într-un sens în care Biblia îţi spune. El m-a ajutat să deschid Biblia şi să învăţ din Biblie, nu din ce spun bunicile noastre, mamele noastre, Biserica sau oamenii din jur. Crede-mă că asta mi-a deschis ochii pentru ceva ce nu mai întâlnisem până atunci. De atunci îl iubesc pe Dumnezeu.

“Am renunţat la foarte multe. Mi-am dezactivat şi facebook-ul şi instagram-ul”

La ce ai renunţat de dragul acestei relaţii?

– La foarte multe, la viaţa mea socială. Atunci chiar mi-am dezactivat şi facebook-ul şi instagram-ul. Chiar nu mai voiam să fac treaba asta. Probabil şi partea asta a fost una benefică. Am realizat cum este viaţa şi fără social media. Eu sunt dependentă de telefon, sunt dependentă de instagram, iar atunci am învăţat cum să nu fiu dependentă şi să mă bucur de viaţă ca un om normal. Atunci chiar îmi cautăm un job de zi, de opt ore. Practic el nu mi-a impus să renunţ la viaţa mea socială. Dar spunându-mi anumite lucruri, m-a făcut să-mi doresc să testez treaba asta pe pielea mea.

Iubitul Valeriei Lungu s-a căsătorit cu altă femeie la scurt timp după despărţire: “A fost un şoc pentru mine”

Te-a durut când ai aflat că el s-a căsătorit la scurt timp după despărţirea voastră?

– Da, a fost un şoc pentru mine. Iniţial n-am crezut, mi s-a părut o chestie foarte amuzantă. Ulterior am realizat că aşa este mai bine şi clar Dumnezeu are un plan cu fiecare. Dumnezeu are pentru fiecare în parte un om cu care s-ţi clădeşti o familie şi cu care să fii o viaţă întreagă. Practic, pentru el, acea persoană era potrivită, iar pentru mine, clar va fi altcineva. Clar am plâns, am suferit. Dar ulterior, este foare important să te gândeşti pe termen lung şi să vezi partea bună dintr-o despărţire.

Nu regret absolut nimic din ce s-a întâmplat. Cum îţi spuneam, cred că este unica mea relaţie de care sunt recunoascătoare. Şi acum îi urmăresc, au un băieţel foarte frumos, formează o familie foare frumoasă. Eu ţin şi acum legătura cu familia lui, ne vedem. În acea familie chiar am întâlnit oameni de suflet, nu oameni superficiali. Sunt oameni de suflet care rămân alături de tine indiferent de orice situaţie.

Să înţeleg că nu te-ai fi văzut sub nicio formă preoteasă?

– Clar nuuuu!!!(n.red. râde). Mai ales în situaţia actuală.

“E complicat să-ţi găseşti echilibrul când stai în casă cu un om care te manipulează”

După această relaţie a urmat alta în care tot tu ai fost cea care s-a schimbat şi povesteai că făceai mai mult treburi de căsnico-gospodină decât ceea ce îţi plăcea…

– Eu mereu am fost casnică şi gospodină pentru că aşa îmi este firea. Dar uneori era mult prea mult şi nu reuşeam să fiu eu. Este foarte important să găseşti echilibrul, iar când eşti mai tânără, e mai complicat să-ţi găseşti echilibrul. Mai ales când stai în casă cu un om care te manipulează. Este foarte important ca persoana de lângă tine să-ţi fie partener şi nu o persoană care te manipulează şi care vrea doar să aibă beneficii de pe urma ta. Orice poveste este frumoasă la început, dar nu începutul contează, ci durata unei relaţii.

“Nu sunt dispusă să mă mai schimb pentru nimeni”

Ai mai fi dispusă să te schimbi pentru un bărbat ?

– Nu sunt dispusă să mă mai schimb pentru nimeni. Cine vrea să mă accepte aşa cum sunt, mă bucur din suflet.

Cum îţi revii tu după fiecare despărţire?

– În primul rând nu cred în treaba aia potrivit căreia dacă îmi cumpăr ceva scump, nu o să mai sufăr sau nu o să mă afecteze. Clar mă afectează fiecare despărţire. Însă pe mine, mă afectează într-un mod deosebit de plăcut. Eu sunt un workaholic înrăit şi după ce mă despart de cineva, efectiv mă afund în muncă. Lucrez triplu atunci şi descopăr noi lucruri pe care, până atunci, ne le-am descoperit. Fiecare despărţire în parte mă învaţă câte ceva, iar asta e benefic pentru mine. Practic mă descopăr pe mine şi realizez de ce sunt capabilă. Realizez ulterior că persoana respectivă chiar nu era bună şi potrivită pentru mine. Dacă ajungi la o despărţire, clar e mai bine aşa.

Este sau nu într-o relaţie cu partenerul de pe instagram: “Oficial vă spun, că eu şi Alex nu suntem într-o relaţie. A fost o farsă pentru instagram”

Cum e prezentul pentru tine şi cum e relaţia cu Alex? De fapt să te întreb altfel, există sau nu această relaţie?

– Toată lumea mă întrebă asta. Vreau, oficial să spun, că eu şi Alex nu suntem într-o relaţie. Nu suntem într-o relaţie şi nici nu am fost vreodată. Eu pot să dau de înţeles foarte multe lucruri. Aşa cum am dat de înţeles şi că am fost într-o relaţie cu Dani, prietenul meu cel mai bun. Noi putem să vă spunem un lucru, iar voi să credeţi cu totul alt lucru. Noi suntem buni prieteni şi ne înţelegem foarte bine.

În viitorul apropiat, dacă vom fi sau nu într-o relaţie, nu se ştie. Şi nici nu o să dezvălui acest lucru. Am mai spus de o sută de ori că presa va afla de viaţa mea personală doar atunci când o să mă logodesc sau când o să mă căsătoresc. Iar până atunci, tot ce se întâmplă în viaţa mea personală, o să rămână privat. Cine ştie, poate chiar am o relaţie cu altcineva în momentul ăsta. Dar acest lucru nu o să-l divulg.

Deci şi logodna de pe instagram a fost tot o glumă…

– Da, a fost doar o farsă, am făcut-o strict pentru amuzament.

“Când o să vedeţi un diamant frumos pe degetul meu, o să ştiţi că m-am logodit pe bune”

Şi cum o să ne dăm seama când va fi pe bune?

– O să fie pe bune atunci când o să postez eu, nu altcineva în glumă. Când o să vedeţi un diamant frumos pe degetul meu, însoţit de mesajul “Am spus DA”, atunci va fi clar pe bune şi o să ştiţi că nu este doar o glumă şi atât.

Nu de puţine ori ai declarat că îţi doreşti o familie şi mulţi copii. Ce fel de tată îţi doreşti pentru copiii tăi?

– Da, îmi doresc doi, trei copii, Doamne ajută, dar nu mai mulţi că nu cred că o să pot duce. Îmi doresc un tată iubitor, devotat. Un tată care să-şi poată educa copiii, care să poate schimba un pampers. În mare parte, bărbaţii din ziua de azi sunt de părere că femeia trebuie să facă tot. Eu nu sunt de părerea asta. Consider că, dacă femeia munceşte cot la cot cu un bărbat, şi bărbatul ar trebui să facă cot la cot cu femeia. Adică să schimbe scutece, să dea biberon şi aşa mai departe. Dacă femeia poate să muncească de dimineaţă până seară, de ce bărbatul n-ar putea să facă acelaşi lucru.

Ce nu iartă Valerie Lungu într-o relaţie: “Dacă s-a întâmplat unul dintre aceste lucruri, relaţia a luat sfârşit în secunda următoare”

Peste ce nu poţi trece şi nu poţi ierta într-o relaţie?

– Nu pot ierta o minciună. Nu pot să iert atunci când se ridică mâna. Dacă cineva ar ridica mâna la mine, nu aş putea continua. Şi n-aş ierta dacă m-ar înşela.

Ai făcut vreodată vreun compromis din iubire?

– Da, am făcut multe compromisuri din iubire.

Dar niciunul din cele menţionate mai sus?

– Nu, şi dacă s-a întâmplat unul dintre aceste lucruri, relaţia a luat sfârşit în secunda următoare.

Care ar fi cea mai mare nebunie pe care ai făcut-o din dragoste?

– Nici nu mai ţin minte pentru că am făcut multe nebunii din dragoste. Eu sunt mai nebună de fel. Acum, pe moment, nu-mi vine una anume în minte. Pot să-mi iau un zbor, pot să fac surprize şi chestii de genul ăsta. Sunt taur şi sunt mai pasională de fel. Sunt şi foarte imprevizibilă. Şi mama îmi spune că atunci când mă îndrăgostesc, mă îndrăgostesc nebuneşte, nici nu mai ştiu pe ce planetă sunt.