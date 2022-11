Valerie Lungu tânjește după familie și copii! Ce își dorește de la un bărbat: ”Nu banii mă mișcă”

Valerie Lungu, una dintre cele mai urmărite influencerițe din România, a trecut prin momente dificile în copilărie atunci când părinții ei au luat decizia de a se separa. Deși mama, bunica și bunicul au fost alături de ea la orice pas, vedeta a simțit tot timpul că lipsa paternă i-a afectat viața de adult și relațiile cu bărbații care au trecut prin viața ei.

Familia și copiii, punctele sensibile ale lui Valerie Lungu

A avut absolut totul în copilărie, dar asta nu a umplut golul lăsat de plecarea celui care i-a dat viață, motiv pentru care caută să-și formeze o familie, să aibă copii și să-și găsească un partener care să îi rămână, pentru totodeauna, aproape. .

Când vine vorba de carieră, . Recunoscută pe stradă, apreciată și de influencerii pe care în liceu îi idolatriza, frumoasa creatoare de conținut crede că mai are mult până a ajunge sus, pentru că, spune ea, este încă jos.

Valerie Lungu, vis împlinit profesional

– Cum le-ai cunoscut pe Alina Ceușan și pe Carmen Grebenișan?

Eram în facultate și nu aveam nicio treabă cu social media, mereu îmi doream să ajung ca ele și, uite că acum, cumva ne uităm de la egal la egal sau cel puțin ele se uită la mine de la egal la egal. Sunt niște femei minunate pentru că pot să le zic femei. Sunt extraordinare, simple, deși lumea zice că Doamne, dacă ajungi vedetă sau ai anumiți ani de când faci treaba asta, cumva ar trebui să te uiți de sus la cei care vin din urmă.

– De-a lungul timpului online-ul ți-a adus și foarte mult hate?

Am fost asumată de la început că pe undeva câștig, pe undeva pierd și cumva ar trebui să fac față la aceste lucruri.

Cea mai mare cheltuială pentru Valerie Lungu: o gentuță

– Cât de mult timp petreci căutând hăinuțe pentru content-ul tău?

Asta este viața mea. Eu asta fac în fiecare zi, caut chestii și culmea, dacă îmi doresc ceva foarte mult, nu ezit să-mi iau.

– Care e cea mai scumpă piesă vestimentară în care ai investit?

O geantă de aproximativ 5000 de euro. Era un obiect pe care am vrut neapărat să mi-l iau. Mă gândeam de foarte mult timp și atunci am zis că îl vreau și mi l-am cumpărat.

– Te gândeai vreodată când ai început această carieră că vei ajunge să-ți permiți singură toate mofturile?

Da, pentru că eu am o putere foarte mare în a manifesta lucruri și dacă manifest ceva se întâmplă.

”Nu e o diferență între mine `diva` și între mine `omul îmbrăcat în hanorac`”

– Spuneai mai devreme că nu ai ajuns încă suficient de sus. Ce înseamnă asta din perspectiva ta actuală?

Mi se pare că sunt undeva la un nivel foarte jos, raportat la Negin Mirsalehi, la Leonie Hanne. Eu nu mă mai uit la ce fac influencerii aici în România. Mă raportez la oamenii din altă parte, din alte dimensiuni. Și dacă aș putea să ajung ca Leonie, mi se pare că abia atunci pot spune că am ajuns departe. Dacă ești un om muncitor și dornic să înveți, simți că niciodată nu ai ajuns sus.

– A fost vreun moment în care faima te-a luat pe prin surprindere și n-ai știut că o manageriezi?

Nu mă consider faimoasă, mi se pare doar că mă cunosc un anumit număr de oameni și cam atât. Sunt foarte conștientă că oamenii mă cunosc când merg pe stradă, dar asta nu mă face să mă schimb în niciun fel.

– N-a pus presiune pe tine?

Sunt același om pe care îl vezi la supermarket sau pe care îl vezi la un eveniment. Adică nu e o diferență între mine `diva` și între mine `omul îmbrăcat în hanorac`. Sunt un om foarte simplu, atât de simplu încât nu n-am nicio problemă să fac și cumpărături pentru casă.

Celebra influenceriță, se visează mamă: ”Să se ia, să pun mâna… ”

– Cum arată o zi din viața ta?

În ultima perioadă chiar haotică pentru că nu mai fac diferența între noapte și zi. Îmi place foarte mult ceea ce fac și mi se pare că nu-mi ajunge ziua și atunci activez și noaptea. În ultima perioadă chiar nu am pauze. Și dacă zice cineva – da, ce faceți voi, creatorii de conținut? – fiecare poză, fiecare proiect pe care îl prezentăm noi în social media necesită timp.

– Când mai ai timp în programul tău și pentru viața personală. Te vezi mamă?

Mă văd, dar n-am cu cine! Îți dai seama că atunci când văd o gravițăță, sunt așa… Să se ia, să pun mâna pe toate graviduțele, dar cred că este timp pentru orice și când o să fie timpul meu, o să fie și chestia asta.

Ce trebuie să aibă un bărbat pentru a o cuceri pe Valerie Lungu

– Dar permiți să fie?

Da, eu sunt deschisă la o iubire, sunt deschisă la orice tip de relație, sunt deschisă la o familie, sunt deschisă la copii, până și mâine sunt deschisă.

– Ce ar trebui să aibă acel cineva ca să aibă loc în inima ta?

Nu știu, sincer chiar nu îmi dau seama. Adică mi se pare că mă schimb de la an la an și de fiecare dată trebuie să se întâmple ceva nou, știi? Adică cumva cerințele mele se schimbă? Devin eu mai simplă cu anii. Clar, când ai 20 de ani te vezi într-un loc și când te apropii de 30 de ani prioritățile tale se schimbă și vezi lucrurile diferit. N-am un tipar neapărat de bărbat. Vreau să mă iubească și cred că asta contează, că până la urmă le am pe toate.

Valerie Lungu, față în față cu violența și cu bullying-ul

– Și nu trece printr-un test, nimic?

Trebuie să le bifeze anumite aspecte. Adică să mă respecte, să mă iubească, să mă susțină, să înțeleagă ceea ce fac. Cred că fiecare femeie are aceleași criterii de la un bărbat, pentru că n-ai cum să zici – mamă, îl vreau pe ăla dar, să mă înșele sau îl vreau pe ăla da să mă bată? Clar, nu! – adică îți dorești să fii o femeie fericită și bărbatul să te susțină.

– Spuneai cu violență, care este un subiect tot mai des abordat.

Din păcate, da! Adică până și părinții își bat copiii. Bullying-ul de pe online și așa mai departe. Trăim niște vremuri în care trebuie să fim foarte atenți la ceea ce facem, la ceea ce zicem, cu cine ne împrietenim și pe cine ținem aproape. N-am avut situații de violență, dar am avut bullying la modul – cât de slabă ești. Cu asta mă întâlnesc în fiecare zi! Asta mănânc în fiecare zi, îmi asum acest lucru că oamenii văd diferit față de mine sau nu știu, au anumite frustrări în viața lor și atunci trebuie să refuleze în altă direcție. Cumva sunt asumată, până la urmă sunt în vizorul publicului și trebuie să fiu asumată cu aceste lucruri.

Valerie Lungu, zile bune, dar și zile rele: ”Nu banii mă mișcă”

– Și nu te mai afectează deloc ce spun oamenii?

Am perioade și perioade. Se întâmplă, de exemplu, când mă prinde un comentariu într-o zi mai vulnerabilă și atunci iau foc. Sunt o persoană destul de sensibilă, dar uneori efectiv trec cu vederea și zic e ok.

– Viața ta acum este munca, asta pentru că ești axată să faci o anumită sumă de bani?

Nu sunt axată să fac o sumă de bani, că nu asta mă mișcă pe mine, nu banii mă mișcă. Banii vin și așa! Mă mișcă lucrurile pe care vreau să le fac. Adică sunt un creator de conținut și vreau să mă numesc în continuare un creator de conținut. De aceea trebuie să fac lucruri încontinuu.

– Care cel cea mai mare dorință a ta?

Ai fi surprinsă, să am o familie și să am copii. Casa, mașina… vin.

Teama de divorț și lipsa tatălui, impedimentele care nu-i permit să fie fericită

– Vorbești de familie pentru că duci lipsa afecțiunii din partea părinților?

Mama mea a fost foarte aproape de mine toată copilăria mea și bunica mea și bunelul meu. Mama a făcut absolut totul pentru copilăria mea și pentru a mă crește pe mine educată, cu un viitor prosper și tot ce am în momentul de față mi se pare că îi datorez mamei mele, pentru că ea efectiv mă îndrumă. Nu sunt foarte conștientă atunci când mă gândesc cât de multe lucruri face și a făcut mama mea pentru mine în copilărie. Probabil că exact cum m-a crescut ea, gen să fie prezentă și să nu fie prezentă în anumite lucruri, m-a făcut pe mine în momentul de față să lucrez la acest aspect. Faptului că n-am avut un tată în viața mea, cumva mi-a lipsit. Iar asta mă motivează în momentul de față să îmi doresc un partener de viață și un prieten de viață care să mă susțină și să fie acolo toată viața. Știi să nu ajung să divorțezi sau chestii de genul ăsta! Pot să spun toți cei care au trecut prin divorț de când sunt mici au anumite lipsuri în viață, care pe parcursul timpului îți afectează cumva traiectoria.

– Tocmai de aceea poate este greu să găsești un partener care să-ți fie fix jumătate de care ai nevoie?

Cred că depinde și de când îl întâlnești și cum îl întâlnești și așa mai departe. Mi se pare că trebuie să întâlnești în anumit timp, într-o situație anume și să fie perfect pentru tine.