Schimbat total din cauza problemelor de sănătate, Valeriu Argăseală a scris o poezie de adio pentru Mircea Lucescu: „Să dăinuiască pentru veșnicie”

Fotbalul mondial a fost marcat, marți, 7 aprilie, de o veste dureroasă. În plină Săptămână Mare, Mircea Lucescu, unul dintre cei mai titrați antrenori din istorie, s-a stins din viață la 80 de ani. Valeriu Argăseală (70 ani), care se confruntă și el cu mari probleme de sănătate, nu a rămas indiferent după decesul lui „Il Luce” și a compus o poezie superbă de adio.
Valeriu Argăseală (70 de ani) a compus o poezie de adio în memoria lui Mircea Lucescu. Oficialul de la FCSB a cuprins în șapte strofe un mesaj puternic în amintirea celui care a fost „Il Luce".
„Te-ai dus,
Încă un …. Escu singuri ne-a lăsat,
În plină săptămână până-n Paște,
Fără să mai vorbească a plecat,
Poate simțind că alții se vor naște.
Și-așa eram puțini de viță bună,
O veche generație de pași,
Dar a plecat și el fără să spună,
Secretul vieții pentru cei rămași.
De mic a început să se gândească,
La viitorul lui cum o să fie,
Să știe bine cum să-l construiască,
Să dăinuiască pentru veșnicie.
Durerea, timpul, sărăcia, dorul,
I-au fost prieteni în copilărie,
Dar sportul, cărțile și difuzorul,
L-au dus în centru din periferie.
S-a dus și ne-a lăsat cu dorul,
În suflete cum lasă urmă fumul,
Vom plânge jucătorul, antrenorul,
Cum a fost el nu a mai fost niciunul.
De ce nu ne-ai dat nouă dreptul,
Să îți decidem soarta uneori,
Că sigur nu-ți dădeam acum acceptul,
Când Hristos înviază tu să mori.
Du-te nea Mircea unde crezi că-ți place,
Poate-i lume mai bună, înțeleaptă,
Dar nu știm încă sigur ce vei face,
Că poate-i vreo echipă ce te-așteaptă”, a fost poemul compus de Valeriu Argăseală.
Mircea Lucescu și-a început cariera de antrenor în 1982, când a fost jucător-antrenor la Corvinul Hunedoara. După patru ani petrecuți la această echipă, a preluat conducerea echipei naționale, pe care a antrenat-o timp de cinci ani, până în 1986, iar din 1985 a activat simultan și pe banca tehnică a lui Dinamo București.
Respectat în perioada regimului comunist, „Il Luce” a obținut rezultate notabile la Dinamo, club față de care a avut o legătură specială. Performanțele nu au întârziat să apară, fiind evidențiate de titlul cucerit în sezonul 1989/1990 și de Cupele României câștigate în 1985/1986 și 1989/1990. După căderea regimului, în 1990, a făcut pasul în fotbalul din Vest, semnând cu Pisa SC. În Italia le-a mai pregătit pe Brescia Calcio, AC Reggiana și Inter Milano, înainte de a reveni în țară, la Rapid București.
De-a lungul carierei, a antrenat și alte echipe importante, precum Galatasaray, Beșiktaș, Șahtior Donețk, Zenit Sankt Petersburg, naționala Turciei și Dinamo Kiev. Ultima sa experiență ca antrenor a fost la echipa națională a României, între august 2024 și martie 2026, perioadă în care a reușit să ducă „Generația de Suflet” la barajul pentru Campionatul Mondial.
Cei care vor să aprindă o lumânare și să-i aducă un ultim omagiu lui Mircea Lucescu pot face acest lucru joi, 9 aprilie, între orele 10:00 și 20:00. Vineri va marca ziua finală a ceremoniilor dedicate dispariției sale, acestea urmând să aibă loc într-o atmosferă sobră și discretă, în două locații. La Biserica Sfântul Elefterie, cortegiul funerar va sosi pentru slujba de înmormântare programată la ora 10:00, accesul fiind permis doar familiei și invitaților apropiați.
Apoi, la Cimitirul Bellu, ceremonia va fi reluată de la ora 12:20, când vor fi acordate onoruri militare în semn de apreciere pentru meritele sale deosebite. Înhumarea va avea loc la ora 13:10, iar, conform dorinței familiei, accesul publicului va fi restricționat, zona fiind rezervată exclusiv apropiaților.