Valeriu Gheorghiță, vești despre vaccinurile produse de China și Rusia. Vor fi folosite în România?

Valeriu Gheorghiță, coordonatorul Comitetului Național pentru Coordonarea Activitățiilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19, a oferit miercuri veșți extrem de importante legate de vaccinurile produse de către China și Rusia, explicând dacă acestea vor fi folosite în România în viitorul apropiat, dar s-a implicat și în scandalul dintre Vlad Voiculescu și prim-ministrul României.

În cursul zilei de marți, Gheorghiță a anunțat că va începe vaccinarea populației generale în județele care au municipii a căror rata de infectare este mai mare de 4.5 la mie.

Vlad Voiculescu, Ministrul Sănătătii, a publicat în urmă cu câteva zile o serie de date defalcate pe județe referitoare la epidemia de coronavirus, fapt ce a declanșat un scandal cu Florin Cîțu.

Valeriu Gheorghiță, vești importante despre vaccinurile realizate în Rusia și China. Le va folosi România?

“Strategia națională are principii cât se poate de clare: vaccinarea este voluntară și gratuită și va fi folosită doar cu vaccinuri autorizate de către Agenția Europeană a Medicamentului.

România primește doze pentru vaccinare doar în urma contractului semnat de către Uniunea Europeană în numele tuturor statelor membre”, a declarat Valeriu Gheorghiță la B1TV.

Coordonatorul campaniei de vaccinare,despre cei care au sărit rândul la vaccinare: “Eu nu am atribuții de control”

“Eu nu m-am autonumit în calitate de președinte al Comitetului Național pentru Coordonarea Activității de Vaccinare și nu îmi voi da demisia.

În ceea ce privește eventualele schimbări, orice demers care poate să îmbunătățească procesul de vaccinare este binevenit. Eu am făcut tot ce am știut mai bine, am păstrat mereu legătura cu toată lumea.

Comitetul pe care eu îl coordonez are ca atribuții principale: coordonatoarea activităților de vaccinare, organizarea activității de vaccinare, organizare logistică și comunicare. Eu nu am atribuții legate de controalele în centrele de vaccinare.

Datele pe care eu le prezint public săptămânal le solicit de la Institutul Național de Sănătate Publică, deoarece eu am nevoie de date valide, fără erori.

Mai mult decât atât, am luat cunoștință de toate datele prezentate în spațiul public, am văzut că sunt peste 4500 de persoane care s-au vaccinat și nu ar fi trebuit în aceste etape.

Încă de la debutul campaniei de vaccinare, în mod oficial i-am trimis o adresă Ministrului Sănătății, prin care i-am solicitat să asigure evaluări periodice prin instituțiile pe care Vlad Voiculescu le are în subordine.

Poate domnia lui ar trebui să ne spună câte controale s-au întâmplat. Pe mine mă interesează să prevenim abateri de la strategie, nu să venim după cu sancțiuni, într-un demers de transparentizare care cu siguranță mă interesează”, a adăugat medicul Gheorghiță.