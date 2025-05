Valeriu Ifitme, planuri mari după ce FC Botoșani s-a salvat de la retrogradare: ”Vreau play-off la anul!”

FC Botoșani , și s-a salvat de la retrogradare, iar Valeriu Iftime a mărturisit că orașul trăiește o bucurie de nedescris pentru performanța reușită de elevii lui Leo Grozavu.

FC Botoșani s-a salvat de la retrogradare, iar Valeriu Iftime face planuri de viitor

La scurt timp după ce echipa pe care o patronează și-a asigurat matematic locul în SuperLiga și în sezonul viitor, Iftime a recunoscut că s-a temut foarte tare că lucrurile nu vor ieși așa cum trebuie în ultima etapă a play-out-ului.

”Extraordinar! Am avut o zi minunată. Fotbalul a fost de partea noastră. La câte ghinioane am avut… Astăzi am câștigat. Am rămas în SuperLiga. E o zi importantă pentru fotbalul din Botoșani.

Astăzi mi-a fost tare frică. Anul trecut a retrogradat Craiova, care nu era slabă! Era ceva incredibil. Astăzi m-am temut să nu fie relaxați. Dar, mă bucur. Au jucat fotbal. Am câștigat 2-1, formidabil.

Nu vă spun ce bucurie e la Botoșani. Oamenii se bucură extrem de mult. Vrem mai mult! Vreau play-off la anul! Ei s-au dus undeva să petreacă. Eu o să merg mai târziu. A fost o zi importantă azi. S-au așezat toate!”, a declarat Valeriu Iftime, pentru .

Farul a ratat barajul de Conference League

În urma rezultatelor înregistrate în ultima etapă a play-out-ului din SuperLiga, alături de Gloria Buzău, în timp ce Unirea Slobozia și Poli Iași vor evolua în barajul de menținere/promovare.

În aceste baraje, Poli Iași va întâlni Metaloglobus, în timp ce Unirea Slobozia va da piept cu FC Voluntari. , în timp ce retururile se vor desfășura pe 1 iunie.

De asemenea, aceste rezultate au făcut ca Farul să cadă pe locul 5 în play-out și astfel . În aceste condiții, formația care va termina pe 4 în play-off va juca direct în cupele europene.