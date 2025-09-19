Valeriu Iftime a anunțat ce jucători de la Botoșani pot fi titulari acum la FCSB. ”Sunt vreo 3-4. Dar Ongenda joacă doar la mine”

a urcat-o pe FC Botoșani pe ultima treaptă a podiumului, iar Valeriu Iftime este convins că 3-4 jucători din echipa sa ar putea fi titulari fără probleme la campioana FCSB.

ADVERTISEMENT

Valeriu Iftime a nominalizat jucătorii de la Botoșani care ar face față la FCSB

Intrat prin telefon la cea mai recentă ediție a , patronul formației botoșănene a anunțat că este încântat de jocul arătat de Hervin Ongenda și a promis că nu-l va mai lăsa să plece.

”Golul de ieri (n.r. – duminică) al lui Mailat de la Galați a fost de fotbalist. Pasa a fost senzațională. Am mulți jucători care pot evolua la FCSB. Pe Ongenda nu-l mai dau, doar la Botoșani joacă așa frumos.

ADVERTISEMENT

(n.r. – Ce jucători ar fi de FCSB de la voi?) Portarul în primul rând, este excepțional. După care fundașul dreapta Ilaș, copilul care știe fotbal și e foarte matur la 18 ani. Sigur, Ongenda, Mailat poate juca acolo. Cei pe care i-am spus sunt jucători care pot evolua la orice echipă din SuperLiga”, a declarat Iftime.

Ce jucători l-au impresionat pe Șumudică de la Botoșani

Prezent în studioul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, antrenorul Marius Șumudică nu a fost de acord cu afirmațiile lui Valeriu Iftime și a explicat care sunt jucătorii de top de la FC Botoșani.

ADVERTISEMENT

”Aveți în primul rând un antrenor foarte un care a știut să formeze un grup foarte bun. Mai departe, cu jucătorii, portarul este excepțional, l-am văzut de anul trecut, este unul dintre primii trei din SuperLiga, dar să zici de Ilaș și de ceilalți, cu tot respectul pentru dumneavoastră că vă apărați puii, e destul de greu să joace la orice echipă.

ADVERTISEMENT

Cred că exagerați puțin când spuneți că joacă la orice echipă. Ongenda a fost și la Rapid și nu a atins-o. Mie de la Botoșani îmi plac Bodișteanu, un jucător foarte bun 1 contra 1, scoate om din joc, și Mitrov”, a spus Șumudică.