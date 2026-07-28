Valeriu Iftime a anunțat un nou transfer după Botoșani – Rapid! Ce se întâmplă cu vedetele din lot: „Dacă e ofertă bună, plâng la tata și pleacă!”

ADVERTISEMENT

FC Botoșani a mai obținut un punct în startul acestui sezon după 1-1 acasă cu Rapid. Moldovenii s-au salvat pe final, după un . Ce a spus Valeriu Iftime despre rezultat, dar mai ales despre campania de achiziții din această vară.

Concluziile lui Valeriu Iftime după FC Botoșani – Rapid 1-1

Etapa a 2-a din noul sezon competițional le-a mai adus un punct moldovenilor după Oaspeții au fost la doar un pas să câștige confruntarea, dar finalul marcat de cartonașe și , concretizate abia a doua oară de Sebastian Mailat, au făcut ca tabela să arate la final o remiză. Valeriu Iftime consideră că jocul echipei sale este dictat în mare măsură de forma în care se află Hervin Ongenda și că deznodământul a fost bun până la urmă.

ADVERTISEMENT

„Bine că n-am pierdut și, să spunem, tot efortul ăsta și entuziasmul și munca din repriza a doua s-au văzut. Este foarte clar că avem o problemă la Hervin, care nu e în forma pe care o credeam eu, și poate să fie… Dacă Hervin (n.r. – Ongenda) e în formă, și cu Lucas, eu zic că putem face o echipă bună. Îmi pare rău de bâlbâiala de acolo în care s-au dat cartonașe galbene. Asta e o chestie de arbitraj, de arbitru. Dar în rest, eu zic că a fost un spectacol frumos, adică cine s-a uitat la meci a avut ce vedea.

E o chestie de moral de acuma, că n-am luat bătaie. Ne bătea acasă Rapidul, rămâneam cu un punct, așa am două puncte. Până la urmă egalurile astea sunt ca naiba, știți, faci o victorie și ai trei puncte și poți să iei după două bătăi și ești mai bine. Dar… asta a fost în seara asta, ăsta a fost meciul, asta e!”, a spus inițial Valeriu Iftime.

ADVERTISEMENT

Valeriu Iftime anunță mișcări de trupe la FC Botoșani. Ce transferuri mai face echipa moldavă

Chestionat de viitoarele achiziții, Valeriu Iftime a transmis că echipa lui așteaptă un mijlocaș brazilian. La capitolul plecări, finanțatorul moldovenilor nu vrea să renunțe la jucători, însă oricine poate spune adio clubului pentru oferta potrivită. „(n.r. – ce îi lipsește echipei) Cred că omogenitatea… Eu cred că totul contează de situația… de atitudinea lui Hervin. Adică… el trebuie să țină echipa, dar azi a jucat modest. Când Hervin joacă modest, trebuie să fim [ceilalți] foarte buni… Mi-a plăcut, spre exemplu, Markovic, care nu e rodat.

ADVERTISEMENT

Nu (mai vin mulți jucători). Este un brazilian, o extremă dreapta, care trebuie să vină… un mijlocaș de bandă… și-n rest, cred că lotul ăsta e suficient de bun. De plecat nu… n-aș vrea să plece nimeni, dar știți cum e cu fotbaliștii la Botoșani… Dacă au o ofertă de-aia bună, plâng la tata și pleacă. Era o discuție foarte avansată cu Zoran… i-am refuzat să plece pe oferta pe care a avut-o din Slovacia. Avea ofertă foarte bună și Sebi (n.r. – Mailat). Da’ eu nu pot să-i spun să plece, pentru că vreau să rămână la noi… Depinde de ei, cum cred, cum văd… E greu să-i ții. Când ai ofertă foarte bună, e greu să-i ții la Botoșani!”, a mai spus patronul moldovenilor.

ADVERTISEMENT

Valeriu Iftime vrea măcar un punct cu U Cluj

FC Botoșani va juca etapa viitoare, luni, 3 august, în deplasare cu U Cluj, echipa care va veni după returul din Europa League cu Brann. Valeriu Iftime speră la cel puțin un punct obținut din confruntarea cu ardelenii. „U Cluj e echipă bună. O echipă foarte, foarte bună. Un meci foarte dificil. Adică joci cu Rapid, cu U Cluj… echipe care au fost în play-off și e greu de jucat cu ele. Dacă am scoate un punct ar fi extraordinar. Eu cred că am pierdut punctul la Voluntari, acolo am jucat prost. Și-mi pare rău că i-a dat roșu lui Croitoru iar”, a concluzionat Valeriu Iftime, conform