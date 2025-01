Valeriu Iftime a dezvăluit cum s-a despărțit de Liviu Ciobotariu. „La 12.15 azi noapte, Botoșaniul avea alt antrenor”. Video exclusiv

Liviu Ciobotariu a reziliat contractul cu FC Botoșani la două zile de când a venit în Antalya cu echipa. Duminică, 5 ianuarie, după o escală la Istanbul, a ajuns în cantonamentul echipei și patronul Valeriu Iftime. Seara a avut o discuție pe care și-a programase cu Ciobotariu, au decis despărțirea, apoi noaptea Iftime l-a convins pe Leo Grozavu să accepte noua provocare. Iftime povestește pentru FANATIK tot filmul evenimentelor.

„I-am spus lui Liviu că nu există în lumea asta un antrenor care să nu aibă câteva informații despre fiecare jucător în parte”

Domnule Iftime, am venit aici, în Antalya, să vorbim despre Botoșaniul antrenat de Liviu Ciobotariu, însă nu l-am mai găsit pe Liviu Ciobotariu. Aseară era totul ok, noaptea a fost un sfetnic bun sau rău?

– Nu, pentru că nu noaptea s-a întâmplat. Aseară (n.r. – duminică) am vorbit cu Liviu. Până la urmă, niște măsuri trebuiau luate, iar eu am vrut să le iau de comun acord cu Liviu. Echipa e pe penultimul loc, suntem acolo, într-o zonă din care echipa nu mai iese de 17 etape. Am avut o clauză în contract cu Liviu, în care scria că în cazul în care suntem pe locurile 15 și 16 la sfârșit de 2024, ne despărțim.

Adică dacă sunteți pe loc de retrogradare, că alea sunt 15 și 16.

– Da, și pe acelea de baraj. Nu am vrut să apelez la clauza asta, numai că eu sunt de părere că echipa are o problemă fizică. Dacă ceri un raport pentru fiecare jucător, acesta nu există, pentru că nu sunt monitorizați. I-am spus lui Liviu că nu există în lumea asta un antrenor care să nu aibă câteva informații despre fiecare jucător în parte, despre parametrii lui.

Deci preparatorul fizic era vinovat?

– Eu asta cred, anume că preparatorul fizic a fost o problemă. L-am rugat pe Liviu să rămână la echipă, dar să-mi aducă un preparator fizic, oricare în locul lui Lucian Păun, iar eu sunt de acord. Toți din jur mi-au spus că e o problemă fizică, inclusiv jucătorii. A trebuit să iau o măsură, pentru că nu pot să stau și să aștept. Vorba lui Einstein, ‘dacă greșești o dată cu o metodă, greșești și a doua oară‘.

„Liviu spunea încă de la Crăciun că ar pleca dacă ar exista anumite probleme”

Cum v-ați despărțit?

– Am decis aseară, pentru că între timp trebuia să caut un nou antrenor. Mie mi-a spus Liviu încă de la Crăciun că ar pleca dacă ar exista anumite probleme.

De Crăciun v-a spus?

– Da!

E surprinzător de ce nu ați luat decizia înainte să veniți în Antalya?

– Pentru că eu voiam să rămână Liviu! Voiam să rămână, dar în contextul în care schimbăm ceva. Eu cred în el, atât ca om, cât și ca antrenor, dar nu mai cred în calitățile preparatorului fizic.

A plecat deja Ciobotariu?

– Cred că a plecat deja, da.

„L-am apelat ca un om „înecat”, i-am spus ‘Leo, ajută-mă!’. El mi-a spus ‘da, bine’”

Cum ați ajuns la Leo Grozavu?

– Aseară l-am sunat la 10 (n.r. – 22:00). Bineînțeles că l-am luat prin surprindere. L-am apelat ca un om „înecat”, i-am spus ‘Leo, ajută-mă!‘. El mi-a spus ‘da, bine‘. L-am sunat aseară pe Ovidiu Chiribici, pentru că avem o foarte mare nevoie de el. Eu nu cred că am un lot atât de slab încât să nu pretind să rămân în liga 1. Am vorbit cu Ovidiu și a decis să vină cu Leo. La 12:15 am închis tot.

Deci aseară la 12:15 aveați un nou antrenor.

– Da! Azi dimineață am luat biletele de avion. Am avut o legătură foarte bună, pentru că azi la 16:00 Leo va fi aici, iar mâine ajunge și Ovidiu.

E al 4-lea mandat a lui Leo Grozavu la FC Botoșani.

– Da, așa cred. Când ești pe ultimul loc și cauți soluții, faci orice. Am plătit la zi, sunt salariile la zi, toate sunt la zi, deci nu poți fi pe ultimul loc, iar ceva trebuia să fie schimbat.

„Leo mi-a spus că ‘nu prea îmi convine să mă întorc la Botoșani, dar nu vă pot lăsa’”

Ce condiții îi oferiți lui Leo Grozavu?

–

Care a fost prima reacție a lui Leo Grozavu?

– ‘Nu vă pot lăsa!’. A spus că ‘nu prea îmi convine să mă întorc la Botoșani, dar nu vă pot lăsa. Nu prea am lăsat eu loc de bună-ziua, e vorba de respect’. Liviu a plecat dimineață și îmi era chiar jenă să vorbesc cu el.

Care a fost ultima discuție purtată cu Liviu?

– M-a îmbrățișat!

Are și Ciobi deja 2 mandate la FC Botoșani.

– Da, are. Sper să mai aibă o dată în viața asta fotbalistică. El e un tip extraordinar, dar eu cred foarte mult în modernitatea din fotbal. Sunt scule la care poți monitoriza tot. Am văzut anul trecut, când s-a spus că ‘m-a salvat Bogdan Andone‘. Da, dar m-a salvat preparatorul fizic italian, care a fost extraordinar. Era plin de tehnici, avea toate măsurile jucătorilor, de la masa musculară, la viteză.

„Leo Grozavu nu vine la Botoșani ca să ia 2-3 salarii”

Când ați vorbit cu Leo, a părut că îi e frică? Sau e de părere că poate salva echipa?

– După părerea mea, dacă îi era frică, nu venea! Leo se bazează pe ceva când spune ‘da!’. Nu vine la Botoșani doar ca să ia 2-3 salarii. Leo a spus că știe lotul, se mai uită la apărare dacă mai e ceva de schimbat, dar o să discutăm.

Cu Liviu ați încheiat contractul la zi?

– Da, pentru că nu a fost o situație urâtă. Cu Liviu a fost întotdeauna situația foarte simplă, și la plecare, dar și la venire. Nu am avut certuri precum am avut cu alți antrenori.

„Mă deranjează când spune lumea că eu nu respect antrenorii”

Sunteți convins că se salvează Botoșaniul?

– După părerea mea, FC Botoșani se va salva într-o proporție mare cu Leo Grozavu antrenor. Mă deranjează când spune lumea că eu nu respect antrenorii, pentru că o fac, dar când nu funcționează un lucru nu pot să spun ‘Doamne, ajută-mă‘.

A vorbit Leo cu Ciobotariu?

– Nu știu! Eu nu cred că e supărat pe mine sau pe club, cel mai supărat sunt eu, pentru că sunt pus în fața acestei situații.

V-ați gândit când ați ajuns în Antalya că vă veți despărți de antrenor în mai puțin de 24 de ore?

– Nicio secundă nu m-am gândit că pleacă! Eram radical convins că trebuie să schimb preparatorul fizic. I-am trimis un mesaj lui Liviu și i-am spus că trebuie să schimbăm preparatorul fizic, pentru că este o problemă pe care mi-o transmit toți. Când începi să întrebi care sunt parametrii, iar eu le-am cumpărat de atâtea ori toate GPS-urile, iar ei nu le folosesc deloc, păi scuze atunci!