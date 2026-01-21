Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Valeriu Iftime a distrus-o pe FCSB și l-a „înțepat” din nou pe Charalambous: „Credeam că vine cu tăvălugul. Nu ține să faci fotbal cu antrenori visați”

FCSB a debutat în 2026 cu un eșec, 0-1 pe terenul lui FC Argeș, iar misiunea campioanei s-a complicat. Patronul unei echipe din Superliga a analizat situația în care se află gruparea „roș-albastră”.
Bogdan Mariș
21.01.2026 | 12:31
Valeriu Iftime a distruso pe FCSB si la intepat din nou pe Charalambous Credeam ca vine cu tavalugul Nu tine sa faci fotbal cu antrenori visati
EXCLUSIV FANATIK
Valeriu Iftime a analizat situația în care se află FCSB după eșecul suferit pe terenul lui FC Argeș. FOTO: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

FCSB a pierdut cu FC Argeș în primul meci din 2026, 0-1, și a rămas pe locul 9 în clasamentul din Superliga. Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani, a analizat la emisiunea FANATIK SUPERLIGA situația în care se află campioana României.

Valeriu Iftime, critici la adresa FCSB-ului după 0-1 cu FC Argeș

Valeriu Iftime e de părere că situația de pe banca tehnică e o mare problemă la FCSB, echipă care a avut rezultate mult sub așteptări în acest sezon. „Eu credeam că FCSB-ul vine cu tăvălugul și face tot. Am văzut că nu poate. Toate discuțiile astea pe care le facem după, cu tot felul de antrenori visați… nu ține. Fotbalul e fotbal, eu îi dau mare încredere antrenorului nostru, Leo (n.r. Grozavu) știe ce are de făcut.

ADVERTISEMENT

Eu nu o spun ca să supăr pe cineva, eu spun ce cred. Nu vreau să fac ca un politician, care spune orice și nu exprimă nimic. Acolo îți trebuie… S-a schimbat antrenorul de la Cluj, s-a schimbat ceva, ambiția lui Pancu. La FCSB trebuie un reset, nu e o echipă pe care să o bată așa ușor și să fie pe locul pe care sunt ei acum (n.r. 9).

Mai sunt 8 meciuri, 24 de puncte, FCSB are forță, are tot ce vreți, dar fotbalul nu se face la televizor. Fotbalul se face acolo, cu antrenori, cu responsabilități, cu jucători motivați”, a declarat omul de afaceri la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Mai mulți democrați cer demiterea lui Trump menționând o prevedere a Constituției care...
Digi24.ro
Mai mulți democrați cer demiterea lui Trump menționând o prevedere a Constituției care nu a mai fost invocată până acum

Gestul pe care Valeriu Iftime nu l-a făcut niciodată: „Nici nu m-am gândit”

Întrebat de directorul FANATIK, Horia Ivanovici, dacă a sunat vreodată un antrenor de la FC Botoșani la pauza unui meci, Valeriu Iftime a oferit un răspuns ferm. „Aveți cuvântul meu de onoare că nu. Nu că n-am sunat, dar nici nu m-am gândit vreodată.

ADVERTISEMENT
Întrebată despre ordinul lui Putin, Sabalenka nu s-a ferit de cuvinte
Digisport.ro
Întrebată despre ordinul lui Putin, Sabalenka nu s-a ferit de cuvinte

Nu m-am gândit în viața mea să sun la pauză. Cred că s-ar speria (n.r. Leo Grozavu) dacă ar avea telefonul la el. Dar eu n-am făcut în viața mea acest lucru pentru că nu e treaba mea. Îl sun după meci să îl încurajez sau să îl felicit”, a afirmat patronul echipei care ocupă momentan locul 4 în Superliga.

E Dinamo o candidată la titlu? Ce a declarat Valeriu Iftime

Spre finalul anului 2025, Valeriu Iftime a numit-o pe FCSB „crocodilul”, însă omul de afaceri nu mai e convins acum că gruparea „roș-albastră” poate fi implicată în lupta pentru titlu. Acesta o vede pe Dinamo capabilă de a câștiga din nou campionatul după o pauză de aproape două decenii. „’Crocodilul’ e subțire acum. Deși, cred că vor fi în play-off. Nu știu dacă vor lua titlul, dar vor fi în play-off. E complicat, am văzut că și Rapidul s-a chinuit cu Metaloglobus. 

ADVERTISEMENT

(n.r. Dinamo are față de titlu?) Cam are, la cum a jucat aseară (n.r. în meciul cu U Cluj). Clujul nu e slabă. Dinamo are un antrenor foarte bun, au un lot corect. Eu zic că Dinamo, dacă construim istoric, jucători, antrenor, spectatori și susținere, Dinamo are cea mai bună condiție de a câștiga acest campionat”, a declarat Valeriu Iftime, în exclusivitate pentru FANATIK.

Valeriu Iftime, DISCURS VIRULENT la adresa FCSB după 0-1 cu FC Argeș. „TREBUIE UN RESET!”

Gigi Mustață, mesaj categoric după ce Olimpiu Moruțan a „trădat” FCSB și a...
Fanatik
Gigi Mustață, mesaj categoric după ce Olimpiu Moruțan a „trădat” FCSB și a mers la Rapid: „Putem noi să-l luăm cu japca?”
Nicolae Stanciu, dezamăgit după plecarea de la Genoa: ”E liber. Am vorbit cu...
Fanatik
Nicolae Stanciu, dezamăgit după plecarea de la Genoa: ”E liber. Am vorbit cu el, pretențiile lui nu sunt exagerat de mari”
Sorin Cârțu, dialog fabulos în direct cu Robert Niță după ce U Craiova...
Fanatik
Sorin Cârțu, dialog fabulos în direct cu Robert Niță după ce U Craiova și Rapid au încheiat pe primele locuri etapa a 22-a din SuperLiga: ”Vă dau voie să mă sinucideți” / ”Eu, singur, împotriva tuturor”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Fotbalistul român care era 'un fel de geniu', dar a ajuns la închisoare:...
iamsport.ro
Fotbalistul român care era 'un fel de geniu', dar a ajuns la închisoare: 'Nu avea disciplină și seriozitate'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!