Valeriu Iftime a distrus-o pe FCSB și l-a „înțepat” din nou pe Charalambous: „Credeam că vine cu tăvălugul. Nu ține să faci fotbal cu antrenori visați”

FCSB a pierdut cu FC Argeș în primul meci din 2026, 0-1, și a rămas pe locul 9 în clasamentul din Superliga. Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani, a analizat la emisiunea FANATIK SUPERLIGA situația în care se află campioana României.

Valeriu Iftime, critici la adresa FCSB-ului după 0-1 cu FC Argeș

Valeriu Iftime e de părere că situația de pe banca tehnică e o mare problemă la FCSB, echipă care a avut rezultate mult sub așteptări în acest sezon. „Eu credeam că FCSB-ul vine cu tăvălugul și face tot. Am văzut că nu poate. Toate discuțiile astea pe care le facem după, cu tot felul de antrenori visați… nu ține. Fotbalul e fotbal, eu îi dau mare încredere antrenorului nostru, Leo (n.r. Grozavu) știe ce are de făcut.

Eu nu o spun ca să supăr pe cineva, eu spun ce cred. Nu vreau să fac ca un politician, care spune orice și nu exprimă nimic. Acolo îți trebuie… S-a schimbat antrenorul de la Cluj, s-a schimbat ceva, ambiția lui Pancu. La FCSB trebuie un reset, nu e o echipă pe care să o bată așa ușor și să fie pe locul pe care sunt ei acum (n.r. 9).

Mai sunt 8 meciuri, 24 de puncte, FCSB are forță, are tot ce vreți, dar fotbalul nu se face la televizor. Fotbalul se face acolo, cu antrenori, cu responsabilități, cu jucători motivați”, a declarat omul de afaceri la FANATIK SUPERLIGA.

Gestul pe care Valeriu Iftime nu l-a făcut niciodată: „Nici nu m-am gândit”

Întrebat de directorul FANATIK, Horia Ivanovici, dacă a sunat vreodată un antrenor de la FC Botoșani la pauza unui meci, Valeriu Iftime a oferit un răspuns ferm. „Aveți cuvântul meu de onoare că nu. Nu că n-am sunat, dar nici nu m-am gândit vreodată.

Nu m-am gândit în viața mea să sun la pauză. Cred că s-ar speria (n.r. Leo Grozavu) dacă ar avea telefonul la el. Dar eu n-am făcut în viața mea acest lucru pentru că nu e treaba mea. Îl sun după meci să îl încurajez sau să îl felicit”, a afirmat patronul echipei care ocupă momentan locul 4 în Superliga.

E Dinamo o candidată la titlu? Ce a declarat Valeriu Iftime

Spre finalul anului 2025, , însă omul de afaceri nu mai e convins acum că gruparea „roș-albastră” poate fi implicată în lupta pentru titlu. Acesta o vede pe Dinamo capabilă de a câștiga din nou campionatul după o pauză de aproape două decenii. „’Crocodilul’ e subțire acum. Deși, cred că vor fi în play-off. Nu știu dacă vor lua titlul, dar vor fi în play-off. E complicat, am văzut că și Rapidul s-a chinuit cu Metaloglobus.

(n.r. Dinamo are față de titlu?) Cam are, la cum a jucat aseară (n.r. în ). Clujul nu e slabă. Dinamo are un antrenor foarte bun, au un lot corect. Eu zic că Dinamo, dacă construim istoric, jucători, antrenor, spectatori și susținere, Dinamo are cea mai bună condiție de a câștiga acest campionat”, a declarat Valeriu Iftime, în exclusivitate pentru FANATIK.