Valeriu Iftime a făcut calculele pentru finalul sezonului din SuperLiga: “Dacă batem U Cluj suntem în play-off!”. Ce şanse mai au FCSB şi CFR Cluj

Situația din Superliga devine din ce în ce mai interesantă. Lupta pentru calificarea în play-off este una extrem de strânsă. FC Botoșani, echipa care etape la rând a fost pe primul loc, riscă să rateze clasarea în top 6. Valeriu Iftime, acționarul majoritar al clubului, a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a făcut calculele.

Luptă strânsă pentru un loc în play-off. FC Botoșani, obligată să câștige cu U Cluj

FC Botoșani a avut parte, cel puțin până în acest moment, de un an 2026 complicat. Echipa antrenată de Leo Grozavu a adunat puține puncte și nu își mai permite să facă pași greșiți, întrucât riscă să rateze calificarea în play-off. Urmează un duel de foc cu U Cluj.

FC Botoșani a stat etape la rând pe primele poziții din SuperLiga, însă jocul nu mai arată la fel, deși jucătorii de bază nu au plecat de la echipă. Formația lui Leo Grozavu încă are șanse la o clasare în top 6.

Valeriu Iftime a făcut calculele. Ce trebuie să se întâmple ca FC Botoșani să intre în play-off

, este de părere că meciul cu Universitatea Cluj, din etapa următoare, este decisiv. Echipa care va câștiga jocul devine una dintre principalele favorite la play-off. Omul de afaceri are încredere totală în Leo Grozavu și în jucătorii săi.

„După meciul de ieri (n.r. UTA – Botoșani 2-1) arată prost calculele. Încă mai avem șanse și muncim. Noroc de portar. Fără el eram pe locul 14. Excepțional portarul. Meciul cu U Cluj e decisiv. Îți spune dacă mai ai șanse sau nu la play-off. Dacă nu câștigăm, nu mai avem șanse. Dacă câștigăm, suntem acolo. Va fi greu. CFR nu cred că va câștiga la Sibiu. U Cluj, CFR, FCSB, Argeș și noi suntem cam pe aceeași linie.

E destul de complicat. Eu zic că avem șanse. Dacă îi batem acasă, suntem buni. FCSB s-ar putea să nu prindă play-off-ul. Noi prindem. Mă întrebați mai bine vineri seara. Cred că noi trebuie să muncim. Trebuie să fim serioși. Trebuie să ne dăm viața pe teren cu U Cluj. Va fi un meci greu, cu tensiune. Dacă nu suntem cum trebuie, la revedere. Haideți să ne vedem de viața noastră. Am jucat atât de bine sezonul ăsta”, a declarat Valeriu Iftime la FANATIK SUPERLIGA.