Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Valeriu Iftime a făcut calculele pentru finalul sezonului din SuperLiga: “Dacă batem U Cluj suntem în play-off!”. Ce şanse mai au FCSB şi CFR Cluj

Valeriu Iftime face calculele pentru calificarea în play-off și anunță că meciul FC Botoșani – U Cluj este decisiv pentru top 6. Declarații tari despre FCSB.
Alex Bodnariu
16.02.2026 | 13:28
Valeriu Iftime a facut calculele pentru finalul sezonului din SuperLiga Daca batem U Cluj suntem in playoff Ce sanse mai au FCSB si CFR Cluj
EXCLUSIV FANATIK
Valeriu Iftime a făcut calculele. Ce trebuie să se întâmple ca FC Botoșani să intre în play-off
ADVERTISEMENT

Situația din Superliga devine din ce în ce mai interesantă. Lupta pentru calificarea în play-off este una extrem de strânsă. FC Botoșani, echipa care etape la rând a fost pe primul loc, riscă să rateze clasarea în top 6. Valeriu Iftime, acționarul majoritar al clubului, a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a făcut calculele.

Luptă strânsă pentru un loc în play-off. FC Botoșani, obligată să câștige cu U Cluj

FC Botoșani a avut parte, cel puțin până în acest moment, de un an 2026 complicat. Echipa antrenată de Leo Grozavu a adunat puține puncte și nu își mai permite să facă pași greșiți, întrucât riscă să rateze calificarea în play-off. Urmează un duel de foc cu U Cluj.

ADVERTISEMENT

Echipa din Moldova a impresionat în prima parte a sezonului. FC Botoșani a stat etape la rând pe primele poziții din SuperLiga, însă jocul nu mai arată la fel, deși jucătorii de bază nu au plecat de la echipă. Formația lui Leo Grozavu încă are șanse la o clasare în top 6.

Valeriu Iftime a făcut calculele. Ce trebuie să se întâmple ca FC Botoșani să intre în play-off

Valeriu Iftime, acționarul majoritar al celor de la FC Botoșani, este de părere că meciul cu Universitatea Cluj, din etapa următoare, este decisiv. Echipa care va câștiga jocul devine una dintre principalele favorite la play-off. Omul de afaceri are încredere totală în Leo Grozavu și în jucătorii săi.

ADVERTISEMENT
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat...
Digi24.ro
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată. „I-a luat 10 zile”

„După meciul de ieri (n.r. UTA – Botoșani 2-1) arată prost calculele. Încă mai avem șanse și muncim. Noroc de portar. Fără el eram pe locul 14. Excepțional portarul. Meciul cu U Cluj e decisiv. Îți spune dacă mai ai șanse sau nu la play-off. Dacă nu câștigăm, nu mai avem șanse. Dacă câștigăm, suntem acolo. Va fi greu. CFR nu cred că va câștiga la Sibiu. U Cluj, CFR, FCSB, Argeș și noi suntem cam pe aceeași linie.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Niciodată în viaţa mea nu am lucrat pentru bani, vă jur!" Are o avere uriașă, dar merge cu metroul în București

E destul de complicat. Eu zic că avem șanse. Dacă îi batem acasă, suntem buni. FCSB s-ar putea să nu prindă play-off-ul. Noi prindem. Mă întrebați mai bine vineri seara. Cred că noi trebuie să muncim. Trebuie să fim serioși. Trebuie să ne dăm viața pe teren cu U Cluj. Va fi un meci greu, cu tensiune. Dacă nu suntem cum trebuie, la revedere. Haideți să ne vedem de viața noastră. Am jucat atât de bine sezonul ăsta”, a declarat Valeriu Iftime la FANATIK SUPERLIGA.

Cristi Balaj pune lupa pe arbitrajul lui Marian Barbu în Universitatea Craiova –...
Fanatik
Cristi Balaj pune lupa pe arbitrajul lui Marian Barbu în Universitatea Craiova – FCSB: „Au fost acordate cartonaşe gratuit!”. De ce a fost anulat golul doi al oltenilor
Mihai Stoica, dezamăgit după Universitatea Craiova – FCSB 1-0: “Un egal era echitabil!...
Fanatik
Mihai Stoica, dezamăgit după Universitatea Craiova – FCSB 1-0: “Un egal era echitabil! Cu un punct eram la mâna noastră”. A făcut calculele pentru play-off
Detaliile victoriei Universităţii Craiova împotriva FCSB: “A avut noroc în final!”. Care e...
Fanatik
Detaliile victoriei Universităţii Craiova împotriva FCSB: “A avut noroc în final!”. Care e principalul atu al oltenilor în faţa rivalilor
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Gică Hagi nu vine la națională din cauza lui Mihai Stoichiță! De ce...
iamsport.ro
Gică Hagi nu vine la națională din cauza lui Mihai Stoichiță! De ce este ”Lippi” intangibil în fața ”Regelui”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!