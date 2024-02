Valeriu Iftime a intrat în politică! Patronul lui FC Botoșani, numit liderul unui partid important

Anul 2024 este unul fără precedent. , având în vedere că mandatele celor enumerați expiră în acest an.

Valeriu Iftime a intrat în politică

Paridele politice din România au început deja să se pregătească pentru alegerile ce vor avea loc în acest an. Formațiunile se gândesc la viitorii candidați care pot aduce cât mai multe voturi, astfel încât, tot mai mulți oameni cunoscuți sunt curtați pentru a intra în politică.

Este cazul și lui Valeriu Iftime, omul de afaceri care patronează FC Botoșani, noul membru al Partidului Național Liberal.

Valeriu Iftime: ”Vin cu un capital de imagine”

Acesta și-a depus în urmă cu câteva zile adeziunea și a declarat într-o conferință de presă că a primit “o putere mare în partid”, însă fără a fi numit preşedinte al filialei PNL Botoșani.

”Din discuţiile pe care le-am avut la nivel central, sigur că există o intenţie de a veni în partid pe funcţia de preşedinte, numai că funcţia de preşedinte se ia prin vot sau prin decizie pe care o ia Bucureştiul.

Nu cred că în momentul ăsta cea mai bună soluţie este să decapităm şi să facem tot felul de acţiuni războinice. Eu cred în unitate. Eu nu ştiu partidul, nu ştiu oamenii. Eu vin cu un capital de imagine.

Cred că mi-am făcut treaba bine pe unde am fost, oamenii să aibă încredere în mine. În momentul acesta, am o putere mare în PNL, dar nu am o funcţie decidentă. E o chestie de statut”, a declarat Valeriu Iftime, conform .

Ce sumă a pierdut Valeriu Iftime în fotbal: ”Ăștia sunt bani pulverizați, arși!”

În urmă cu o lună, și că are de gând să investească în club doar în SuperLigă, nu și în cazul în care retrogradează. În acest moment, FC Botoșani se află pe penultima poziție în clasament, la egalitate de puncte cu Dinamo, echipa de pe ultimul loc.

Înțelegeți-mă, sunt în deficit cu aproape 14 milioane de euro. E simplu, e matematică, sunt calcule. Nu știu ce s-ar întâmpla cu echipa dacă retrogradăm. Eu nu o să mai fiu acolo, cred. N-aș vrea să vorbesc despre Liga 2, că nu mă regăsesc acolo. Dacă mă întrebați acum, n-aș mai fi dispus în niciun caz să mă duc în Liga 2 să fac fotbal!”, a declarat Valeriu Iftime