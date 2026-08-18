Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Valeriu Iftime a reacționat după ce Adi Ilie l-a ironizat pe Miron. „Era al patrulea fundaș al FCSB” / „Să nu cumva să mi-l bănuiți”/ Exclusiv

Valeriu Iftime i-a luat apărarea lui Miron după ironia lui Adrian Ilie, care a sugerat că fundașul lui FC Botoșani a jucat, practic, pentru FCSB în meciul direct. Ce mesaj a transmis patronul moldovenilor.
Tibi Cocora
18.08.2026 | 20:11
Valeriu Iftime a reactionat dupa ce Adi Ilie la ironizat pe Miron Era al patrulea fundas al FCSB Sa nu cumva sa mil banuiti Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Valeriu Iftime i-a luat apărarea lui Miron după ironia lui Adrian Ilie, care a sugerat că fundașul lui FC Botoșani a jucat, practic, pentru FCSB. Foto: Colaj Fanatik.
ADVERTISEMENT

Valeriu Iftime a reacționat după victoria obținută de FCSB în fața celor de la FC Botoșani, scor 3-2, însă o afirmație făcută în timpul analizei meciului i-a atras atenția. Adrian Ilie a ironizat prestația lui Miron, sugerând, în stilul său caracteristic, că FCSB ar fi avut practic patru fundași pe teren, nu trei. Patronul celor de la FC Botoșani a ținut, însă, să lămurească lucrurile și să-i ia apărarea fundașului său, într-o intervenție în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Valeriu Iftime, reacție după ironia lui Adrian Ilie la adresa lui Miron: „Să nu cumva să mi-l bănuiți”

Valeriu Iftime a tratat cu umor observația lui Adrian Ilie și a explicat că Andrei Miron nu trebuie suspectat de nimic în urma fazei respective. Patronul lui FC Botoșani l-a caracterizat pe fundaș drept un jucător serios și a făcut referire inclusiv la o fază în care acesta a comis henț într-un meci cu Clujul.

ADVERTISEMENT

„Aseară noi n-am avut portarul în formă, golul doi e al lui. I-a dat acolo, la colțul scurt. Am multe pretenții de la Anestis. Să nu cumva să mi-l bănuiți pe Miron, că abia a luat BAC-ul, stați liniștiți. E un băiat super serios, nu mai vorbiți prostii. Stătea cu mâinile la spate în careu ca să nu-l lovească mingea-n mână, a mai făcut henț cu Clujul“, a spus Valeriu Iftimie, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Valeriu Iftime, îngrijorat de forma FCSB: „Când FCSB cade, atunci cade și fotbalul românesc mai mult”

Valeriu Iftime consideră că problemele traversate în ultimii ani de FCSB se resimt nu doar la nivelul clubului patronat de Gigi Becali, ci și în fotbalul românesc, subliniind chiar și eșecul cu Auda, din Conference League. Finanțatorul lui FC Botoșani spune că echipa bucureșteană a reprezentat mult timp un reper pentru fotbalul românesc în competițiile europene, iar forma mai slabă din prezent lasă un gol important.

ADVERTISEMENT
Cum au pierdut doi români veniți din Marea Britanie o mică avere pe...
Digi24.ro
Cum au pierdut doi români veniți din Marea Britanie o mică avere pe aeroportul Otopeni. De ce le-au fost confiscați banii

Iftime crede că FCSB are în continuare jucători valoroși, însă este de părere că echipa se află într-o perioadă de căutări și că lipsa rezultatelor afectează inclusiv imaginea fotbalului românesc. Patronul moldovenilor a vorbit și cu umor despre ce s-ar fi întâmplat dacă echipa sa ar fi reușit să plece de pe Arena Națională cu toate cele trei puncte.

ADVERTISEMENT
Un vecin a rupt tăcerea și a spus ce a auzit, după ce...
Digisport.ro
Un vecin a rupt tăcerea și a spus ce a auzit, după ce oamenii legii au dezvăluit posibila cauză a morții lui Hayden Panettiere

„Noi, când am avut rezultate bune în Europa, am avut un FCSB care era o echipă bună de fotbal. Când FCSB cade, atunci cade și fotbalul românesc mai mult. Acum, FCSB e într-o căutare continuă, de doi ani de zile și e greu. Noi avem nevoie de un capăt de pod, de un vector care să ne dea putere la toți, iar acela era FCSB-ul. Azi, din păcate, nu mai este. O simt și fotbaliștii, că ceva nu duce până la capăt. La ce valori au pe acolo…Eu țin la FCSB, dacă dai cu două goluri mai puțin decât ei trebuie să fii mulțumit. Dar, acum, nu mai e așa. Dacă băteam eu aseară ce era azi la gura mea (n.r. râde)”, a mai spus patronul celor de la FC Botoșani.

ADVERTISEMENT

Valeriu Iftime a reacționat după ce Adi Ilie l-a ironizat pe Miron

Șocant! Ștefan Baiaram, salvat să ajungă la cerșit în Barcelona! „L-am alergat prin...
Fanatik
Șocant! Ștefan Baiaram, salvat să ajungă la cerșit în Barcelona! „L-am alergat prin cartier”. Exclusiv
„E deja la antrenament”. Informații exclusive despre ultimele două transferuri ale Rapidului. Fotbalistul...
Fanatik
„E deja la antrenament”. Informații exclusive despre ultimele două transferuri ale Rapidului. Fotbalistul de la Genoa a semnat. Update
Ruptură Petrila – Pancu?! Marius Bilașco are detalii de ultimă oră: „Ar putea...
Fanatik
Ruptură Petrila – Pancu?! Marius Bilașco are detalii de ultimă oră: „Ar putea lipsi două săptămâni”. Exclusiv
Tags:
Parteneri
Antrenorul care a avut rezultate cu FCSB nu ar mai colabora cu Gigi...
iamsport.ro
Antrenorul care a avut rezultate cu FCSB nu ar mai colabora cu Gigi Becali: 'Aș lucra oriunde sunt respectat'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!