Valeriu Iftime a reacționat după ce Adi Ilie l-a ironizat pe Miron. „Era al patrulea fundaș al FCSB” / „Să nu cumva să mi-l bănuiți”/ Exclusiv

ADVERTISEMENT

Valeriu Iftime a reacționat după i, scor 3-2, însă o afirmație făcută în timpul analizei meciului i-a atras atenția. Adrian Ilie a ironizat prestația lui Miron, sugerând, în stilul său caracteristic, că FCSB ar fi avut practic patru fundași pe teren, nu trei. Patronul celor de la FC Botoșani a ținut, însă, să lămurească lucrurile și să-i ia apărarea fundașului său, într-o intervenție în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Valeriu Iftime, reacție după ironia lui Adrian Ilie la adresa lui Miron: „Să nu cumva să mi-l bănuiți”

Valeriu Iftime a tratat cu umor observația lui Adrian Ilie și a explicat că Andrei Miron nu trebuie suspectat de nimic în urma fazei respective. Patronul lui FC Botoșani l-a caracterizat pe fundaș drept un jucător serios și a făcut referire inclusiv la o fază în care acesta a comis henț într-un meci cu Clujul.

ADVERTISEMENT

„Aseară noi n-am avut portarul în formă, golul doi e al lui. I-a dat acolo, la colțul scurt. Am multe pretenții de la Anestis. Să nu cumva să mi-l bănuiți pe Miron, că abia a luat BAC-ul, stați liniștiți. E un băiat super serios, nu mai vorbiți prostii. Stătea cu mâinile la spate în careu ca să nu-l lovească mingea-n mână, a mai făcut henț cu Clujul“, a spus Valeriu Iftimie, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Valeriu Iftime, îngrijorat de forma FCSB: „Când FCSB cade, atunci cade și fotbalul românesc mai mult”

Valeriu Iftime consideră că problemele traversate în ultimii ani de FCSB se resimt nu doar la nivelul clubului patronat de Gigi Becali, ci și în fotbalul românesc, subliniind chiar și . Finanțatorul lui FC Botoșani spune că echipa bucureșteană a reprezentat mult timp un reper pentru fotbalul românesc în competițiile europene, iar forma mai slabă din prezent lasă un gol important.

ADVERTISEMENT

Iftime crede că FCSB are în continuare jucători valoroși, însă este de părere că echipa se află într-o perioadă de căutări și că lipsa rezultatelor afectează inclusiv imaginea fotbalului românesc. Patronul moldovenilor a vorbit și cu umor despre ce s-ar fi întâmplat dacă echipa sa ar fi reușit să plece de pe Arena Națională cu toate cele trei puncte.

ADVERTISEMENT

„Noi, când am avut rezultate bune în Europa, am avut un FCSB care era o echipă bună de fotbal. Când FCSB cade, atunci cade și fotbalul românesc mai mult. Acum, FCSB e într-o căutare continuă, de doi ani de zile și e greu. Noi avem nevoie de un capăt de pod, de un vector care să ne dea putere la toți, iar acela era FCSB-ul. Azi, din păcate, nu mai este. O simt și fotbaliștii, că ceva nu duce până la capăt. La ce valori au pe acolo…Eu țin la FCSB, dacă dai cu două goluri mai puțin decât ei trebuie să fii mulțumit. Dar, acum, nu mai e așa. Dacă băteam eu aseară ce era azi la gura mea (n.r. râde)”, a mai spus patronul celor de la FC Botoșani.

ADVERTISEMENT