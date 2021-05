Valeriu Iftime amenință FCSB înaintea meciului de la Botoșani: „N-am cum să nu-i bat!”

FC Botoșani și FCSB se înfruntă joi în meciul cap de afiș al etapei cu numărul 6 din faza play-off a Ligii 1. Moldovenii au o singură victorie în istoria confruntărilor directe cu „roș-albaștrii” și speră să mai corecteze puțin statistica negativă.

În precedenta întâlnire directă, din prima etapă a pley-off-ului, FC Botoșani a terminat prima repriză în avantaj, dar s-a văzut învinsă după o gafă monumentală a portarului Eduard Pap, care i-a ”pasat” lui Panțîru pentru golul victoriei trupei lui Toni Petrea.

Meciul din nordul Moldovei este extrem de motivant pentru ambele oponente. Gazdele încearcă să țină aproape de Sepsi Sfântu Gheorghe, ocupanta locului 4, în vreme ce FCSB ar putea să treacă din nou în fruntea clasamentului, în cazul unui succes la Botoșani, coroborat cu un rezultat negativ al CFR-ului la Clinceni.

Valeriu Iftime amenință FCSB: „Suntem în stare să câștigăm!”

Valeriu Iftime, patronul moldovenilor, așteaptă de aproape doi ani un nou succes în fața „roș-albaștrilor”. Victoria din 29 iulie 2019 este singura din palmaresul celor de la FC Botoșani cu FCSB.

”Eu cred și sper să arătăm că suntem o echipă bună, că tragem la locul patru. Faptul că Sepsi a bătut, avem mare nevoie de victorie. Nu vreau să le fac un rău atât de mare celor de la FCSB, dar n-am cum să nu-i bat.

Aștept, am încredere că, de data asta, chiar suntem în stare să câștigăm. Putem să spălăm toate oalele sparte cu FCSB”, a declarat Iftime la Digisport.

Valeriu Ifitime despre meciul cu FCSB: „Data trecută, ne-am bătut singuri!”

„Nu mă mai laud cu asta, parcă data trecută au fost și mai subțiri și ne-am bătut singuri. Aștept să văd meciul și să ne comportăm așa cum am vrea. Ca o echipă care are personalitate. La meciul trecut, la 1-0, ni s-a părut că suntem prea mari. Și uite ce am ajuns. Nu are rost să vorbesc cu jucătorii. E un meci important, oricare altă echipă din țara asta care joacă împotriva celor de la FCSB sau de la Cluj se motivează. E o poveste care ține de voința sau de statutul de jucător profesionist. Să-mi spui mie că nu vrea Ongenda, Braun sau Chindriș să câștige, e o glumă foarte proastă! Toți muncim, suntem conectați. Uneori poți, alteori nu.

Eu cred că echipe precum Botoșaniul, Sepsi sau chiar cei de la Clinceni nu suntem niște victime. Poți să iei o bătaie de la Craiova, FCSB sau de la Cluj, dar nimeni nu se dă la o parte, mai ales la un meci cu o asemenea importanță. Trebuie să recunosc că am pus un obiectiv greu pentru noi, dar dacă vrei să faci lucruri mari trebuie să țintești sus. Și noi țintim cât mai sus”, a mai spus Valeriu iftime pentru sursa citată.

FCSB e în criză de efectiv pentru meciul de la Botoșani

FCSB a arătat ca o echipă extrem de puternică și de motivată în sezonul regulat, dar lucrurile s-au complicat odată cu apariția numeroaselor accidentări din cauza cărora antrenorul Toni Petrea este obligat să improvizeze o formulă de joc aproape meci de meci.

Pentru partida de la Botoșani tehnicianul roș-albaștrilor nu se poate baza, între alții, pe golgeterul Florin Tănase, pe Andrei Miron și Adrian Șut, accidentați în meciul cu CFR. În plus, nici Darius Olaru nu este 100% refăcut după accidentarea din ultima etapă a sezonului regulat, de la Sfântu Gheorghe.

Înfruntarea FC Botoșani – FCSB, din cadrul etapei a 6-a, prima a returului din faza play-off, se joacă joi, de la ora 19:45.