Valeriu Iftime, anunţ războinic după ce Botoşani a terminat turul pe primul loc: “O să ţinem cu dinţii de poziţia asta!” Cine pleacă în iarnă şi care sunt echipele de play-off

FC Botoșani este liderul surpriză în SuperLiga la finalul turului sezonului regulat. Valeriu Iftime a vorbit în direct despre situația echipei sale și a spus ce plan are, de fapt, în viitorul apropiat.

Cum se simte Valeriu Iftime după ce Botoșani este lider după 15 etape

Noul sezon competițional din SuperLiga a venit cu mai multe surprize în rândul echipelor aflate în partea superioară a clasamentului. FC Botoșani este unul dintre aceste exemple, fiind pe primul loc la finalul turului sezonului regulat.

Valeriu Iftime, , a descris situația de la echipa sa și ce sentimente îl încearcă când vede progresul echipei sale, care sezoanele trecute se salva pe ultima sută de metri de la retrogradare.

„E o stare foarte plăcută să știți să fie locul întâi în România. La fotbal, atât de multă lume cunoaște, se uită, atât de mare interes venind din Botoșani. După 3 ani în care ne căutam sfârșitul, am ajuns să fim primii, asta înseamnă o chestie extraordinară pe care a făcut-o Leo Grozavu la Botoșani.

Se poate dacă nimerești un grup bun, dacă îi dai energie cum trebuie și dacă îi pregătești fizic extraordinar. Pentru că talentul alimentat cu foarte, foarte multă muncă devine extraordinar. Dar foarte, foarte multă muncă cu o pregătire fizică extraordinară și cu un talent și cu o organizare bună, ajungi bun și așa. Uitați-vă cum suntem și noi.

Da, sunt 15 etape, cei mai multe goluri marcate, cei mai puțin primite. Este o realizare și, sigur, o spunem acum, acesta e momentul. S-ar putea ca peste 2 luni de zile să nu mai fim atât de happy, poate vor fi alții. O să ținem cu dinții de poziția asta, cu toată voința. Eu cred că grupul și ce a făcut Leo la Botoșani și cum construiește acum acolo există premisele ca noi să mai putem să rezistăm în poziția respectivă. Sigur, nu poate chiar până la final, dar să fim acolo în primele 3-4”, a spus inițial Valeriu Iftime.

Cum a ajuns, de fapt, FC Botoșani să fie liderul SuperLigii

FC Botoșani, , a ajuns aici datorită unui cumul de factori pozitivi. Valeriu Iftime a povestit totul despre cum, pas cu pas, clubul moldav a ajuns să se bată pentru primul loc.

„Ele vin la pachet (n.r. – liniștea și transferurile), cu puțin din fiecare. Până la urmă sunt 2-3 jucători care formează structura sau au adus câștigul echipei. Mă refer la portar, în primul rând, și apoi la Ogenda. După care vine toată organizarea, de fapt, pe care a avut-o Leo lângă ei, cu o pregătire fizică extraordinară, pentru că noi, de fapt, i-am luat în iarnă.

Domnul Chilibici, care e, în opinia mea, unul dintre cei mai buni preparatori fizici din România, a adus echipa la nivelul ăsta, să se poată exprima fizic foarte, foarte bine, iar Leo a știut să construiască pe lângă asta. Aceste atuuri extraordinare sunt câțiva 2-3 jucători senzaționali, pregătiți foarte, foarte bine fizic și așezați mental așa cum știe Leo să îi facă acolo. Asta e tema acum”, a spus Iftime.

Ce strategie adoptă Valeriu Iftime la FC Botoșani în fereastra de transferuri din iarnă

FC Botoșani a fost una dintre echipele care a vândut mereu jucători, indiferent de fereastra de mercato. De data aceasta, Valeriu Iftime are de gând să mențină lotul intact în iarna acestui an.

„Strategia de iarnă este clară. Mai jucăm 4-5 meciuri anul acesta. Eu nu cred că mai pleacă cineva de la Botoșani, nici nu vreau. Este foarte important să menținem grupul acesta. Dacă un jucător vrea să plece, pleacă, dar la condițiile actuale, atmosfera din club și speranța de a fi cei mai buni, pe puțini îi bate gândul să plece”, a precizat patronul lui FC Botoșani.

Valeriu Iftime nu concepe alt rezultat decât victoria cu Farul

Etapa a 16-a vine pentru FC Botoșani cu o deplasare la Farul. Valeriu Iftime a spus cât se poate de clar că echipa lui merge la Ovidiu să câștige. De asemenea, finanțatorul moldovenilor a sperat la o victorie și contra Petrolului, în etapa a 15-a.

„Nu cred că e complicat la Farul, părerea mea. Nu plângem ca Dan Petrescu, să spunem că toți sunt cei mai buni din lume. La Farul mergem să câștigăm. Și Leo cred că mă critică dacă mă aude. Așa cred. Eu și aseară am spus, mă duc să-i bat pe cei de la Petrolul, că nu sunt în stare. Și așa am fost. Trebuia să-i batem dacă eram un pic mai atenți. N-am avut cea mai bună zi ieri. Dar nici Petrolul nu e o echipă pe care să p trântești imediat”, a mai spus Iftime.

Componența play-off-ului în viziunea lui Valeriu Iftime. „Vă dați seama dacă am ajuns noi să spunem?”

Valeriu Iftime a fost întrebat ulterior care crede că va fi componența play-off-ului din acest sezon. Omul cu banii de la Botoșani a numit inițial doar 5 echipe, neștiind încă cu exactitate cine va fi a 6-a.

„Sigur vine FCSB, părerea mea. Rapid, Craiova, Dinamo, noi, FCSB și una dintre… Oțelul, FC Argeș sau Farul. Oțelul mi se pare o echipă bună. Vă dați seama dacă a ajuns FC Botoșani să spună cine va fi în play-off (n.r. – râde)”, a concluzionat Valeriu Iftime la FANATIK SUPERLIGA.