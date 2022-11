Valeriu Iftime anunță despărțirea de Mihai Teja: „Cred că nu mai are dorința de a continua”

FC Botoșani e pe locul 12 în SuperLiga, iar echipa lui Valeriu Iftime are șanse mari să rămână din nou fără antrenor principal.

Valeriu Iftime anunță plecarea lui Mihai Teja de la FC Botoșani: „L-am simțit că ar cam vrea să renunțe”

Valeriu Iftime a declarat pentru că Mihai Teja are șanse mari să nu mai rămână la FC Botoșani: „Eu am încredere în Mihai, dar cred că nu mai are el dorința de a continua, din ce am discutat dimineață”.

Teja ar fi luat această decizie după înfrângerea cu FC Voluntari și remiza cu Chindia Târgoviște: „Ultimele două rezultate cred că i-au pus și lui multe întrebări. L-am simțit că ar cam vrea să plece, ceva de genul”.

Cu toate acestea, omul de afaceri i-a transmis antrenorului să nu ia nicio decizie pripită: „I-am spus să aștepte până mâine după-amiază, când revin în Botoșani, să ne întâlnim, și vom vedea atunci ce se va întâmpla exact”.

Valeriu Iftime, nemulțumit de cum arată FC Botoșani: „Echipa nu joacă fotbal, în opinia mea, nu atacăm poarta”

Valeriu Iftime i-a făcut și câteva reproșuri lui Mihai Teja: „A fost un meci slab cu Mioveni, faptul că am pierdut e cu atât mai dezamăgitor. Echipa nu joacă fotbal, în opinia mea, nu atacăm poarta”.

Chiar și în aceste condiții, Iftime crede că FC Botoșani poate prinde unul din primele șase locuri: „Putem să ne luptăm și la play-off, distanța nu e mare, dar mă descurajează cum joacă echipa în prezent. Ca să avem șanse la play-off, trebuie să schimbăm ceva în jocul nostru”, a mai spus finanțatorul moldovenilor pentru sursa citată.

Mihai Teja are o singură victorie în 11 meciuri cu FC Botoșani, iar în Cupa României are doar trei puncte. Teja a semnat cu botoșănenii pe 15 iunie și are 18 meciuri pe banca echipei

Mihai Teja i-a răspuns lui Valeriu Iftime: „E opinia patronului! La Chindia am fost defensiv?”

: „E opinia patronului! La Chindia am fost defensiv? Azi am fost defensiv? Nu, cred că am controlat jocul, în afară de ultimele minute, când te retragi.

Niciodată nu am fost definiția fricii, nu mi-a fost niciodată frică de nimic. Azi am făcut un joc ofensiv și am pierdut. În jocul de fotbal există și tactică și trebuie să simți momentele. Dacă le simți, ești bun antrenor, dacă nu, nu mai ești. Toată lumea poate să-și dea cu părerea. Atâta putem, diferența o fac micile detalii, forma jucătorilor, deciziile de moment ale jucătorilor”.