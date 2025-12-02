Valeriu Iftime, aroganță totală înainte de Rapid – FC Botoșani, meci pentru primul loc în SuperLiga: „Nu am emoții. Vom câștiga”. Care sunt echipele de care se teme

ADVERTISEMENT

La începutul campionatului, probabil nimeni nu se aștepta ca după 18 etape meciul dintre Rapid și FC Botoșani să fie partida între ocupantele primelor două poziții din clasament. Valeriu Iftime, patronul moldovenilor, nu are nicio teamă înainte de meciul de pe infernul din Giulești.

Valeriu Iftime, neînfricat înainte de Rapid – FC Botoșani. Aroganță maximă a patronului moldovenilor

Unul dintre puținele meciuri pierdute de FC Botoșani în turul de campionat regulat a fost împotriva Rapidului lui Costel Gâlcă, însă Valeriu Iftime continuă să nu aibă nicio emoție împotriva giuleștenilor.

Patronul moldovenilor este sigur că echipa sa va pune mâna pe cele trei puncte de această dată și a dezvăluit cine sunt cele două echipe din SuperLiga României de care se teme: „Este un meci complicat luni, dar este un meci pe care îl voi câștiga. Este meciul la care nu am emoții. Eu mă tem de Dinamo și Craiova.

Eu nu spun că Rapidul nu este o echipă bună, asta, așa, ca să fiu puțin arogant, să doară mult. Sunt încrezător, pentru că echipa noastră, în afară de mici bucăți în meciurile cu Dinamo și Craiova, a arătat bine. La Constanța am pierdut pentru că am avut o greșeală impardonabilă a fundașului central, care a luat roșu.

În rest, nu am avut niciun meci în care cineva să mă domine. Cu Rapid am avut o echipă cârpită. Bine, mi-a cârpit-o și Kovacs. Nu eram încă formați, dar acum cred că echipa noastră se poate bate de la egal la egal cu Rapid. Craiova și Dinamo au ceva structural, cât cunosc eu fotbal, în echipa lor. Păreau echilibrați, puternici. Așa păreau când au jucat la noi. La Dinamo puteam să câștigăm, am avut ocazie Mailat singur cu portarul. Dinamo a făcut egal din întâmplare. Anestis este cel mai bun portar din Liga 1”, a spus Valeriu Iftime, la FANATIK SUPERLIGA.

Există oferte pentru jucătorii de la FC Botoșani? Valeriu Iftime a explicat clar

însă nu are jucători care să iasă enorm în evidență. însă Valeriu Iftime recunoaște că nu a primit oferte pentru niciunul dintre ei, însă chiar dacă ar exista, ar face tot posibilul ca toți jucătorii să rămână la echipă:

„Nu sunt oferte. Este prea bine structurat grupul acum. Pleacă cineva doar dacă vrea să plece numaidecât și dacă vrea Leo. Eu nu pot decât să țin grupul ăsta cu toată forța și energia mea lângă Leo. Astăzi, la energia grupului și la speranța din jurul echipei, așa cât îi văd eu pe jucători, la o lună, mi se pare că sunt într-o zonă în care nu trebuie umblat cu nimic la structura echipei sau să aduc jucători noi”, a mai spus Valeriu Iftime.

