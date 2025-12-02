Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Valeriu Iftime, aroganță totală înainte de Rapid – FC Botoșani, meci pentru primul loc în SuperLiga: „Nu am emoții. Vom câștiga”. Care sunt echipele de care se teme

Valeriu Iftime nu se teme de meciul de pe Giulești. Ce a spus patronul echipei FC Botoșani înainte de meciul dintre ocupantele primelor două poziții din SuperLiga României
Ciprian Păvăleanu
02.12.2025 | 18:45
Valeriu Iftime aroganta totala inainte de Rapid FC Botosani meci pentru primul loc in SuperLiga Nu am emotii Vom castiga Care sunt echipele de care se teme
EXCLUSIV FANATIK
Valeriu Iftime, declarație argoantă înainte de meciul lui FC Botoșani pe Giulești. Foto: Colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

La începutul campionatului, probabil nimeni nu se aștepta ca după 18 etape meciul dintre Rapid și FC Botoșani să fie partida între ocupantele primelor două poziții din clasament. Valeriu Iftime, patronul moldovenilor, nu are nicio teamă înainte de meciul de pe infernul din Giulești.

Valeriu Iftime, neînfricat înainte de Rapid – FC Botoșani. Aroganță maximă a patronului moldovenilor

Unul dintre puținele meciuri pierdute de FC Botoșani în turul de campionat regulat a fost împotriva Rapidului lui Costel Gâlcă, însă Valeriu Iftime continuă să nu aibă nicio emoție împotriva giuleștenilor.

ADVERTISEMENT

Patronul moldovenilor este sigur că echipa sa va pune mâna pe cele trei puncte de această dată și a dezvăluit cine sunt cele două echipe din SuperLiga României de care se teme: „Este un meci complicat luni, dar este un meci pe care îl voi câștiga. Este meciul la care nu am emoții. Eu mă tem de Dinamo și Craiova.

Eu nu spun că Rapidul nu este o echipă bună, asta, așa, ca să fiu puțin arogant, să doară mult. Sunt încrezător, pentru că echipa noastră, în afară de mici bucăți în meciurile cu Dinamo și Craiova, a arătat bine. La Constanța am pierdut pentru că am avut o greșeală impardonabilă a fundașului central, care a luat roșu.

ADVERTISEMENT
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete...
Digi24.ro
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale Moscovei arată că rușii pregătesc o catastrofă

În rest, nu am avut niciun meci în care cineva să mă domine. Cu Rapid am avut o echipă cârpită. Bine, mi-a cârpit-o și Kovacs. Nu eram încă formați, dar acum cred că echipa noastră se poate bate de la egal la egal cu Rapid. Craiova și Dinamo au ceva structural, cât cunosc eu fotbal, în echipa lor. Păreau echilibrați, puternici. Așa păreau când au jucat la noi. La Dinamo puteam să câștigăm, am avut ocazie Mailat singur cu portarul. Dinamo a făcut egal din întâmplare. Anestis este cel mai bun portar din Liga 1”, a spus Valeriu Iftime, la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
S-a terminat: ”cuplul de vis” s-a destrămat și actele de divorț au fost...
Digisport.ro
S-a terminat: ”cuplul de vis” s-a destrămat și actele de divorț au fost depuse!

Există oferte pentru jucătorii de la FC Botoșani? Valeriu Iftime a explicat clar

FC Botoșani este genul de echipă la care vedeta este antrenorul. Leo Grozavu a reușit să facă o treabă extraordinară acolo, însă nu are jucători care să iasă enorm în evidență. Printre cei mai importanți fotbaliști se regăsesc Sebastian Mailat și portarul Giannis Anestis, însă Valeriu Iftime recunoaște că nu a primit oferte pentru niciunul dintre ei, însă chiar dacă ar exista, ar face tot posibilul ca toți jucătorii să rămână la echipă:

„Nu sunt oferte. Este prea bine structurat grupul acum. Pleacă cineva doar dacă vrea să plece numaidecât și dacă vrea Leo. Eu nu pot decât să țin grupul ăsta cu toată forța și energia mea lângă Leo. Astăzi, la energia grupului și la speranța din jurul echipei, așa cât îi văd eu pe jucători, la o lună, mi se pare că sunt într-o zonă în care nu trebuie umblat cu nimic la structura echipei sau să aduc jucători noi”, a mai spus Valeriu Iftime.

ADVERTISEMENT

Valeriu Iftime, AROGANTA MAXIMA inainte de DERBY-ul Botosani - Rapid. AMENINTARI la adresa liderului

Ciprian Marica i-a făcut praf pe jucătorii de la FCSB: „Circ de prost...
Fanatik
Ciprian Marica i-a făcut praf pe jucătorii de la FCSB: „Circ de prost gust!”. Ce l-a scos din sărite după meciul de la Constanța
Frica lui Cristi Munteanu după ultimul meci al Oțelului din SuperLiga: „Mă rog...
Fanatik
Frica lui Cristi Munteanu după ultimul meci al Oțelului din SuperLiga: „Mă rog să nu promulge domnul președinte Nicușor Dan ‘Legea Novak’!”
Denis Alibec, aproape de despărțirea în iarnă de FCSB. Ce variante are atacantul...
Fanatik
Denis Alibec, aproape de despărțirea în iarnă de FCSB. Ce variante are atacantul lui Gigi Becali. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Gabi Tamaș a acceptat provocarea supremă: participă la un nou show TV
iamsport.ro
Gabi Tamaș a acceptat provocarea supremă: participă la un nou show TV
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!