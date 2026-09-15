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Marți dimineață, Valeriu Iftime s-a prezentat la DNA Iași unde a fost chemat de procurori ca martor într-un dosar de instigare la șantaj și cumpărare de influență. Șeful Consiliului Județean Botoșani a dat declarații atât la intrarea, cât și la ieșirea de la audieri.

De ce a fost audiat Valeriu Iftime la DNA Iași

După ce a părăsit sediul Direcției Naționale Anticorupție, patronul clubul FC Botoșani a explicat că nu are nicio legătură cu dosarul lui Fănel Bogos, dar că a fost întrebat de procurori despre legăturile pe care le are cu șeful ANSVSA, Alexandru Bociu.

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”Nu am fost de 20 de ani martor la DNA. Am dat o declarație. Eu îl cunosc foarte bine pe domnul Bociu și de aici probabil mă întreabă dacă e o problemă de abuz. Nu sunt implicat în acest caz. Am fost citat și a trebuit să vin. Dacă nu vii, atunci te aduce”, a spus Iftime, conform .

Întrebat de ce întrevederea cu procurorii anticorupţie a durat atât de mult, în jur de o oră și jumătate, Valeriu Iftime a dat un răspuns ironic: ”Păi eu am vorbit, ei au scris”.

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Valeriu Iftime, reacție vehementă după chemarea la DNA

La sosirea la sediul DNA Iași, Valeriu Iftime s-a arătat deranjat de faptul că a fost chemat la audieri de procurori, în condițiile în care nu are nicio legătură și nu l-a întâlnit niciodată pe Fănel Bogos.

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”O să aflu și vă spun. Doar mi s-a spus să fiu aici și că ar fi o discuție legată de omul de la Vaslui. Nu l-am văzut niciodată pe Fănel Bogos. (…) E ca în dadaism. Mi se pare că bagi mâna în căciulă, scoți un nume și îl chemi ca martor”, a declarat șeful Consiliului Județean Botoșani.

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Omul de afaceri vasluian Fănel Bogos a fost reținut pe 5 noiembrie 2025 și arestat preventiv a doua zi, pentru instigare la șantaj și cumpărare de influență. În martie 2026, acesta a fost pus sub control judiciar.

Iftime, contre cu Gigi Becali

Valeriu Iftime este unul dintre cei mai vechi patroni din fotbalul românesc, el preluând clubul FC Botoșani în urmă cu mai bine de 20 de ani. , omologul său de la FCSB, în ciuda faptului că au făcut numeroase afaceri împreună.

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”(n.r. – De când nu ați mai vorbit cu Gigi Becali?) De mâine. (n.r. – râde) Da, da. E prins cu multă treabă, cu multe lucruri. Eu l-am mai criticat din când în când pe zona de FCSB. E supărat dumnealui și nu vreau să îl supăr mai tare. Cu Auda nu am mâncat eu două zile, dar dumnealui?

Nu că l-aș iubi așa mult pe domnul Becali sau pe FCSB. Dar e prea gravă situația. Eu credeam că FCSB este echipa fanion. Dacă echipa fanion e tăvălită de toți, ai o mare problemă cu fotbalul. Cazi în toate gropile pământului”, afirma Iftime la FANATIK SUPERLIGA, după ce ”roș-albaștrii” erau eliminați de Auda în preliminariile Conference League.

Cum a comentat ultimele transferuri realizate de FCSB

Acesta și consideră că la FCSB problema este cu totul alta. ”Putem să discutăm de opulență, aroganță, trufie, cum pot să se numească în afară de prostie? Domnul Becali este în filmul dumnealui, distrugi pe toți, dar pe FCSB o bate UTA și pe mine mă bate în minutul 93. Nu merge așa.

Dacă vrei să faci din FCSB echipă europeană, nu pleacă nimeni de acolo. Nu pleacă Bîrligea, nu pleacă Tănase, fotbalist de fotbalist. Ei au nevoie de antrenor acolo. Să îi dea Dumnezeu să îi iasă, dar eu nu cred deloc că se trezește ursul, ne mănâncă pe toți. Dar acum mi se pare că ursul nici dinți nu are, săracul”, precizat Valeriu Iftime.