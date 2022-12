Valeriu Iftime, comentariu ironic privind transferul lui Kevin Boli la FCSB: ”Măcar un bidon de iaurt să iau pe el”

Finanțatorul ”roș-albaștrilor” a anunțat în urmă cu 24 de ore că și jucătorul francez va veni în această iarnă la vicecampioana României.

Câți bani vrea Valeriu Iftime pentru transferul lui Kevin Boli la FCSB

Valeriu Iftime a ținut să precizeze că nu se poate opune unui transfer al lui Kevin Boli la FCSB dacă și jucătorul își dorește acest lucru, însă a reamintit faptul că acesta nu va pleca gratis de la FC Botoșani.

”Știu subiectul. Kevin Boli are un contract special cu mine. Dacă vrea să plece după ultimul meci din acest an, pot discuta. El mai are de jucat câteva partide pentru noi după care, la final, după meciul cu FCSB, dacă va dori să plece, atunci o poate face.

Aceasta a fost înțelegerea dintre mine și el de la început. Se poate despărți de noi contra unei sume destul de mici. Măcar un bidon de iaurt să iau pe el”, a glumit Iftime, la Pro Arena.

Boli a jucat 12 meciuri pentru moldoveni în acest sezon, 11 în campionat și unul în Cupa României, s-a integrat foarte bine, dar Iftime ar vrea să-l vândă din cauza salariului de 7.000 de euro, mult peste media echipei situată undeva la 4.000 de euro.

L-a trimis Gigi Becali pe Kevin Boli la FC Botoșani?

Kevin Boli, în vârstă de 31 de ani, , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Francezul are în palmares trei titluri de campion cu CFR Cluj și unul cu FC Viitorul.

La doar o lună după ce jucătorul a semnat la FC Botoșani, Becali a dezvăluit că el și în cazul în care va da randament va fi adus liber de contract la vicecampioana României.

După ce FCSB s-a calificat în grupele Conference League, FANATIK a anunțat în exclusivitate că de la Botoșani, iar latifundiarul din Pipera a confirmat acest fapt.

Valeriu Iftime a , însă a admis că jucătorul ar putea fi cedat în cazul unei oferte foarte bune și dacă antrenorul de la FC Botoșani își va da acordul. Însă, patronul e conștient că plecarea lui Boli lasă un gol enorm în apărare și va fi nevoit să aducă un alt jucător.