Valeriu Iftime continuă ironiile la adresa lui Gigi Becali: ”A evadat de la mănăstire”

Valeriu Iftime (65 de ani) s-a amuzat copios când a auzit că Elias Charalambous a refuzat să se întoarcă la FCSB pentru ultimele meciuri ale sezonului. Finanțatorul de la FC Botoșani l-a ironizat pe Gigi Becali pentru modul în care își conduce clubul.

Gigi Becali, ironizat încă o dată de Valeriu Iftime

Valeriu Iftime este de părere că antrenorii care vin la FCSB își pierd din strălucire din cauza faptului că toată lumea știe că patronul îi face echipa și schimbările. Iar acesta este și motivul pentru care .

”(n.r. – Dacă l-ar readuce pe Charalambous la FCSB) Nu, nu. Charalambous a fost un antrenor bun pentru FCSB. Acolo nu vine nimeni, cât timp domnul Becali e la televizor. Nu merge. Nu poți să spui la televizor că faci echipa, schimbările.

Antrenorul e băgat într-o groapă din care nu-l mai scoate nimeni. Nu știu dacă trebuie un antrenor român, poate și străin, dar lasă-l în pace și ajungi în Champions League. Un antrenor de antrenor trebuie acolo. Dacă face asta, FCSB o să fie echipă europeană an de an.

În condițiile actuale, FCSB nu are nicio șansă. Charalambous e un tip deștept și nu va mai veni, a strâns din dinți cât a putut și acum a scăpat ca dintr-un lagăr. A evadat de la mănăstire”, a declarat Iftime, pentru .

Iftime i-a găsit antrenor lui Gigi Becali

Este pentru a doua oară în decurs de câteva zile când . Prima dată a făcut-o în momentul plecării lui Mirel Rădoi, antrenorul adus să salveze sezonul campioanei FCSB, dar care a părăsit corabia după doar cinci meciuri.

”A plecat Rădoi? (n.r. – râde) Ce v-am spus? Pleacă de acolo! Știm cu toții că nu rezistă nimeni cu domnul Becali. Nu e ca și cum vine un medic, îți face o injecție și îți salvează viața. E greu și în play-off, să știți. E foarte complicat să te bagi acolo în morișca aia. E mereu cineva acolo sus, care îți dă ordine. În fotbal nu dai ordine.

Trebuie căutat un călugăr la vreo mănăstire pe unde a fost domnul Becali. Nu ascultă nimeni de el din SuperLiga, să fim serioși. Dacă nu se iau niște măsuri serioase în privința unui antrenor, este greu ca FCSB să mai iasă din zona asta”, a spus Valeriu Iftime.

De ce nu s-a văzut Becali cu Charalambous

În ciuda faptului că își dorește ca Elias Charalambous să se întoarcă și să conducă echipa în meciurile de baraj pentru Conference League, Gigi Becali , deși acesta a fost într-o scurtă vizită la București.

”Îi voi da un telefon cu 3-4 zile înainte de a începe barajul. Nu punem barajul cu Botoșani că le dăm 200-0 sau cu Csikszereda că le dăm 300-0. Să vedem barajul ăla cu Dinamo sau cu Rapid. O să-l sun eu și o să-l rog să vină un meci pe bancă și apoi să plece. Sau două meciuri și la primul baraj. Normal că să continuă, dar poate că nu vrea. Am nevoie să stea pe bancă două meciuri.

(n.r. – V-a mirat că a refuzat?) Nu, pentru că și el e orgolios. Faptul că nu am vorbit eu cu el, nu am insistat. L-a invitat Teia Sponte și eu eram cu niște călugări, făceam niște perfuzii. Bine nu eu le făceam, erau niște doctori că aveau probleme călugării. Nu am putut să mă duc și probabil s-a supărat. Dar acum nu am nevoie, când o să am nevoie o să-l sun eu”, a afirmat Becali.