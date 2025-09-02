Valeriu Iftime, declarație pe sufletul prietenului Gigi Becali: „FCSB nu va avea nicio emoție în lupta la titlu!”

Finanțatorul de la FC Botoșani a apreciat că actuala campioană a României are șanse mari la titlul din Superliga și în acest sezon, chiar dacă în prezent se află în subsolul clasamentului.

Valeriu Iftime le dă un imbold important celor de la FCSB și lui Gigi Becali: „Cred că o să câștige campionatul”

Pe de altă parte însă, el a punctat și că în prezent Universitatea Craiova arată foarte bine și este deci fără îndoială o contracandidată foarte puternică pentru echipa roș-albastră. Astfel, Iftime a opinat că pentru ca să se impună la final este nevoie și ca oltenii să se mai încurce din când în când în anumite momente cheie.

De asemenea, cu aceeași ocazie, Valeriu Iftime a mai vorbit și despre duelul direct dintre FC Botoșani și FCSB care se va desfășura în Superliga la scurt timp după reluarea campionatului

„Nu cred că va avea vreodată probleme FCSB-ul cu play-off sau astea. Eu cred că FCSB o să câștige campionatul, dacă Craiova nu se împiedică. Craiova e un candidat serios la câștigarea campionatului anul ăsta.

(n.r. Despre Gigi Becali) Eu cred că și dumnealui e prea trufaș așa când anunță. I-a ieșit prea tare aia cu Europa League. Astea sunt chestiuni de marketing, fotbalul înseamnă și mult mai multă precizie și poate mult mai multă atenție cum pregătești, cum faci echipa. Dar în fine, treaba dumnealor.

Cum vede Iftime duelul direct contra campioanei României

În momentul ăsta nu am nicio emoție că FCSB-ul nu își revine, pentru că este vorba despre trei meciuri, cu trei victorii consecutive e acolo. (n.r. Despre meciul direct dintre FC Botoșani și FCSB, care urmează) Ca cel cu Craiova, foarte antrenant.

Această discuție care s-a întâmplat, aș ține cont în economia jocului meu. Faptul că cei doi mijlocași centrali ai mei au luat galben (n.r. la meciul cu Universitatea Craiova) în minutul 2, respectiv 10, care sunt cei mai agresivi și care dau nota echipei de agresivitate și nu au fost deloc peste limite… Asta a fost problema noastră. Altfel, vă spun eu, ieșeau scântei mai multe și era un meci mult mai frumos.

Vine FCSB la noi. Dacă avem un arbitraj care lasă jocul să curgă și nu se apucă să facă el scenarii că nu vreau durități, nu am făcut nimic. Dar FCSB-ul are momente când e mai bună decât Craiova. Așa cred. Nu ne mai bate, ne-a bătut ani la rând”, a spus Valeriu Iftime la FANATIK SUPERLIGA.

