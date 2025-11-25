Valeriu Iftime, declarație războinică la adresa granzilor din SuperLiga: “Vom face totul pentru o performanță unică!”. Reacție surpriză despre FCSB

ADVERTISEMENT

În ciuda faptului că Dinamo a avut ocazii mai multe și mai mari, Valeriu Iftime a mărturisit la FANATIK SUPERLIGA că se aștepta ca FC Botoșani să sufere mai mult în fața unei formații cu pretenții la titlu.

Valeriu Iftime visează la lucruri mărețe cu FC Botoșani

Patronul echipei moldovene este convins că nu se mai poate pune problema ratării play-off-ului în acest sezon, însă a recunoscut că nu crede că FC Botoșani are forța pentru a se implica în lupta la titlu.

”Aș fi nedrept cu soarta să spună că nu e vremea bună a lui FC Botoșani. Ar fi trist să nu fie FCSB în play-off, pentru noi e greu să pierdem. La cum am jucat cu Dinamo, care e o echipă solidă… Mă așteptam ca Dinamo, care vrea titlul, să ne subordoneze fotbalistic, dar nu a fost așa.

Au fost faze și faze, perioade de timp diferite. Un sfert de oră i-am dominat noi, după aia ei. Până la urmă am un portar senzațional, chiar dacă ia un gol prostesc, pentru că golul lui Dinamo este o pură întâmplare.

Trebuie să recunoaștem că este un rezultat egal, dar noi am dat un gol extraordinar și trebuia să câștigăm. Și dacă Bordeianu, când a fost singur cu portarul, o lovea unde trebuie așa se întâmpla. Am mai avut ocazii și noi, și Dinamo. Sunt împlinit că FC Botoșani este o echipă care merită locul în play-off.

La titlu nu ne batem, dar în play-off vom intra. Va fi care pe care acolo, iar echipa mea învață acum presiunea, să joace cu spectatori mai mulți, să înțeleagă că rolul nostru este altul decât de o echipă mică.

E o echipă care poate juca în play-off cu toate marile echipe și dacă am făcut egal cu Craiova, cu Dinamo, am bătut FCSB, înseamnă că tratăm bine subiectul fotbal la Botoșani”, a declarat Iftime, la .

Previziune uluitoare făcută de fotbaliști importanți

Omul de afaceri este încrezător pentru tot ceea ce urmează să se întâmple în acest sezon și a dezvăluit o poveste fantastică petrecută înainte de începerea campionatului cu doi dintre cei mai buni jucători de la FC Botoșani.

”(n.r. – Aveți 6 victorii și 3 remize la Botoșani, sunteți cea mai bună echipă pe teren propriu) Toate aceste statistici ne dau dreptate să ne gândim la play-off. Suntem o echipă care a etalat un fotbal ce merită în play-off.

(n.r. – Ați avut senzația că puteți să pierdeți meciul cu Dinamo?) Puteau să ne bată că au avut o ocazie mare la 1-1. Numai că a scăpa singur cu Anestis nu e deloc o fază. Era trist aseară, nu merita să ia golul ăla. E o lumânare, nici nu se gândea că vine acolo. Anestis nu ia goluri 1 la 1, .

A fost un meci frumos și nu suntem o echipă care să nu fie luată în seamă. E meritul lui Leo Grozavu. Echipa asta era și anul trecut, dar am restartat-o foarte bine acum. În vară, Mailat și Mitrov erau în vacanță în Spania, și mi-au dat un mesaj în care mi-au zis că mergem în play-off. Le-am spus să mă lase în pace.

Acum mă gândesc la play-off, dar nu la titlu. Avem treabă mai departe că jucăm cu Slobozia și apoi vine Rapidul. Acolo, cu Rapid, e din nou un test. În Giulești a fost singura noastră înfrângere mult timp. Am mai pierdut acum la Constanța unde ne-am bătut singuri”, a spus el.

Iftime, mesaj ferm despre o posibilă plecare a lui Leo Grozavu

Valeriu Iftime a negat vehement la FANATIK SUPERLIGA posibilitatea ca antrenorul Leo Grozavu să o părăsească pe FC Botoșani și a recunoscut că nu se gândea la un asemenea parcurs când l-a adus, la începutul anului, pentru a salva echipa de la retrogradare.

”(n.r. – Leo Grozavu era supărat că se titra că Botoșani nu bate de 3 etape) Înseamnă că omul își știe valoarea și face spectacol că e normal să mai facem și câte un egal. Nu, nu e normal deloc. Dacă nu-i păsa…

(n.r. – Leo Grozavu zicea de curând că se gândește la retragere) Nu. Era un context, cred că spunea altceva. Un antrenor este un nomad, dar Leo nu se retrage când face minuni la Botoșani. E cel mai productiv sezon al lui.

(n.r. – Mai țineți minte cum l-ați adus pe Grozavu? Erați disperat în Antalya, în ianuarie) E adevărat că nu mă gândeam atunci că o să ajungem pe locul 2, mă gândeam cum să scap de preparatorul fizic al lui Liviu Ciobotariu.

(n.r. – Din dubla cu Dinamo a luat fiecare câte 2 puncte) Am fost proști, dacă eram în Cooperativă luam 3 puncte fiecare și eram mai fericiți. Au fost două meciuri frumoase, puteam să câștigăm și în tur pe Arcul de Triumf”, a afirmat Iftime.

Ce ar însemna ca FC Botoșani să câștige titlul

Deși este conștient că va fi foarte greu ca FC Botoșani să câștige titlul în SuperLiga, patronul moldovenilor este de părere că o astfel de performanță ar aduce o schimbare majoră în fotbalul românesc.

”(n.r. – Cum veți capacita jucătorii la presiune dacă veți avea șanse la titlu și în play-off?) Am metode, fiți liniștiți. Botoșaniul își va întări lotul dacă va fi nevoie și va face orice ca să meargă către titlu. Aș face multe lucruri pe care altă dată nu le-aș fi făcut.

Botoșaniul are tot ce-i trebuie, nu are stadion ce-i drept, dar nu pot să-l fac eu. În rest are totul ca acești copii să fie motivați, să înțeleagă ce înseamnă o performanță unică pentru mulți dintre ei.

La Botoșani este o excepție care poate să creeze o regulă teribilă, care să dea mult curaj tuturor echipelor mici din provincie. Să înțeleagă că fără foarte mulți bani, dar cu o organizare teribilă și cu liniște în vestiar se pot întâmpla minuni.

(n.r. – Pe Kovtalyuk unde l-ați găsit?) Când am spus că am un scouting bun, nimeni nu credea. Nimeni nu înțelege ce fac ăștia de la mine, de la scouting, iar Daniel Șchiopu și cu Adi Ignat sunt tot timpul prinși cu diferite contacte. Ei l-au găsit. A ieșit accidentat aseară, e complicat, e la doctor să vadă ce are la umăr. Va fi extraordinar de greu dacă nu joacă, pentru că e foarte util”, a precizat Valeriu Iftime, la FANATIK SUPERLIGA.