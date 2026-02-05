Valeriu Iftime, declaraţii războinice înainte de FCSB – Botoşani: „Nu mergem cu pantalonii în vine!” Cum l-au speriat jucătorii săi: „Ne fuge pământul de sub picioare”

ADVERTISEMENT

Valeriu Iftime nu are milă de FCSB. Patronul lui FC Botoșani a lansat câteva amenințări înaintea meciului direct de pe Arena Națională. FCSB – FC Botoșani e partida care încheie runda a 25-a, joi, 5 februarie, de la ora 20.30.

Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoșani, o amenință pe FCSB

FCSB și FC Botoșani se luptă amândouă pentru un loc în play-off. Înaintea meciului din această seară, campioana en-titre e pe locul 11, cu 34 de puncte, în timp ce moldovenii ocupă poziția a 6-a, cu 39 de puncte.

ADVERTISEMENT

Valeriu Iftime amenință că echipa sa îi va face viața un iad FCSB-ului. Încă de săptămâna trecută,

„(n.r. – Vă distrați diseară?) Nu, nu. Nu mai spuneți așa ceva. Am spus că dacă bat Galațiul, dar nu am bătut. Acum rămâne condiția lui Gigi Becali, care a zis că m dărâmă, mă zdrobește. Așa spunea dumnealui. Diseară e un meci foarte, foarte greu pentru noi și cred că și pentru FCSB.

ADVERTISEMENT

Nu mergem acolo cu pantalonii în vine, să știți. Mergem să jucăm fotbal. O să vedeți. Și e prima dată când speră să fie un teren bun, să jucăm fotbal și noi. Cred că va fi un meci frumos”, a declarat Valeriu Iftime, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

FC Botoșani, 6 meciuri fără gol marcat

FC Botoșani e într-o situație critică. Moldovenii nu au mai dat gol de 6 etape. În runda precedentă, au remizat alb contra Oțelului. „(n.r. – V-a supărat remiza cu FC Botoșani?) Nu m-a supărat, m-a speriat. Avem atâtea meciuri fără gol. Din toate pozițiile o dăm în bară, în portar. E clar că e o lipsă de încredere. Ăsta e cuvântul, încredere.

Am trăit niște meciuri la care am circumstanțe atenuante. La Cluj nu ne vedeam unii pe alții, la Miercurea Ciuc ne țineam de mână să nu cădem jos, la Craiova, echipă bună, cu Galați, trebuia să îi bați. Am ratat din toate pozițiile. E clar că e un fel de ghinion care se adună în spatele nostru. Dumnezeu vede că nu suntem păcătoși, dar diseară o să fie care pe care”, a adăugat patronul lui FC Botoșani.

ADVERTISEMENT

Iftime și-a contrazis antrenorul. Leo Grozavu a transmis că „nu e capăt de țară” dacă FC Botoșani nu intră în play-off. „Vă dați seama că pentru mine e Război Mondial dacă nu ne calificăm în play-off. Pentru Leo nu o fi un capăt de țară, dar sunt sigur că va fi și pentru el. Probabil nu vrea să pună și el presiunea asta. Dar eu nu cred că Leo Grozavu după ce parcurs a avut, ce echipă a făcut la Botoșani într-un an de zile, ce echipă extraordinară, acum nu îi mai pasă. Sunt absolut convins că luptă și el cu orice mijloace.

Eu vă garantez că sunt doar vorbe. Toți jucătorii simt și știu unde au ajuns, presiunea momentului. S-a vorbit mult despre ei, echipa asta a jucat foarte bine. Echipa asta s-a asamblat foarte bine jumătate de campionat și acum ne fuge pământul de sub picioare. E clar că orice le-ai spune tu, le tremură piciorul la fiecare, ca să nu intre în depresie. Jucătorii sunt maturi, nu cred că vor claca nici Anestis, nici Ongenda, nici Miron, nici Mailat. Sunt jucători de jucători și o să vedeți un meci bun diseară”, a mai spus Iftime.

După istoricul rezultatelor, va fi foarte, foarte greu. Noi la București nu am bătut niciodată FCSB. Acasă am făcut două egaluri și am bătut o dată. În 30 de meciuri i-am bătut de 2 ori și am făcut 2 egaluri. Acest randament spune totul. D-asta spun căe foarte greu. Dar având în vedere forma echipei mele și forma FCSB-ului, azi sunt mai multe șanse să câștigăm” – Valeriu Iftime