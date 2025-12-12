Valeriu Iftime dezvăluie secretele metamorfozei de la Botoşani în acest sezon: „Când vezi că se poate, vrei să pui mâna pe fructul interzis! Trebuie să încercăm marea cu degetul”

ADVERTISEMENT

FC Botoșani este marea surpriză a sezonului în Superliga. Gruparea patronată de Valeriu Iftime ocupă locul 2 în clasament după 19 etape, la doar două lungimi în urma liderului Rapid. Omul de afaceri a vorbit la Super Gala Fanatik 2025despre parcursul echipei, dar și despre șansele pe care FC Botoșani le are la cucerirea titlului.

Valeriu Iftime dezvăluie secretele metamorfozei de la Botoşani

După trei sezoane în care s-a luptat pentru evitarea retrogradării, evoluând chiar la baraj în vara anului 2024, FC Botoșani traversează o stagiune fantastică. Valeriu Iftime a vorbit despre parcursul excelent al echipei. „Nu pot să explic ce s-a întâmplat, nu am decriptat acest secret. Ceea ce știu este că avem un grup de fotbaliști care joacă pentru echipă și mai puțin pentru ei.

ADVERTISEMENT

Așa simt eu. Căldura, umanitatea, respectul, prietenia și, în același timp, spiritul de luptă s-a născut. Aici este meritul lui Leo Grozavu, care i-a așezat, le-a dat o anumită încredere. Victoriile aduc încredere, ne-a ieșit până acum. Există emoții la fiecare meci. Dacă ești la retrogradare, ai emoții, dacă ești în față, ai emoții.

Dar par mai mari emoțiile acum, pentru că, cel puțin în acest moment, Botoșaniul parcă se gândește la mai mult decât s-a gândit vreodată. Ni se pare că se poate, iar atunci când se poate, încerci să pui mâna pe fructul acesta, care a fost și încă este interzis pentru Botoșani, recunosc”, a afirmat omul de afaceri la 2025, .

ADVERTISEMENT

Care este planul celor de la FC Botoșani în cazul unei calificări în play-off

FC Botoșani are șanse mari la o calificare în play-off, distanța dintre gruparea moldavă și formația de pe locul 7, Oțelul, fiind în acest moment de 10 puncte. „Eu cred foarte tare că Botoșaniul poate fi în play-off, iar acolo trebuie să încercăm marea cu degetul sau să ne păstrăm starea fotbalistică pe care am arătat-o până acum. Este o situație mai specială față de anii precedenți, nu există FCSB-ul și CFR Cluj.

ADVERTISEMENT

Eu cred că ambele echipe sunt foarte bune, dar gâlceava și lucrurile neclare le-au adus în această situație. Sunt două echipe redutabile, care ne-au dat voie nouă sau celor de la FC Argeș să fim acolo și, de ce nu, să ne batem pentru titlu la un moment dat”, a afirmat Valeriu Iftime.

Titlul de campioană – marele vis al lui Valeriu Iftime

Cea mai bună clasare a lui FC Botoșani în prima ligă a fost locul 4, în stagiunea 2019-2020, însă echipa ar putea depăși această poziție în actuala stagiune, visul lui Valeriu Iftime fiind titlul de campioană. „(n.r. aveți un vis pentru 2026 pe plan fotbalistic?) Nu pot să vă spun, ca să nu râdă lumea de mine.

ADVERTISEMENT

Sigur că aș vrea să câștig campionatul, ar fi extraordinar, este al 13-lea sezon consecutiv în Liga 1, ar fi o încununare a tot ce s-a întâmplat la Botoșani și ar fi ceva nesperat pentru mulți iubitori ai fotbalului. Botoșaniul poate demonstra, așa cum a făcut-o și Leicester City, care a câștigat campionatul de nicăieri, că fotbalul este necontrolat, că în fotbal se poate întâmpla orice.

Dacă ești neatent, pierzi, dacă ești foarte atent poți câștiga. De aia e frumos fotbalul, pentru că e greu de prezis de la început. Nu contează câți bani ai, cum joci, important este să faci tot ce trebuie la momentul potrivit. Și important e să te ajute și Dumnezeu, pentru că fără noroc, fără starea aia, când un portar scoate imposibilul, nu poți deveni campioană”.