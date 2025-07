Valeriu Iftime, discurs fabulos înainte de Dinamo – FC Botoșani: “Nu ne tremură pantalonii”

Dinamo și FC Botoșani se vor duela luni, 21 iulie, de la ora 21:30, în etapa a 2-a din SuperLiga României. Ambele echipe vin după remize în prima rundă și caută primul succes din noul sezon.

Valeriu Iftime, discurs fabulos înainte de Dinamo – FC Botoșani

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Valeriu Iftime a transmis că , însă nu se teme atât de mult de formația din Ștefan cel Mare. Finanțatorul de la FC Botoșani consideră că luptele cele mai grele sunt cu echipele de la mijlocul clasamentului, acesta amintind că t.

„E un meci greu mâine. Dinamo e altă echipă față de anul trecut și e o încercare grea pentru noi. O să vedem! Nu îmi e așa de frică de Dinamo, e o echipă bună, dar nu mergem acolo ca să ne tremure pantalonii pe noi.

Nu cred că meciul cu Farul a fost cel mai bun pe care îl puteam face. Aștept mult mai mult de la mijloc, vreau mai multe pase și mai mult fotbal. O să vedem! Echipa crește, nu am făcut multe schimbări și eu sper să avem un rezultat bun cu Dinamo.

(n.r. – Nu vă e frică de Dinamo, dar de cine vă e frică din SuperLigă?) De Metaloglobus, de restul de lângă noi. Dacă vă uitați, anul trecut am câștigat puncte bune cu echipele din top 6. Am bătut U Cluj în deplasare, am făcut egal cu CFR Cluj, am bătut FCSB acasă”, a declarat Valeriu Iftime.

Ongenda rămâne în continuare la FC Botoșani

În continuarea intervenției, Valeriu Iftime a transmis că Hervin Ongenda, care nu s-a prezentat din prima zi la antrenamente, a revenit în România și e pregătit să evolueze.

„Ongenda a venit până la urmă… De el nu mai zic, că e parte din familie. E o chestie care ține de contractul lui, avea 1 an+2 și nu i-am făcut notificarea când trebuia. Cel puțin așa spune el, dar președintele spune altceva. Ne-am încurcat puțin cu contractul lui. Leo, ca orice antrenor, s-a enervat când a văzut că nu vine la antrenament.

Eu, ca orice om care iubește fotbaliștii, nu mă enervez niciodată pe ei, ci doar pe antrenori. I-am spus copilului dacă poate să vină, pentru că un număr 10 precum Ongenda e greu de găsit. Am o simpatie față de el, dar asta nu înseamnă că îl bag eu în echipă. Dacă e bun, joacă, dacă nu e bun, nu joacă. E de ieri venit și acum e în regulă”, a completat Valeriu Iftime.